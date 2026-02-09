Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）

消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

消委會朱古力測試名單

Amedei鎘含量超出上限17.1%

今次測試包括20款黑朱古力樣本及9款牛奶朱古力樣本。各黑朱古力樣本標示的可可含量百分率介乎70%至80%，當中有2款標示沒有添加糖並採用其他甜味劑。而牛奶朱古力樣本標示的可可含量方面，7款在30%以上，1款在30%以下，另有1款沒有標示可可含量。

廣告 廣告

早年歐盟發現朱古力內重金屬鎘的含量值得關注，鎘是天然存在於地殼表面的金屬元素，採礦活動有機會將鎘釋放到環境中，如長期進食鎘含量高的食物，可能會損害腎臟，於是歐盟在2014年修訂有關食物內污染物的法規時，新增了有關朱古力內鎘含量的規定。

20款黑朱古力樣本檢出的鎘含量由每公斤0.039毫克至0.937毫克，相差23倍。當中「Amedei」Blanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70%檢出的鎘含量最高，達每公斤0.937毫克，超出歐盟規定的上限17.1%。牛奶朱古力樣本則沒有超出歐盟規定。

AmedeiBlanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70% $160 測試中唯一一款2星評價，檢出的鎘含量同樣最高，達每公斤0.937毫克，超出歐盟規定的上限17.1%。

脂肪樣本比標籤標示多23%

對於減肥人士來說，朱古力的脂肪含量相當重要，然而消委會報告中指出，檢出總脂肪含量和飽和脂肪含量最高的樣本都是「Millésime」Chocolat Équateur Noir70%（70% Cocoa Dark Chocolate Ecuador），檢出的總脂肪含量比其營養標籤標示的每100克41.23克高出23%，而檢出的飽和脂肪含量更比其營養標籤標示的每100克14克高出129.3%。檢出飽和脂肪含量比其營養標籤標示值高出超過20%的樣本還有「Domori」Cacao Criollo 70% Porcelana Dark Chocolate和「Lucullus」73% Dark Chocolate Bar，分別高出80.0%

碳水化合物和糖 樣本比標示相差大

除了脂肪樣本比標籤多，碳水化合物和糖同樣被驗出比標示相差大，20款黑朱古力樣本檢出可獲得的碳水化合物含量由每100克28.5克至39.5克。其中2款黑朱古力樣本檢出可獲得的碳水化合物含量比其營養標籤標示值低超過20%，分別是「Morinaga」Carré de Chocolat (Cacao 70)和「Millésime」 Chocolat Équateur Noir 70% (70% Cocoa Dark Chocolate Ecuador)。

20款黑朱古力樣本檢出的糖含量由沒有檢出至每100克36.0克。其中3款黑朱古力樣本檢出的糖含量比其營養標籤標示值高出超過20%，分別為「Royce」 Pure Chocolate - Mild Bitter Cacao 80%、「Galler」 Dark Chocolate 70% Cocoa 和「Food Nation」 Dark Chocolate 72% Organic Dark Chocolate。

總括而言，除了2款黑朱古力樣本（Valor 70% Dark Chocolate No Sugar Added及Chocolat Stella No Added Sugar Dark Chocolate with Cocoa Nibs 72%），所有朱古力樣本檢出的糖含量高於每100克15克，因此都屬於高糖食物。

消委會朱古力

驗出可可含量與實際標籤不一致

大家吃黑朱古力時，都會留意可可含量，越高百分比的可可含量，味道越濃郁。今次消委會發現不少品牌聲稱的可可含量跟實際含量有出入，相差較多的有Godiva Signature 72% Cacao Dark Chocolate 醇享系列72%可可黑巧克力，實則只有63.7%可可含量，相差近10%。Royce Pure Chocolate - Mild Bitter Cacao 80%，更只有66.9%的可可含量，是樣本中相差最多的一款。

GodivaSignature 72% Cacao Dark Chocolate 醇享系列72%可可黑巧克力 $46 在測驗中評分並不低，有4星半，實則只有63.7%可可含量，相差近10%。

香港營養師協會代表註冊營養師陳勁芝表示，大部分朱古力製造商會根據朱古力配方標註可可百分比，而一般可可百分比的標註會包括所有可可成分，即可可粒及可可脂，例如當朱古力配方包含20克糖、5克可可脂和75克烤可可粒時，朱古力製造商可能會將其命名為80%可可朱古力。

然而當製造商根據烘烤的可可粒（仍然有一些水分）和其他成分（通常是乾的）計算時，在精煉和調溫後，由於過程中水分會進一步消減，重量百分比因而會略有不同。在這種情況下，可可的重量減輕，因此百分比或相應減低。如果朱古力製造商使用烘焙前可可的重量計算，差異會更大。在加工過程中也可能會流失部分可可脂，例如沒有完全從器皿中刮出所有可可脂。

瑞士蓮完勝 黑朱古力跟牛奶朱古力同樣獲5星

在眾多黑朱古力樣本（標示可可含量70%至80%及成分表有列出糖），為人熟識的瑞士蓮$28.8（每10克$2.9）是5星樣本中最便宜的一款，甚至比Godiva高半粒星，亦比樣本中最貴的，價值$160（每10克$32）卻只有2星的Amedei優勝。而在牛奶朱古力樣本中，全部樣本都獲5星評價，但瑞士蓮依然位於第一位，但性價比最高會是Milka Alpine Milk Bar瑞士牛奶朱古力，價錢$10（每10克$1）。

Lindt Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate $28.8 Lindt瑞士蓮在是次測試中大獲全勝，性價比高，質素同樣獲5星評價。

5星評價朱古力

5星黑朱古力（標示可可含量70%至80%及成分表有列出糖）

Divine Deliciously Smooth Dark Chocolate 70% Cocoa $40 Meurisse Dark Chocolate from Papua New Guinea 73% Cacao $75 Lindt Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate $28.8 La Maison Du Chocolat Paris 70% Mexique Intense Dark Chocolate Bitter Roasted Single Origin $158 Ghirardelli Intense Dark 72% Cacao Dark Chocolate $45.5 Venchi Montezuma Nibs 75% Cocoa Extra Dark Chocolate with Roasted Cocoa Nibs $95

5星黑朱古力(標示可可含量70%至80%及聲稱無添加糖)

5星牛奶朱古力 （標示可可含量30%）

Lindt Swiss Classic Swiss Milk Chocolate $23.6 Jacquot Milk Chocolate Bar $16.9 Milka Alpine Milk Bar 瑞士牛奶朱古力 $10 Choklad Ljus Milk Chocolate (UTZ Certified) 牛奶朱古力獲UTZ認證 $12 Feodora Deluxe Chocolate Superior Milk Chocolate with 37% Cocoa $158 Coles Belgian Milk Chocolate $29.9 Green & Blacks Organic Organic Milk Chocolate 37% Cocoa $20

5星牛奶朱古力 (沒有標示可可含量)

Meadows Belgian Milk Chocolate $25

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多營養健康推介

消委會雪糕｜推介12款安全5星雪糕！一文睇清總脂肪及含糖量/最平$5支/日本北海道直送

消委會薯片｜推介10款4星半以上零食 零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片

消委會餅乾推介名單！8款高質健康餅乾 低糖/不含防腐劑/避開致癌陷阱

消委會食油推薦｜8款無塑化劑健康食油 香港製造粟米油/芥花籽油/葡萄籽油

消委會喉糖│冇藥性兼越食越痛？龍角散、得果定含糖量超過7成（附無糖喉糖推薦名單）

【健康外賣】營養師7天健康外賣晚餐餐單！減肥都食得:茶餐廳/壽司/海南雞飯

【抗疫餐單】營養師教4款零難度瘦身減肥食譜！街市買餸唔肥3大貼士

更多消委會報告/飲食陷阱

消委會易潔鑊｜IKEA $130鑊完勝！Ballarini需16分鐘才預熱/意美廚防黐底能力未如理想

消委會隨行杯｜NOC完勝Starbucks、Thermos 、Muji！Stanley最貴但最低分？5款容量低於標籤

消委會濕廁紙｜5星濕廁紙低至$1.21/張 平過香港自創品牌5倍 1款樣本有機會淤塞馬桶？

消委會實試外賣自備餐盒 4間餐廳不接受走餐盒 5大建議予食肆及消費者

消委會陶瓷餐具｜劣質陶瓷餐具有機會引致鉛中毒？ $10中國杯完勝英國$310骨瓷杯

消委會廁紙｜4款樣本有機會淤塞馬桶！香港品牌獲最高分 木漿製最貴樣本只獲3星

消委會瓶裝水｜兩大中國品牌瓶裝水被驗出溴酸鹽達歐盟上限 大量攝入或引起噁心腹痛

消委會啤酒｜內地啤酒被驗出嘔吐毒素 $5.5中國雪花性價比最高 附10款5星評分啤酒

消委會即食麵｜3款非油炸台灣拌麵獲最高4星半評價 9款公仔麵一食即鈉超標（附高評分即食麵清單）

消委會臘腸｜裕華、尚品塑化劑超標！旺角金旺樣本含可致癌物

消委會花生醬｜新竹福源花生醬評分排包尾 被驗出致癌物總黃曲霉毒素超標

消委會朱古力｜$28.8Lindt瑞士蓮完勝$160Amedei朱古力 一款被驗出有可能損害腎臟重金屬

消委會包裝粟米粒及青豆報告 17款檢出金屬污染物 惠康牌Meadows完勝貴4倍日本味之素 最平青豆都有5星

消委會醃菜｜8成半醃菜屬高鈉 759泡菜完勝$49宗家府！3款橄欖菜被驗出含較多昆蟲碎

消委會｜電子點餐引糾紛：隱藏加一服務費、熱水當茶芥收錢？電子點餐5大迷思

消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）

消委會木耳雪耳｜$13.9御萬家雪耳完勝$99樓上雪耳！雪耳9成樣本測出除害劑 8款木耳獲總評五星

消委會雞精｜馬百良被驗出含膽固醇！維特健靈貴9倍 營養含量仍輸液體滴雞精（附5星推介）

消委會｜全部即食紫菜樣本檢出金屬污染物 小老板紫菜高脂高鈉！一盒佔成人鈉攝取上限4成

消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌illy竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因

消委會｜火腿火雞片9成高鈉！759阿信屋火腿片食1包已超標一倍 $36呢款最健康！

消委會｜32款花生堅果高脂！759阿信屋花生唔肥但高糖？仲有款$188堅果輸俾$19.9

消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物 Oreo/Ritz全部上榜！無印紅豆夾心餅含量超標

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？