消委會木耳雪耳｜$13.9御萬家雪耳完勝$99樓上雪耳！雪耳9成樣本測出除害劑 8款木耳獲總評五星

消委會木耳雪耳大檢測！黑木耳、白木耳跟雪耳都是中式湯水或糖水常見的食材，這三款食用菌都被形容為是營養豐富的食用菌，雪耳更被稱為「平民燕窩」，消委會556期就按測試市面上28款乾製黑木耳、白背木耳（白木耳）和雪耳樣本的營養價值、食用安全等，發現在雪耳類中價值$13.9的御萬家雪耳完勝$99樓上，各種食用菌都並非越貴越好。

點點綠水溶性纖維含量最高

這次消委會測試中，膳食纖維是重要的一環，當中膳食纖維可分為水溶性纖維和非水溶性纖維2類，各有不同功效。水溶性纖維（soluble fibre）有助降低血液中的膽固醇和穩定血糖，能控制冠心病及糖尿病等問題。非水溶性纖維（insoluble fibre）能促進腸臟蠕動，有助通便，減低致癌物質在腸道積聚的風險，能預防腸道癌、便秘、痔瘡等的產生或惡化。

當中雪耳的水溶性纖維含量最高，含量最高的為雪耳樣本「點點綠」，非水溶性纖維含量最高的是白背木耳樣本「余仁生」， 每100克樣本含68.6克。全部樣本中，膳食纖維總含量最高的為白背木耳樣本「香港啟泰」。

消委會木耳雪耳

雪耳只有御萬家無檢出除害劑 價真棧、點點綠被檢出4至5種

消委會測試亦發現，當中有多個樣本都被驗出除害劑，「位元堂」和「大地の作」2款黑木耳樣本，以及2款白背木耳樣本，「光大」和「余仁生」，分別檢出1種除害劑殘餘。經採用轉換系數後，全部均低於《除害劑規例》為食用真菌所訂的限量。

雪耳類方面，除了「御萬家」沒有檢出除害劑殘餘外，其餘8款樣本分別檢出1種至5種除害劑殘餘。「價真棧」檢出的除害劑種類最多，共有5種。唯一1款名稱標示為「有機」的樣本「點點綠」，亦檢出4種除害劑殘餘，「仁御堂」同樣檢出2種除害劑。

消委會木耳雪耳檢測

價真棧 $19/150克 價真棧檢出的除害劑種類最多。

點點綠 $50/70克 標榜有機雪耳，但被驗出多達出4種除害劑殘餘。

樓上貴幾倍都輸$13.8御萬家

這次消委會測試當中，黑木耳只有綠の聖Treasure Tree獲得5星評價（$98/260克，$37.7/100克），按100克價錢計，比起其他只獲4星半的黑木耳品牌，例如位元堂（$45/75克，$60/100克）及恒興行（$58/80克，$72.5/100克）更加便宜。而白木耳則有多款獲得5星評價，但CP值最高的就是半斤裝的老上環，每100克只售$7.9。

雪耳則同樣只有御萬家獲5星評價，值得留意是，御萬家只售$13.9/50克，每100克為$27.8，但獲4星半的樓上卻售$99/2兩，每100克為$130.3，價錢是數倍之多，證明並非越貴越好。

御萬家 $13.9/50克 CP值之選，是唯一獲5星的雪耳。

樓上 $99/2兩 樓上出品的通江銀耳，雖然獲得4星半不俗的評價，但CP值卻不高。

5星乾製食用菌名單

黑木耳

綠の聖Treasure Tree

白背木耳

香港啟泰 尚品 同心堂 金御膳 安記海味 南北行 老上環

雪耳

御萬家

