消委會｜沈朝暉：將研改革運作資源運用 引入AI冀開源節流

消委會新任總幹事沈朝暉於上月21日履新，她今日(15日)主持消委會《選擇》月刊記者會後見記者，指上任三星期間，正了解消委會的運作和營運資源，稱未來會研究改革該會的運作和資源運用的策略，其中將引入AI科技、改革網上投訴平台須要進快進行，不只提升服務質素，同時長遠亦有助減省人手。

擬發展社交平台 突破月刊宣傳局限

沈朝暉又提到，打算增加宣傳渠道，發展社交平台，突破《選擇》月刊的宣傳局限；而近年政府公共財政壓力強大，因此會檢視消委會的資源運用，盼達到開源節流；消委會未來亦會加強內地和海外消費組織的合作。

她表示，消委會今年發表的遙距醫療監管框架分散及資訊透明度報告，當中的建議獲政府採用，希望加強消委會與政府的合作，強化政策的影響力和對消費者的保障。

熱氣球事件接341宗投訴 涉34萬元

就熱氣球事件，沈朝暉指，截止昨日共接341宗投訴，共涉34萬元，最高一宗涉1萬元。她提到，消委會現時亦有持續與主辦方溝通，得知他們正收集消費者資料以退款，並承諾11月初完成退款。

同時，消委會亦收到有人投訴未能聯絡主辦方。她表示，會持續聯絡主辦方，希望他們加快完成處理；而就盛事方面，消委會亦會就票務方面向當局相關部門提出意見。

沈朝暉提到一路以來，都想成為精明消費者，因此一直有留意消委會的消費資訊。她更透露，自己「好鍾意網購」，加上過往在機管局和職訓局 有參與電商相關的項目，因此對該範疇有所認識。

有感須記好多化學名 笑言仍須努力

今日首次主持月刊記者會，令她有感主席一職要求很好的記憶力，「要記好多數字，同化學名」，笑指自己仍須努力，續指會努力善用過住在公營機構任職的經驗，會善用過往在公營機構的經驗，回饋社會、消費者。

