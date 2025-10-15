不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
消委會旅行購物｜外遊消費出事可報消委會！自駕遊還車遭高額索償/北上訂造傢俬規格不符均獲退款
旅行消費本是開心事，但如果過程中有拗撬，或將戰利品帶回港後卻發現有瑕疵，真的令購物體驗好感度大打折扣。消委會接獲投訴，有港人有泰國租車自駕、新加坡購入流動電源、北上訂造衣櫃出現問題，由於是跨境消費，礙於語言、溝通不足，難以追討賠償。消委會與36個地區的消費者保護組織（消保組織）建立投訴個案轉介機制，包括多個港人常到的旅遊地：日本、南韓、新加坡、泰國、馬來西亞、澳門及內地等達成合作協議，獲投訴人同意、將個案轉介至當地消保組織，可進行跨境索償，為旅客外地購物加多一重保障，即睇詳情。
自駕遊還車指撞花擋風玻璃 米粒大小崩花索價約$3,832賠償
港人旅遊經常租車自駕，貪其方便自由，如不幸遇上意外或車身有損毀，跟當地職員溝通、談及賠償收費時，往往都因語言不通而「雞同鴨講」。有港人到泰國自駕遊，透過平台預訂當地A公司5天的租車服務，取車時雖簽署合約並列明：「若租車人不加購指定保險公司的超級車輛碰撞險（SCDW）而車輛受損，最高自負額為16,050泰銖（約港幣$3,832）」，不過當時A公司未有提供汽車損毀的賠償收費標準及實際金額。還車時，職員指車頭擋風玻璃有一處米粒大小的崩花，按手機展示的「賠償明細表」要求投訴人賠償16,050泰銖，即合約列明的自負額上限。
投訴人雖然認為當中涉及不良營商手法，質疑為何取車時未有告知賠償收費標準，但因登機時間臨近、語言溝通困難，唯有按收費付款。投訴人回港後聯絡消委會，並希望可以將個案轉介至泰國消費者委員會，經調停後，租車公司願意全額退款，將款項退回付款信用卡帳戶。
職員上門度尺 訂造傢俬設計圖都有出入？換厚木板就要加錢
近年不少港人都北上訂造傢俬，投訴人於2021年向深圳C傢俬店訂造書櫃，由於滿意其品質，所以在2024年再到C傢俬店的門市訂造衣櫃。職員雖然親自到香港居所度尺，但雙方沒有即場書面確認規格，投訴人見職員對自己提出的要求沒有異議，以為已達成共識，所以支付人民幣1,000元訂金（約港幣$1,093），並收到手寫訂貨單，可惜單據上只列衣櫃背板及門板厚度，未有提及其他木板厚度。收到設計圖後，發現衣櫃邊框和層板厚度與預期不符，遂向傢俬舖投訴，傢俬店回覆「當日上門僅為衣櫃的空間度尺，沒有量度書櫃的木板厚度」，如要換更厚的木板，需要特別訂購材料，以及額外支付人民幣900元（約港幣$984）。此投訴個案轉介至深圳市消費者委員會，傢俬店向深圳消委會解釋，由於已度尺及提供設計圖則，所以不能全額退還訂金，經過兩地消委會調停後，最後同意退回一半訂金，即人民幣500元（約 港幣$546）。
消委會：外地消費要保留單據
礙於語言及法律制度不同，加上投訴程序複雜等因素，消費者較難跨境追討賠償。消委會提醒大家，跨境消費時，如不幸發生爭議，記得保留收據、訂單截圖、付款紀錄及與商戶的對話紀錄等憑證。如與商戶直接協商不果，而消費地區是已經達成合作協議的地方：日本、南韓、新加坡、泰國、馬來西亞、澳門及內地，可以經消委會轉介個案，嘗試以調停方式解決糾紛。
