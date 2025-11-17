消委會旅保｜行李Delay/航班取消/自駕遊困於大風雪均不受保？旅行前必睇消委會旅遊保險選購建議

精明旅人都會在計劃旅行時購買旅遊保險，以防萬一旅途遇上各種意外，以獲得保障。惟市面上旅保種類、選擇多多，未必能夠細分保障範圍及細節的差異，索償時有機會因為理解有誤而出現分歧、無法成功。消委會收到3宗投訴：自駕遊遇上大風雪受困延誤旅程但不屬保障範圍、航班取消但購票日期影響索賠、回港時寄艙行李延誤但不獲補償，即睇箇中原因及消委會建議的投保前必讀重點。

惟市面上旅保種類、選擇多多，未必能夠細分保障範圍及細節的差異，索償時有機會因為理解有誤而出現分歧、無法成功。（ Getty Images ）

回程行李延誤屬不保範圍 Delay 31小時都零賠償

許多旅客以為只要行李延誤，無論去程、回程都能獲得賠償，但原來大部分旅保都只受理去程的行李。投訴人由溫哥華返港時，寄艙行李延誤約31小時，向保險公司索償，要求按延誤時數賠償：延誤每6小時最高賠償$300，行李延誤31小時則需賠償$1,500。保險公司解釋，「行李延誤」保障僅限於受保人抵達目的地後，行李延誤而要購買合理必需品如衣物、洗漱用品而產生的費用。至於回程行李延誤屬「不保事項」，受保人回港後的任何損失不屬保障範圍，保險公司認為投訴人返回居所後，不需額外購買必需品，故拒絕賠償 。

許多旅客以為只要行李延誤，無論去程、回程都能獲得賠償，但原來大部分旅保都只受理去程的行李。（Getty Images）

長旅程規劃有盲點！離港後買機票不獲保障

港人近年喜歡外遊數月，為了方便安排行程，未必會有在旅遊出發前預定所有機票，特別是回程機票，不過這個做法就有機會影響旅保索償。投訴人購買了歐洲多國自由行保險，但在旅程開始後才購買的意大利往英國航班，因當地工業行動取消航班，因沒有確實復航時間，投訴人需臨時購買另一航空公司機票以繼續行程，最終較原定的航班延遲了32小時才抵達目的地。

保險公司回覆，雖然工業行動屬保障範圍，但保單僅保障旅程開始前已預定的航班。由於該機票是投訴人離開香港後才購買，不符賠償條件。消委會介入調停，保險公司最終同意作出特別賠償$1,250，不過透過此個案提醒長期自由行旅客，需要特別留意保單對「預定」航班的定義。

雖然工業行動屬保障範圍，但保單僅保障旅程開始前已預定的航班。由於該機票是投訴人離開香港後才購買，不符賠償條件。（Getty Images）

「旅程延誤」只限公共交通 自駕遊被困大風雪也不受保

自駕遊已成旅遊趨勢，但天氣往往難以預計。投訴人於日本自駕遊遇上大風雪，被困山區公路上超過8小時，最終需要道路緊急救援服務的協助才能脫困，於翌日清晨才抵達酒店。投訴人認為事件縮短了酒店住宿時間、影響住宿體驗，應受保單中的「旅程阻礙」和「旅程延誤」保障，故要求索償道路緊急救援服務及1晚酒店住宿費用。

保險公司指出，「旅程阻礙」僅保障因縮短或更改旅程造成的損失，不適用於此情況；「旅程延誤」僅保障公共交通工具定期路線的延誤損失，且需持有有效車票。由於自駕租用的車輛不屬於公共交通工具，因此不屬「旅程延誤」的保障範疇 。由於以上投訴都基於保險公司、投保人對「行李延誤」、「旅程延誤」等專用名詞，有不同理解而致，故消委會建議業界加強條款透明度、改善銷售版面設計、突出重要資訊，包括保障範 圍、字詞定義、不保事項等，令消費者更易掌握及明白相關重要資訊。

投訴人於日本自駕遊遇上大風雪，被困山區公路上超過8小時，認為應受保單中的「旅程阻礙」和「旅程延誤」保障。（Getty Images）

消委會旅遊保險選購攻略：投保前必讀5大重點

即使旅保索償細節、條件較多，但準備出發旅行前，購買旅遊保險也是保障旅程安全的重要一環。面對五花八門的保單條款，要怎樣選擇最適合自己的保障呢？消委會有以下5大實用建議。

1. 仔細審視保障範圍與高危活動

投保前應 仔細比較 不同保險計劃的 保障範圍及不保事項 。

如果行程中包含高危或極限運動，務必在投保前向保險公司查詢該活動是否受保障。

2. 細閱詞彙意思，理解保單條款

保單條款中的 詞彙意思 ，如「旅程」、「預訂旅程」，將影響保單的解讀及最終能否成功索償。

在投保前需細閱這些定義，理解字詞的具體含義，如有不理解部分，直接向保險公司查詢。

3. 自駕遊應考慮額外加購保障

計劃自駕遊的旅客，應因應自身需要而考慮加購 碰撞損害豁免險（CDW） 、 第三者責任險 等。

另外，都可考慮投保專為自駕遊而設、能提供緊急道路救援保障的保險計劃。

4. 妥善保留所有消費及旅程紀錄

投保後，必須 保留所有保單資料 。

同時，應保留與旅程相關的所有消費紀錄：預訂紀錄、機票、收據等，以備索償時可作為憑證。

5. 遇到消費爭議的申訴途徑

若在保險事宜上遇到消費爭議，可根據爭議內容聯繫不同的機構：

保險業監管局（IA）： 負責監管保險公司及持牌中介人。若懷疑涉及 不良銷售手法、誤導陳述 等違反職業操守的行為，可聯絡保監局。

保險投訴局（ICB）： 專門處理 保險索償爭議 。

亦可聯絡消費者委員會尋求協助。

面對五花八門的保單條款，要怎樣選擇最適合自己的保障呢？消委會有5大實用建議。（Getty Images）

