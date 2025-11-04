低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物，即睇內文：
消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：
一日2杯都超標！illy被驗出鉛含量最高
就算是黑咖啡的產品都越出越多，消委會表示成年人的建議咖啡因攝入量為每天不應高於400毫克，這次各測試樣本含量差距不算太高，當中以咖啡豆「Resiprocate」 的咖啡因最高，成人每日飲用2杯該樣本沖製的咖啡已超出建議攝入量。別以為即使吸收多點咖啡因都沒關係，有研究指出單次攝入約1,200毫克咖啡因可能會導致急性毒性反應，因此大家不應喝過量咖啡。
而部分樣本檢出微量重金屬，「illy」在眾樣本中被驗出鉛含量最高，為一公斤中含00.39毫克，雖然低於《食物攙雜(金屬雜質含量)規例》的上限（鉛：每公斤0.5毫克）但由於鉛一旦被攝入體內便會積聚，過量攝入可能導致貧血、虛弱，以及腎臟和腦部損害。即使少量的鉛也可能導致嚴重的健康問題，因此應盡量避免攝入。
illy含有3種除害劑 得2款無基因致癌物
除了鉛，還要留意49款咖啡產品樣本中，只有3款沒有檢出除害劑，包括「UCC」、「The Coffee Academics」和「M&SFood」。其餘樣本則分別檢出以下4種除害劑：福爾培、鄰苯基苯酚 、噠蟎酮跟聯苯，當中「illy」更檢出3種除害劑。
另外49款咖啡產品中，只有2款樣本沒有檢出丙烯酰胺，包括「The Coffee Academics」和「OPAL Coffee」，即逾九成半測試樣本都有基因致癌物。丙烯酰胺為基因致癌物和神經毒性物質，在全數咖啡產品樣本中，最多丙烯酰胺的是即溶咖啡粉，雀巢咖啡的Taster's Choice (Nestle) Original Soluble Coffee，每公斤中驗出790毫克的丙烯酰胺，為各樣本之冠。消委會亦指出全部測試樣本都符合歐盟訂立的基準水平，而同類型產品的丙烯酰胺含量差異可達近4倍，反映業界於烘焙和處理咖啡產品過程中，其實可降低丙烯酰胺的含量。
冷泡咖啡含高咖啡因 無咖啡因都有咖啡
今時今日，即使是黑咖啡也可以有不同的沖煮方法，好像近年深受歡迎的冷泡咖啡，消委會表示市面上售賣的冷泡咖啡比一般熱咖啡會用上更多咖啡粉，加上水與咖啡粉長時間浸泡，因此咖啡因含量會較高，並帶有酒精的發酵感，冷泡咖啡加上冰塊，會有像在喝烈酒的感覺。
另外想喝咖啡又不想吸收咖啡因的客人，會改為選擇無咖啡因咖啡，但消委會提醒無咖啡因咖啡並非完全不含咖啡因，只是它的咖啡因含量約為普通咖啡的1%到2%左右。
消委會咖啡5星推介
咖啡豆
UCC GOLDSPECIAL - Rich Blend $80/360克
咖啡膠囊
The Coffee Academics TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roast $68/10粒
咖啡粉
Lavazza ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arabica (Intensity 5/10) $84.9/250克
Robert Timms Italian Espresso Style - extra dark roasted blend ground coffee $39.9/200克
Topvalu TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend $45/400克
即溶咖啡粉
M&S Food Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 - freeze dried $119/200克
AGF MAXIM - freeze dried coffee $45/80克
