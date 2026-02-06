消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，其中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，內文即睇：
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
位元堂性價比最高！完勝多個老字號
這次消委會枸杞子測試中，位元堂與價錢最貴的Sunfood Super Foods同屬4星半，但是前者每100克只需$29.3，比起後者每100克$64.3，便宜足足$35，亦比只有2星半紹香園（每100克$33）便宜，總評分亦比大棧、余仁生、樓上等大品牌好，因此再次證明價錢與品質未必成正比例。
7成樣本檢出除害劑 FRESH、紹香園含量最高
由於枸杞子是農作物，在種植過程中，不少農民會灑上除害劑以減少蟲害。消委會枸杞子測試結果顯示19款樣本檢出除害劑，共檢出14種不同的除害劑。當中2款樣本FRESH和紹香園分別檢出每公斤0.062毫克蟲蟎腈和每公斤0.071毫克百菌清，其含量超出EFSA為枸杞子訂下的除害劑最高殘餘限量，但低於香港《食物內除害劑殘餘規例》。
全部樣本檢出微量重金屬 尚品、御品皇含量近超標
另外大家相當關心的食物是否含有微量重金屬，消委會枸杞子測試結果顯示21款枸杞子樣本檢出鉛，檢出量由每公斤0.018毫克至0.29毫克。當中尚品和御品皇，分別檢出每公斤0.284毫克和0.29毫克鉛，接近經轉換系數後的規例上限。經飲食慢性接觸鉛可影響兒童的神經發育和智力發展，亦會影響成人的血壓的收縮壓，聯合國糧食及農業組織/世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會（The Joint FAO/WHO ExpertCommittee on Food Additives，JECFA）沒有為鉛訂立安全參考值，消費者應盡量避免攝入鉛。
4星半預先包裝乾枸杞子
位元堂 寧夏杞子(有機原料) $88/300克
點點綠 有機頂級杞子 $82/180克
Livi Green 有機即食杞子 $49/120克
非預先包裝乾枸杞子
Slowood 有機杞子 $5.4/10克
4星預先包裝乾枸杞子
慈康農圃 有機頂級杞子 $74/180克
樓上 一級寧夏枸杞 $38/303克
余仁生 枸杞子 $79/6両
SuperFood Lab Organic Premium Goji Berries $28/50克
同心堂 正宗一級寧夏杞子 $27/300克
老上環 寧廈大杞子 $88/1斤
南北行 特級貢杞皇 $63/185克
健康糧坊 杞子 $30/150克
4星非預先包裝乾枸杞子
JIBAOL 寧夏枸杞 $72/磅
香港工會聯合會工人醫療所 枸杞子 $14/両
