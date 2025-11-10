消委會咖啡｜超齊全5星咖啡豆/咖啡膠囊/即溶咖啡粉合集！呢款全5星+無致癌除害劑

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

消委會咖啡推薦｜超齊全5星咖啡豆/咖啡膠囊/即溶咖啡粉推介！呢款全5星+無致癌除害劑

消委會543期抽查市面上49款咖啡，發現有些咖啡含有微量重金屬、有機會致癌的除害劑等，而咖啡豆、咖啡膠囊、即溶咖啡粉等咖啡產品，都是都市人的必需品之一，想知道如何揀選咖啡產品，立即看看Yahoo Food為你整合的4星半以上高評分安全咖啡之選吧！

3款必需知道的物質

微量重金屬：過量攝入鉛可能導致貧血、虛弱，以及腎臟和腦部損害。過量攝入錫則有可能引致胃腸道反應，包括噁心、腹部抽筋、嘔吐和腹瀉等。

除害劑：分為4款除害劑，可能會引起引起腎臟中毒或引致中樞神經系統的症狀、急性毒性、致癌等。

丙烯酰胺：一種基因致癌物和神經毒性物質。

咖啡豆推介

在10款咖啡豆當中，只有來自UCC Goldspecial（Rich Blend）獲得最佳5星評價，亦是49款咖啡產品樣本中，3款沒有檢出除害劑的樣本之一。

總評：5星

微量重金屬：5星

除害劑：5星

丙烯酰胺：4星

2.Tesco Espresso Coffee Beans 特濃咖啡豆：英國產 4星半中最低價

Tesco為英國大型超市出品，在4款咖啡豆總評5星跟4半星中，Tesco特濃咖啡豆的價錢只是$55，屬最低價的一款。雖然在除害劑只有3星半的評價，但丙烯酰胺跟微量重金屬都表現出色，因此亦有4星半。

總評：4星半

微量重金屬：5星

除害劑：3星半

丙烯酰胺：4星半

Tesco Espresso Coffee Beans 特濃咖啡豆 $55 價錢親民，香氣逼人，一杯落肚已經十分醒神。

3. Pacific Coffee Espresso Blend 濃香咖啡豆：30年本地品牌 唯一一款產自美國的咖啡

Pacific Coffee創始人在1992年從美國西雅圖越洋到香港，並開設了Pacific Coffee，雖然是連鎖品牌，但是Pacific Coffee的出品絕對不失禮，這款4星半的豆子拼合了哥斯達黎加、哥倫比亞及印度尼西亞咖啡豆，鮮明及具層次的堅果口味，而且報告中唯一一款產自美國的產品。

總評：4星半

微量重金屬：5星

除害劑：3星半

丙烯酰胺：4星半

咖啡膠囊

The Coffee Academics為本地精品咖啡店，除了獲消委會超高評價，品牌這款咖啡膠囊由澳洲製造，膠囊更是100%可生物降解的，十分環保。

總評：5星

微量重金屬：5星

除害劑：5星

丙烯酰胺：5星

5.Cellini No.10 Espresso Intenso Coffee Capsule：意大利烘焙及包裝 超抵$3.9粒

說到濃縮咖啡怎能沒有意大利，Cellini的咖啡膠囊由意大利烘焙及包裝，價錢親民，只是$3.9粒，集合南美洲及非洲的阿拉比卡咖啡豆，並加入少許非洲的羅布斯塔咖啡豆混製而成，總評僅次於The Coffee Academics。

總評：4星半

微量重金屬：5星

除害劑：3星半

丙烯酰胺：4星半

Cellini No.10 Espresso Intenso Coffee Capsule $39 油脂豐富，濃厚且帶來甘苦的刺激感。

6.Nespresso Master Origins India Coffee Capsules：知名咖啡膠囊品牌 總評達4星半

作為咖啡膠囊代表之一，Nespresso今次表現都不錯，總評達至有4星半。這款咖啡膠囊源自南印度卡納塔克，經水洗處理，圓潤且帶有淡淡的可可香味。

總評：4星半

微量重金屬：5星

除害劑：3星半

丙烯酰胺：4星

咖啡粉

在是次消委會報告中，每款咖啡粉都被驗出有一定除害劑，而意大利咖啡名牌Lavazza在咖啡粉中，除害劑含量最低，每公升只有0.06微克的福爾培，正常飲用並不會影響身體。

總評：5星

微量重金屬：5星

除害劑：4星半

丙烯酰胺：4星

8.Robert Timms Italian Espresso Style - extra dark roasted blend ground coffee：$52.9嚐4星半澳洲始祖咖啡 曾任奧運會官方咖啡供應商

除了Lavazza有5星評價，來自澳洲，已有60年歷史，屬於始祖咖啡品牌的Robert Timms，同樣獲得5星評價。品牌始創人Robert Timms更在1950年代，成功爭取成為墨爾本奧運會的官方咖啡供應商。

總評：5星

微量重金屬：5星

除害劑：4星半

丙烯酰胺：4星

Robert Timms Italian Espresso Style - extra dark roasted blend ground coffee $52.9 能製作出馥郁濃厚的意式咖啡，價錢也十分親民。

9.Topvalu TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend：高質吉之島品牌 超抵$45飲400克

不少人都喜歡到吉之島購物，原來吉之島自家品牌Topvalu也相當高質，除了是5星咖啡粉，在微量重金屬獲得5星評價，除害劑則有4星，而且$45就有400克的咖啡粉，絕對是最抵飲的咖啡粉。

總評：5星

微量重金屬：5星

除害劑：4星半

丙烯酰胺：4星

Topvalu TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend $44.9 與意式跟澳式催然不同的亞洲風味，味道沉實，酸度較輕。

即溶咖啡粉

10.M&S Food Italian Style Instant Coffee Dark Roast 4（freeze-dried ）：唯一無除害劑即溶咖啡粉！ 英國國民品牌嚐歐陸風味

英國國民品牌M&S Food來港多年，吸引不少喜歡歐陸口味的朋友支持，品牌於德國製作的Italian Style Instant Coffee Dark Roast 4（freeze-dried ），在是次消委會中榮獲5星總評，不過價錢較貴，$119只有200克，接近$1/1克。

總評：5星

微量重金屬：5星

除害劑：5星

丙烯酰胺：2星

M&S Food Italian Style Instant Coffee Dark Roast 4（freeze-dried ） 屬價錢較貴的即溶咖啡粉，是少數沒有除害劑的樣本。

11.AGF MAXIM - freeze-dried coffee：日本味之素 嚴選阿拉比卡咖啡豆

日本品牌味の素AGF旗下有一系列的咖啡產品，價錢優惠，AGF MAXIM 這個即溶咖啡系列分為4種口味，這次消委會評估的是金罐版，即溶咖啡產地來自哥倫比亞跟越南，中度烘焙，有芳香柔順的味道，同樣獲得4星半評價。

總評：4星半

微量重金屬：5星

除害劑：4星半

丙烯酰胺：2星半

AGF MAXIM - freeze-dried coffee $46 整個系列有4種口味，比起平日日本風味的咖啡產品，口味較柔順。

12.Keycoffee 深度烘焙混合即沖咖啡：百年職人咖啡品牌 設YouTube教學＋自家咖啡園

如果由咖啡園至咖啡粉都由同一品牌監控，成品自然更加出色，百年職人咖啡品牌Keycoffee正是擁有自家咖啡園，嚴謹的出品受到咖啡愛好者的追捧，更貼心設有YouTube教學，在這次即溶咖啡評分不錯，大家可以安心享用高質又安全的即溶咖啡。

總評：4星半

微量重金屬：5星

除害劑：3星半

丙烯酰胺：2星半

Keycoffee 深度烘焙混合即沖咖啡 $45 口感豐醇的綜合咖啡，酸味和苦味配合均衡。

