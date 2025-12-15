消委會｜座枱式水機出水溫度不均勻 1樣本最大溫差達10.3度

消費者委員會與機電工程署合作測試8款樣本。(消委會)

近年座枱式水機成為不少家庭及辦公室的常見電器。消費者委員會與機電工程署合作測試8款樣本，結果顯示所有樣本的安全程度表現理想，並能迅速供應熱水，首次輸出熱水時間由少於1秒至2.5秒。然而，有樣本在連續製作數杯熱水時在出水口量度的出水溫度不太均勻，撇除首杯不計，1款樣本的3杯熱水每杯之間的平均水溫最多可相差攝氏10.3度，另外2款每杯之間最大溫差亦有5度以上。消委會表示，在檢視各樣本的說明書後，留意到樣本間所標示的最高水溫的量度方法不一，建議生產商及代理商於產品的包裝盒上、網頁、宣傳單張及說明書清晰列明水溫量度位置及出水口的溫度，以助消費者作出知情選擇。

8款座枱式水機樣本提供的多段水溫選擇由4個至62個，水箱額定容量由2.5升至6升不等，沒有過濾功能的樣本售價由749元至1,980元，具備過濾功能的則由2,588元至6,488元。

是次測試涵蓋首次輸出熱水速度、熱水均勻度、加熱效率、容量吻合度及備用耗電量，並評估使用方便程度；機電工程署則測試樣本的安全表現。消委會表示，安全是座枱式水機的基本要求。8款樣本均通過防觸電保護、溫升、絕緣及結構等測試。當中2款的標示有待改善，包括接地標誌欠穩妥或沒有標示正常運作的環境溫度。

4款獲得4.5分的樣本

品牌｜型號｜售價

飛利浦PHILIPS｜(ADD6922CG/97)｜$6,488（有過濾功能、冷熱水）

樂信牌Rasonic｜(RWD-HC3400/W)｜$1,980（無過濾功能、冷熱水）

FACHIOO｜(Helena-C1)｜$1,390（無過濾功能、熱水）

小米Xiaomi｜(MJMY23-A)｜$749（無過濾功能、冷熱水）

1樣本每杯水最大溫差達10.3度

各樣本首次輸出熱水的速度非常快，由少於1秒至2.5秒，其中6款不多於1秒。實驗室亦將水溫設至各樣本可選擇的最高溫度，然後連續製作數杯約250毫升的熱水，並在出水口位置量度熱水的溫度。測試共進行2次，並取其平均數作評估。有樣本在連續製作數杯熱水時的出水溫度不太均勻，撇除平均溫度較低的首杯，即使同一款樣本的其後3杯熱水在出水口所量得平均水溫亦有差別，其中1款「飛利浦」的樣本（RO1）每杯間最大的溫差有10.3度，另外 2 款分別是「家の逸」（RO4）及BRUNO（WD4），每杯間最大溫差亦有5度以上，表現較不平均。

全部樣本加熱效率表現理想

效率方面，測試參考美國能源之星飲水機的測試方法，根據兩次熱水測試量得的耗電量、出水量及水溫計算樣本的加熱效率。8款樣本製作熱水時的平均加熱效率介乎85.6%至91.9%，整體表現不俗。至於樣本在備用時的耗電量，測試量度在僅開啟熱水功能、未啟動其他功能下，如冷水或網絡連接等功能，待機1天的耗電量，結果由8瓦小時至109.5瓦小時不等。

有樣本實際水箱容量與標示差異達8%

當水溫設定為最高、出水量設定為250毫升或最接近250毫升時，大部分樣本量得的出水量與設定接近，表現理想，惟有1款樣本偏差較大，實際出水量比設定多出9.4%（約23.4毫升），熱水或有機會從容器中溢出。至於水箱容量，所有樣本量得的數值均較標示為低，差距由0.2%至8%，消費者如重視容量，宜多加留意。

部分樣本熱水溫度與標示溫度存差異 最多可達7.7度

是次測試亦比較各樣本在最高溫度設定下，製作數杯熱水時在出水口量得的平均溫度，與樣本標示的最高水溫的吻合度。然而，由於各樣本標示的最高水溫的量度方法和位置各有不同，或與消委會是次的測試方法並不相同，例如有樣本標明其最高水溫為「機內」的水溫，故相關比較僅供參考，並不納入評分。

在最高溫度設定下，所有樣本首杯熱水的平均溫度均較其後 3 杯為低，而其後3杯在出水口量得的平均水溫與水機上的標示的最高溫度存在一定差距，最多可達7.7度。消委會提醒，水溫差異或會影響沖泡食物或飲品的風味或口感，尤其是即食杯麵或滴漏咖啡等需要高溫沖調的食品和飲品。消委會建議，如消費者重視沖泡效果，建議將首段熱水用其他器皿盛載作其他用途，再以後續溫度較高的熱水沖調。

避免產品與消費者期望出現落差，消委會建議生產商及代理商改善量度標示溫度的方法，並於產品的包裝盒、網頁、宣傳單張及說明書清楚列明水溫設定的詳細資料，包括標示水溫的量度位置及出水口的實際溫度，方便消費者比較。

部分樣本設冷水 過半製冷需時逾45分

除基本的熱水功能外，8款樣本中有5款具備額外的冷水功能，樣本之間的額定冷水溫度各有不同，冷膽容量及每次製作的冷水量亦有差異，當中有4款樣本亦具備額外的過濾功能，濾芯聲稱採用逆滲透技術。實驗室對這些額外功能進行測試，但因5款樣本的冷水設計各異，而1款樣本因其設計而未能進行過濾測試，故不納入評分。

冷水表現測試模擬日常使用及參考美國能源之星飲水機的測試方法，共進行2次，並取其平均值作評估。比較首次製冷的平均時間與其後3次製冷的平均時間，發現所有樣本的首次製冷平均時間，需時14.4分鐘至81.2分鐘。其後3次製冷平均時間，需時9.7分鐘至58.9分鐘，首次製冷平均時間均較其後3次長。當中過半樣本的製冷時間需45分鐘以上。冷水溫度方面，量得的平均水溫（不計首次製冷）由約5.5度至17.3度。

消委會：選購時應考慮更換濾芯成本

過濾重金屬鉛及銅測試則參考美國標準NSF/ANSI 53及NSF/ANSI 58。1款因偵察到水箱的水質較差便自動停止操作，故此未能進行相關測試，而其餘 3款在過濾鉛及銅的表現令人滿意，即使過濾「試驗污水」至額定淨水量的1.2倍（約 2,400 公升），去除率仍維持在 95%以上。由於濾芯效能會隨時間下降，用家應按機身上的濾芯更換顯示燈定期更換濾芯。消委會表示，以一家四口的飲用量及濾芯額定的淨水量作推算，各樣本首 3 年更換濾芯的總開支由1,317元至6,998元，選購時宜同時考慮後續成本。

選購及使用座枱式水機建議：

檢視型號提供的水溫及水量選擇是否符合其飲用習慣，確認水箱容量能否滿足日常使用，並考慮家中空間是否足以擺放

製作熱水時功率較高，不應與其他高耗電量的電器共用插座

留意水機是否設有自動清洗功能，以及水箱或接水盤是否容易拆卸及清潔

按照說明書指示使用及定期保養，例如清除水垢

長期不使用時，應關掉電源並清空水箱及淨水壺

具逆滲透過濾技術的水機在濾水過程中會產生廢水，並經水箱排出；當缺水顯示燈亮起時，應先倒掉水箱內的廢水，切勿直接向水箱加水

