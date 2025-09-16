消委會．泥狀清潔面膜｜消委會+皮膚科醫生拆解泥膜選用及潔面迷思

泥膜/黏土面膜/Clay Mask｜泥狀清潔面膜可以每天用？清潔泥膜真的有用嗎？泥狀清潔面膜中包含哪些常見的礦物泥？想知更多泥膜深層清潔吸走油脂污垢秘密？即看消委會在2025年9月最新一期《選擇》的詳細拆解，並邀請香港醫學會代表皮膚科專科醫生陳厚毅分享，愛美一族又怎麼能錯過！

泥狀清潔面膜中常見的礦物泥 主要來源 主要礦物成分 顏色 適合膚質 功效 膨潤土（bentonite） 火山灰 鈣、鐵、鎂 灰色或米色 油性與容易有暗瘡的皮膚 吸收多餘油脂、清除毛孔堵塞 高嶺土（kaolin） 鋁含量高的火成岩（igneous rock，在風化作用下而成） 鋁、鐵 白色、粉紅色或紅色（依礦物成分而異） 敏感與乾性皮膚 溫和去角質、輕柔清潔、促進血液循環 法國綠泥（French green clay 或illite） 法國南部的採石場



鉀、鋁、鐵 綠色 油性與易長暗瘡的皮膚 吸附雜質、去角質 拉索泥（Rhassoul clay 或Ghassoul clay） 摩洛哥的阿特拉斯山脈 鈣、鐵、鎂、鉀 紅棕色



所有膚質，包括乾性或敏感肌 令膚質柔嫩、提升彈性、減少乾燥 死海泥（Dead Sea mud，雖非礦物泥但用途相似） 死海 蘊含豐富的礦物質，包括鎂、鈣、鉀、硫磺、溴化物等



深灰或黑色 易長暗瘡與熟齡皮膚 助皮膚排毒並淨化毛孔、改善膚色、減少暗瘡與炎症、促進血液循環

消委會提醒宜適當使用清潔面膜，可以打圈方式把泥狀清潔面膜塗上臉有效讓面膜走進毛孔，吸附污垢。另外，毛孔比較粗大或粉刺較多的位置，則可以把面膜塗厚一點。大家亦可以選擇局部用於需要的位置，例如兩頰比較乾的話可以使用保濕面膜，其它位置則使用泥狀清潔面膜。不要過度清潔亦是關鍵！



消委會在《選擇》指出，使用泥狀清潔面膜時，應小心細閱使用方法及駐留時間，當面膜開始乾涸的時候，用溫水稍微把臉弄濕，再輕柔打圈按摩，以帶走老化角質和粉刺污垢。不宜把泥狀清潔面膜駐留太長時間，以免令皮膚過度乾燥，甚至增加過敏機會。



即使油性皮膚亦不要過度清潔，1星期使用1至2次泥狀清潔面膜已經足夠。日常早晚用溫和洗面產品潔面，過度清潔反而會刺激皮膚分泌更多油脂。

*註：以上部分資料由香港醫學會代表皮膚科專科醫生陳厚毅提供

