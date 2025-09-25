樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
消委會氣炸鍋｜測試12款氣炸鍋 $2,080輸俾$298？最高分係法國特褔Tefal同呢部！（附總評高分名單）
氣炸鍋可無油炸出香口美食，深得用家歡心。但消委會第532期測試12款氣炸鍋時，發現以不同樣本氣炸後的薯條內含的致癌物質更相差68倍！以為越貴越好？測試發現$2,080德國寶竟不及一款$298氣炸鍋要好，而最高分的氣炸鍋就有法國特褔Tefal及以下另一部，來快看看哪款氣炸鍋最值得買！
氣炸表現不一 耗電量相差1.5至2倍
消委會測試了市面12款氣炸鍋，售價由$298至$2,080，額定功率由約1,000至1,500瓦特，最高烹調溫度由200°C至250°C不等，最長烹調時間普遍為30及60分鐘 ，只有德國寶German Pool聲稱可長達9小時59分鐘。
試驗人員根據樣本的說明書的指示及代理商提供的氣炸鍋食譜，測試各樣本氣炸3款食物包括急凍薯條、雞膇及春卷的表現。Tastec、Harrow及德國寶German Pool氣炸後的大部分薯條仍未煮熟，伊瑪牌Imarflex則把薯條過度烹調，故僅獲2.5點評分或以下。Midea及TSK氣炸薯條時熱力並不均勻，以致有些薯條過熟但有些薯條則仍未煮熟。
而大家關心的耗電量問題，整體而言，以氣炸每100克食物計算，普樂氏Prol uxury及Harrow的耗電量較低；惟伊瑪牌Imarflex及億世家ecHome耗電相對較多，只獲1.5點評分。雖然最高與最低樣本的耗電量可相差約1.5至2倍，但整體耗電量均少於1,000瓦小時，即不多於1度電。
半數安全有待改善
使用氣炸鍋或任何電器時，以安全最為重要，測試發現，Harrow內部電線的溫升超過標準上限。德國寶German Pool及億世家ec Home的手柄量得的最高表面溫度升幅分別為65K及64K，稍高於標準上限（60K），用戶長期觸摸有機會增加燙傷的風險。
不同電極的帶電部分之間，必須有一定的距離，以防止因短路、跳火、漏電及過熱而引致危險。3款樣本包括普樂氏Proluxury、Harrow及Midea的部分內部帶電部分與用戶可接觸部件之間的絕緣距離不足，量得的絕緣距離較標準要求的少約1至2.5毫米不等，可能增加短路的風險。
半數氣炸鍋氣炸的薯條 有機會致癌超出歐盟基準水平
不少人都喜歡用氣炸鍋炸薯條，但是薯條中內含的丙烯酰胺含量，即可能令人類致癌物質，故此攝取量愈少愈好。歐盟為薯條製訂的基準水平為每公斤500微克，驗試發現薯條經各樣本氣炸後的丙烯酰胺含量由每公斤102至7038微克，最高與最低相差68倍。6款樣本包括普樂氏Proluxury、Denki、Midea、伊瑪牌Imarflex、億世家ecHome及TSK的氣炸薯條的丙烯酰胺含量高於基準水平，其中以伊瑪牌Imarflex含量高達7038微克/公斤，比基準水平高約13倍。
綜合效能及炸薯條的丙烯酰胺含量的測試結果來分析，雖然 Harrow及德國寶German Pool薯條中的丙烯酰胺含量最低，少於200微克/公斤，但效能測試卻發現烹調後大部分的薯條仍未煮熟。
總合而言，法國特福Tefal（$1,498）及Tastec（$1,198）的整體表現不俗，2款型號均採用觸控式屏幕，內置多個烹調程式，其中法國特福Tefal通過所有安全測試項目，氣炸薯條表現較佳，後者氣炸春卷較出色，電源線長達1. 5米，擺放較靈活。
總評4星或以上氣炸鍋名單
Tefal 法國特福｜FX202D｜價錢：$1,498｜總評：4星半
Tastec｜BYTT1898WHZ｜價錢：$1,198｜總評：4星半
Recolte｜RAO-1｜價錢：$799｜總評：4星
Philips 飛利浦｜HD9743/11｜價錢：$1,998｜總評：4星
Proluxury 普樂氏｜PAF052017｜價錢：$298｜總評：4星
Denki｜DAF-35 ｜價錢：$688｜總評：4星
Harrow｜ HT-AF1200｜價錢：$548｜總評：4星
