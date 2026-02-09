消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）
消委會今次測試大家喜愛的朱古力樣本，再次發現價錢與質素未必有關，即睇Yahoo Food內文：
消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。
Amedei鎘含量超出上限17.1%
今次測試包括20款黑朱古力樣本及9款牛奶朱古力樣本。各黑朱古力樣本標示的可可含量百分率介乎70%至80%，當中有2款標示沒有添加糖並採用其他甜味劑。而牛奶朱古力樣本標示的可可含量方面，7款在30%以上，1款在30%以下，另有1款沒有標示可可含量。
早年歐盟發現朱古力內重金屬鎘的含量值得關注，鎘是天然存在於地殼表面的金屬元素，採礦活動有機會將鎘釋放到環境中，如長期進食鎘含量高的食物，可能會損害腎臟，於是歐盟在2014年修訂有關食物內污染物的法規時，新增了有關朱古力內鎘含量的規定。
20款黑朱古力樣本檢出的鎘含量由每公斤0.039毫克至0.937毫克，相差23倍。當中「Amedei」Blanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70%檢出的鎘含量最高，達每公斤0.937毫克，超出歐盟規定的上限17.1%。牛奶朱古力樣本則沒有超出歐盟規定。
脂肪樣本比標籤標示多23%
對於減肥人士來說，朱古力的脂肪含量相當重要，然而消委會報告中指出，檢出總脂肪含量和飽和脂肪含量最高的樣本都是「Millésime」Chocolat Équateur Noir70%（70% Cocoa Dark Chocolate Ecuador），檢出的總脂肪含量比其營養標籤標示的每100克41.23克高出23%，而檢出的飽和脂肪含量更比其營養標籤標示的每100克14克高出129.3%。檢出飽和脂肪含量比其營養標籤標示值高出超過20%的樣本還有「Domori」Cacao Criollo 70% Porcelana Dark Chocolate和「Lucullus」73% Dark Chocolate Bar，分別高出80.0%
碳水化合物和糖 樣本比標示相差大
除了脂肪樣本比標籤多，碳水化合物和糖同樣被驗出比標示相差大，20款黑朱古力樣本檢出可獲得的碳水化合物含量由每100克28.5克至39.5克。其中2款黑朱古力樣本檢出可獲得的碳水化合物含量比其營養標籤標示值低超過20%，分別是「Morinaga」Carré de Chocolat (Cacao 70)和「Millésime」 Chocolat Équateur Noir 70% (70% Cocoa Dark Chocolate Ecuador)。
20款黑朱古力樣本檢出的糖含量由沒有檢出至每100克36.0克。其中3款黑朱古力樣本檢出的糖含量比其營養標籤標示值高出超過20%，分別為「Royce」 Pure Chocolate - Mild Bitter Cacao 80%、「Galler」 Dark Chocolate 70% Cocoa 和「Food Nation」 Dark Chocolate 72% Organic Dark Chocolate。
總括而言，除了2款黑朱古力樣本（Valor 70% Dark Chocolate No Sugar Added及Chocolat Stella No Added Sugar Dark Chocolate with Cocoa Nibs 72%），所有朱古力樣本檢出的糖含量高於每100克15克，因此都屬於高糖食物。
驗出可可含量與實際標籤不一致
大家吃黑朱古力時，都會留意可可含量，越高百分比的可可含量，味道越濃郁。今次消委會發現不少品牌聲稱的可可含量跟實際含量有出入，相差較多的有Godiva Signature 72% Cacao Dark Chocolate 醇享系列72%可可黑巧克力，實則只有63.7%可可含量，相差近10%。Royce Pure Chocolate - Mild Bitter Cacao 80%，更只有66.9%的可可含量，是樣本中相差最多的一款。
香港營養師協會代表註冊營養師陳勁芝表示，大部分朱古力製造商會根據朱古力配方標註可可百分比，而一般可可百分比的標註會包括所有可可成分，即可可粒及可可脂，例如當朱古力配方包含20克糖、5克可可脂和75克烤可可粒時，朱古力製造商可能會將其命名為80%可可朱古力。
然而當製造商根據烘烤的可可粒（仍然有一些水分）和其他成分（通常是乾的）計算時，在精煉和調溫後，由於過程中水分會進一步消減，重量百分比因而會略有不同。在這種情況下，可可的重量減輕，因此百分比或相應減低。如果朱古力製造商使用烘焙前可可的重量計算，差異會更大。在加工過程中也可能會流失部分可可脂，例如沒有完全從器皿中刮出所有可可脂。
瑞士蓮完勝 黑朱古力跟牛奶朱古力同樣獲5星
在眾多黑朱古力樣本（標示可可含量70%至80%及成分表有列出糖），為人熟識的瑞士蓮$28.8（每10克$2.9）是5星樣本中最便宜的一款，甚至比Godiva高半粒星，亦比樣本中最貴的，價值$160（每10克$32）卻只有2星的Amedei優勝。而在牛奶朱古力樣本中，全部樣本都獲5星評價，但瑞士蓮依然位於第一位，但性價比最高會是Milka Alpine Milk Bar瑞士牛奶朱古力，價錢$10（每10克$1）。
5星評價朱古力
5星黑朱古力（標示可可含量70%至80%及成分表有列出糖）
Divine Deliciously Smooth Dark Chocolate 70% Cocoa $40
Meurisse Dark Chocolate from Papua New Guinea 73% Cacao $75
Lindt Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate $28.8
La Maison Du Chocolat Paris 70% Mexique Intense Dark Chocolate Bitter Roasted Single Origin $158
Venchi Montezuma Nibs 75% Cocoa Extra Dark Chocolate with Roasted Cocoa Nibs $95
5星黑朱古力(標示可可含量70%至80%及聲稱無添加糖)
5星牛奶朱古力 （標示可可含量30%）
Jacquot Milk Chocolate Bar $16.9
Milka Alpine Milk Bar 瑞士牛奶朱古力 $10
Choklad Ljus Milk Chocolate (UTZ Certified) 牛奶朱古力獲UTZ認證 $12
Feodora Deluxe Chocolate Superior Milk Chocolate with 37% Cocoa $158
Coles Belgian Milk Chocolate $29.9
Green & Blacks Organic Organic Milk Chocolate 37% Cocoa $20
5星牛奶朱古力 (沒有標示可可含量)
Meadows Belgian Milk Chocolate $25
