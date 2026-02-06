Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）

消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

位元堂性價比最高！完勝多個老字號

這次消委會枸杞子測試中，位元堂與價錢最貴的Sunfood Super Foods同屬4星半，但是前者每100克只需$29.3，比起後者每100克$64.3，便宜足足$35，亦比只有2星半紹香園（每100克$33）便宜，總評分亦比大棧、余仁生、樓上等大品牌好，因此再次證明價錢與品質未必成正比例。

廣告 廣告

位元堂 寧夏杞子(有機原料) $88 每100克只需$29.3，是預先包裝乾枸杞子排名第一位，維他命C含量亦是測試中含量最高。

7成樣本檢出除害劑 FRESH、紹香園含量最高

由於枸杞子是農作物，在種植過程中，不少農民會灑上除害劑以減少蟲害。消委會枸杞子測試結果顯示19款樣本檢出除害劑，共檢出14種不同的除害劑。當中2款樣本FRESH和紹香園分別檢出每公斤0.062毫克蟲蟎腈和每公斤0.071毫克百菌清，其含量超出EFSA為枸杞子訂下的除害劑最高殘餘限量，但低於香港《食物內除害劑殘餘規例》。

紹香園 即食杞子 $44 只有2星半評價，另外亦被驗出除害劑超出EFSA為枸杞子訂下的除害劑最高殘餘限量。

枸杞子被譽為Superfood，營養極高。

消委會枸杞子測試結果顯示19款樣本檢出除害劑，共檢出14種不同的除害劑

全部樣本檢出微量重金屬 尚品、御品皇含量近超標

另外大家相當關心的食物是否含有微量重金屬，消委會枸杞子測試結果顯示21款枸杞子樣本檢出鉛，檢出量由每公斤0.018毫克至0.29毫克。當中尚品和御品皇，分別檢出每公斤0.284毫克和0.29毫克鉛，接近經轉換系數後的規例上限。經飲食慢性接觸鉛可影響兒童的神經發育和智力發展，亦會影響成人的血壓的收縮壓，聯合國糧食及農業組織/世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會（The Joint FAO/WHO ExpertCommittee on Food Additives，JECFA）沒有為鉛訂立安全參考值，消費者應盡量避免攝入鉛。

御品皇 杞子$20 每100克價錢並非最便宜，但是與紹香園同樣只有2星半的評價。

4星半預先包裝乾枸杞子

位元堂 寧夏杞子(有機原料) $88/300克 Sunfood Super Foods Raw Organic Goji Berries $146/227克 點點綠 有機頂級杞子 $82/180克 Livi Green 有機即食杞子 $49/120克

非預先包裝乾枸杞子

Slowood 有機杞子 $5.4/10克

4星預先包裝乾枸杞子

慈康農圃 有機頂級杞子 $74/180克 樓上 一級寧夏枸杞 $38/303克 余仁生 枸杞子 $79/6両 SuperFood Lab Organic Premium Goji Berries $28/50克 同心堂 正宗一級寧夏杞子 $27/300克 老上環 寧廈大杞子 $88/1斤 南北行 特級貢杞皇 $63/185克 健康糧坊 杞子 $30/150克

4星非預先包裝乾枸杞子

JIBAOL 寧夏枸杞 $72/磅 香港工會聯合會工人醫療所 枸杞子 $14/両

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多營養健康推介

消委會雪糕｜推介12款安全5星雪糕！一文睇清總脂肪及含糖量/最平$5支/日本北海道直送

消委會薯片｜推介10款4星半以上零食 零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片

消委會餅乾推介名單！8款高質健康餅乾 低糖/不含防腐劑/避開致癌陷阱

消委會食油推薦｜8款無塑化劑健康食油 香港製造粟米油/芥花籽油/葡萄籽油

消委會喉糖│冇藥性兼越食越痛？龍角散、得果定含糖量超過7成（附無糖喉糖推薦名單）

【健康外賣】營養師7天健康外賣晚餐餐單！減肥都食得:茶餐廳/壽司/海南雞飯

【抗疫餐單】營養師教4款零難度瘦身減肥食譜！街市買餸唔肥3大貼士

更多消委會報告/飲食陷阱

消委會易潔鑊｜IKEA $130鑊完勝！Ballarini需16分鐘才預熱/意美廚防黐底能力未如理想

消委會隨行杯｜NOC完勝Starbucks、Thermos 、Muji！Stanley最貴但最低分？5款容量低於標籤

消委會濕廁紙｜5星濕廁紙低至$1.21/張 平過香港自創品牌5倍 1款樣本有機會淤塞馬桶？

消委會實試外賣自備餐盒 4間餐廳不接受走餐盒 5大建議予食肆及消費者

消委會陶瓷餐具｜劣質陶瓷餐具有機會引致鉛中毒？ $10中國杯完勝英國$310骨瓷杯

消委會廁紙｜4款樣本有機會淤塞馬桶！香港品牌獲最高分 木漿製最貴樣本只獲3星

消委會瓶裝水｜兩大中國品牌瓶裝水被驗出溴酸鹽達歐盟上限 大量攝入或引起噁心腹痛

消委會啤酒｜內地啤酒被驗出嘔吐毒素 $5.5中國雪花性價比最高 附10款5星評分啤酒

消委會即食麵｜3款非油炸台灣拌麵獲最高4星半評價 9款公仔麵一食即鈉超標（附高評分即食麵清單）

消委會臘腸｜裕華、尚品塑化劑超標！旺角金旺樣本含可致癌物

消委會花生醬｜新竹福源花生醬評分排包尾 被驗出致癌物總黃曲霉毒素超標

消委會朱古力｜$28.8Lindt瑞士蓮完勝$160Amedei朱古力 一款被驗出有可能損害腎臟重金屬

消委會包裝粟米粒及青豆報告 17款檢出金屬污染物 惠康牌Meadows完勝貴4倍日本味之素 最平青豆都有5星

消委會醃菜｜8成半醃菜屬高鈉 759泡菜完勝$49宗家府！3款橄欖菜被驗出含較多昆蟲碎

消委會｜電子點餐引糾紛：隱藏加一服務費、熱水當茶芥收錢？電子點餐5大迷思

消委會枸杞子│位元堂性價比最高！御品皇重金屬近超標（附15款四星以上推介）

消委會木耳雪耳｜$13.9御萬家雪耳完勝$99樓上雪耳！價真棧、點點綠、位元堂均測出除害劑

消委會雞精｜馬百良被驗出含膽固醇！維特健靈貴9倍 營養含量仍輸液體滴雞精（附5星推介）

消委會｜全部即食紫菜樣本檢出金屬污染物 小老板紫菜高脂高鈉！一盒佔成人鈉攝取上限4成

消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌illy竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因

消委會｜火腿火雞片9成高鈉！759阿信屋火腿片食1包已超標一倍 $36呢款最健康！

消委會｜32款花生堅果高脂！759阿信屋花生唔肥但高糖？仲有款$188堅果輸俾$19.9

消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物 Oreo/Ritz全部上榜！無印紅豆夾心餅含量超標

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？