消委會實測 8 款座枱式水機！出水速度最快少於1秒 $749小米水機媲美$6,488飛利浦PHILIPS？

消委會座枱式水機測試結果出爐！消費者委員會最新一期《選擇》月刊公布座枱式水機測試結果，與機電工程署共同檢測 8 款市售水機的安全性及熱水效能。報告指出，所有樣本均通過安全測試，包括防觸電、溫升、絕緣及結構等關鍵項目，安全表現「理想」，其中有4款水機總評分獲4.5分，包括售價$749的小米水機及售價$6,488的飛利浦PHILIPS水機。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

廣告 廣告

消委會實測 8 款座枱式水機！出水速度最快少於1秒 $749小米水機媲美$6,488飛利浦PHILIPS？

8 款水機安全度全合格 首次出熱水最快不到 1 秒

在速度方面，測試員以最高水溫設定量度首杯熱水的輸出時間，結果顯示最快的型號只需不足 1 秒便能輸出熱水，最慢亦只需 2.5 秒，整體反應速度相當快，其中6款樣本需時不多於1秒，獲分獲4.5分或以上。

消委會實測 8 款座枱式水機！出水速度最快少於1秒 $749小米水機媲美$6,488飛利浦PHILIPS？

熱水均勻度及加熱效率差異明顯 部分首杯水溫偏低

消費者報告指出，由於水機加熱需時，所有樣本的首杯熱水溫度均低於標示最高水溫，部分更只有 69.6°C 至 81.3°C。然而其後三杯熱水的水溫較穩定，有兩款型號的熱水均勻度獲得最高 5 分，杯與杯之間的平均水溫差只約 1°C 左右，分別是小米MJMY23-A及FACHIOO Helena-H1，而小米MJMY23-A樣本為是次測試最平機款，只售$749。

在加熱效率方面，消委會以耗電量、出水量及溫度計算，發現不同型號的加熱效率介乎 85.6% 至 91.9%，其中三款樣本（飛利浦PHILIPSADD6922CG/97、樂信牌RasonicRWD-HC3400/W、FACHIOO Helena-H1）效率達 89% 以上，屬表現較佳的一群。

消委會實測 8 款座枱式水機！出水速度最快少於1秒 $749小米水機媲美$6,488飛利浦PHILIPS？

水量及水箱容量大致吻合 但備用耗電量相差超過 10 倍

消委會以 250ml 或接近的設定測試出水量，大多數樣本的量得值與設定相差不大，惟有屈臣氏Watsons WWS 88樣本實際出水量超出設定 9.4%，使用時需留意避免熱水溢出。值得注意的是，備用耗電量差異極大，每日待機耗電量由最低 8Wh 至最高 109.5Wh，相差超過十倍。其中東芝TOSHIBA TWP-W2265THK(W)與 家の逸Yohomeyh-019樣本的待機耗電量屬較高水平，只有 3.5 分評價；若家中長時間開機，可能增加電費支出。

消委會實測 8 款座枱式水機！出水速度最快少於1秒 $749小米水機媲美$6,488飛利浦PHILIPS？

消委會實測 8 款座枱式水機！出水速度最快少於1秒 $749小米水機媲美$6,488飛利浦PHILIPS？

總評分4.5或以上座枱式水機

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多營養健康推介

消委會雪糕｜推介12款安全5星雪糕！一文睇清總脂肪及含糖量/最平$5支/日本北海道直送

消委會薯片｜推介10款4星半以上零食 零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片

消委會餅乾推介名單！8款高質健康餅乾 低糖/不含防腐劑/避開致癌陷阱

消委會食油推薦｜8款無塑化劑健康食油 香港製造粟米油/芥花籽油/葡萄籽油

消委會喉糖│冇藥性兼越食越痛？龍角散、得果定含糖量超過7成（附無糖喉糖推薦名單）

【健康外賣】營養師7天健康外賣晚餐餐單！減肥都食得:茶餐廳/壽司/海南雞飯

【抗疫餐單】營養師教4款零難度瘦身減肥食譜！街市買餸唔肥3大貼士

更多消委會報告/飲食陷阱

消委會易潔鑊｜IKEA $130鑊完勝！Ballarini需16分鐘才預熱/意美廚防黐底能力未如理想

消委會隨行杯｜NOC完勝Starbucks、Thermos 、Muji！Stanley最貴但最低分？5款容量低於標籤

消委會濕廁紙｜5星濕廁紙低至$1.21/張 平過香港自創品牌5倍 1款樣本有機會淤塞馬桶？

消委會實試外賣自備餐盒 4間餐廳不接受走餐盒 5大建議予食肆及消費者

消委會陶瓷餐具｜劣質陶瓷餐具有機會引致鉛中毒？ $10中國杯完勝英國$310骨瓷杯

消委會廁紙｜4款樣本有機會淤塞馬桶！香港品牌獲最高分 木漿製最貴樣本只獲3星

消委會瓶裝水｜兩大中國品牌瓶裝水被驗出溴酸鹽達歐盟上限 大量攝入或引起噁心腹痛

消委會啤酒｜內地啤酒被驗出嘔吐毒素 $5.5中國雪花性價比最高 附10款5星評分啤酒

消委會即食麵｜3款非油炸台灣拌麵獲最高4星半評價 9款公仔麵一食即鈉超標（附高評分即食麵清單）

消委會臘腸｜裕華、尚品塑化劑超標！旺角金旺樣本含可致癌物

消委會花生醬｜新竹福源花生醬評分排包尾 被驗出致癌物總黃曲霉毒素超標

消委會朱古力｜$28.8Lindt瑞士蓮完勝$160Amedei朱古力 一款被驗出有可能損害腎臟重金屬

消委會包裝粟米粒及青豆報告 17款檢出金屬污染物 惠康牌Meadows完勝貴4倍日本味之素 最平青豆都有5星

消委會醃菜｜8成半醃菜屬高鈉 759泡菜完勝$49宗家府！3款橄欖菜被驗出含較多昆蟲碎

消委會｜電子點餐引糾紛：隱藏加一服務費、熱水當茶芥收錢？電子點餐5大迷思

消委會枸杞子│位元堂性價比最高！御品皇重金屬近超標（附15款四星以上推介）

消委會木耳雪耳｜$13.9御萬家雪耳完勝$99樓上雪耳！價真棧、點點綠、位元堂均測出除害劑

消委會雞精｜馬百良被驗出含膽固醇！維特健靈貴9倍 營養含量仍輸液體滴雞精（附5星推介）

消委會｜全部即食紫菜樣本檢出金屬污染物 小老板紫菜高脂高鈉！一盒佔成人鈉攝取上限4成

消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌illy竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因

消委會｜火腿火雞片9成高鈉！759阿信屋火腿片食1包已超標一倍 $36呢款最健康！

消委會｜32款花生堅果高脂！759阿信屋花生唔肥但高糖？仲有款$188堅果輸俾$19.9

消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物 Oreo/Ritz全部上榜！無印紅豆夾心餅含量超標

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸食譜、自助餐推介、仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的吃貨，立即下載！