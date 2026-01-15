消委會流動充電器｜8大租借平台「海鮮價」陷阱 同平台租金貴一倍、導航帶錯路？｜附租借尿袋自保錦囊

近年「共享經濟」大行其道，對不少手機不離身的港人來說，共享流動充電器（俗稱「尿袋」）簡直是救命草。不過，消委會最新報告指出，這類租借服務隨時令你越借越氣憤！實試發現，部分平台導航定位誤差極大，更驚人的是，同一平台的租金在不同站點竟然可以相差超過1倍。

對不少手機不離身的港人來說，共享流動充電器（俗稱「尿袋」）簡直是救命草。（圖片來源：Getty Images）

消委會實試8大平台表現參差

消委會於2025年11月至12月期間，選取了本港8個主要的共享流動充電器平台，進行了48次實試。調查涵蓋了借還流程、導航準確度及收費透明度等範疇。結果顯示，雖然大部分平台借還過程尚算順暢，但在資訊準確性及價格設定上存在極大落差，更有機會因資料錯誤導致用戶需多付租金，消費者質素難有保證。

廣告 廣告

消委會於2025年11月至12月期間，選取了本港8個主要的共享流動充電器平台，進行了48次實試。（圖片來源：Getty Images）

導航帶路玩捉迷藏

想借尿袋救急，最怕就是「看著地圖也找不到站點」。消委會實試發現，8個平台中有7個曾出現導航失準，包括路線方向相反或目標位置偏離。部分平台雖然標示了店名，卻缺乏具體舖號，甚至有站點被標示在非渡輪乘客無法進入的碼頭閘內。這種「導航玩失蹤」的情況，不但浪費用戶時間，更可能因手機電量耗盡前未能及時租借而徹底失聯。

想借尿袋救急，最怕就是「看著地圖也找不到站點」。（圖片來源：Getty Images）

街頭街尾租金跳升一倍

除了找站點難，收費更是令人摸不著頭腦。調查發現只有2個平台會預先在App顯示收費，其餘大多要掃二維碼才知價。同一平台在不同站點的收費差異驚人，30分鐘租金可由$3至$6.8不等；若論每日封頂金額，差距更可逾2.3倍（由$24至$80）。最誇張的是，即使是同一條街僅隔數個舖位的站點，收費也竟跳升近一倍，消費者隨時「蝕底」。

部分共享流動充電器租借服務商的收費模式。（圖片來源：消委會《選擇》月刊截圖）

同一平台在不同站點的收費差異驚人，30分鐘租金可由$3至$6.8不等。（圖片來源：消委會《選擇》月刊截圖）

顯示營業中實際已拉閘

不少站點設於商戶內，但平台的營業資訊更新速度明顯不足。實試中發現有站點標示營業至深夜，實試員提前1小時到達卻發現早已關門，最終需聯絡客服協助才免於被持續計費。此外，部分平台顯示的「可還空位」數目亦不準確，出現系統未能同步更新的情況，令急於歸還尿袋的用戶「白跑一趟」，甚至因而延誤歸還被加收費用。

部分平台顯示的「可還空位」數目不準確，令急於歸還尿袋的用戶「白跑一趟」，甚至因而延誤歸還被加收費用。（圖片來源：消委會《選擇》月刊截圖）

電子錢包餘額有入無出

在支付方面，除了按金安排各異，5個設有電子錢包功能的平台均規定餘額不可退回，且設有最低增值額（通常為$30）。這對於只是偶爾借用一次的旅客或市民來說，餘額形同被「扣押」。消委會批評此舉令消費者資金長期被鎖定，建議服務商應取消最低增值要求，並主動提供退回餘額的選項，以保障消費者權益。

不可退回餘額對於只是偶爾借用一次的旅客或市民來說，形同被「扣押」餘額。（圖片來源：Getty Images）

租借尿袋自保錦囊

想避免在急需用電時誤墮陷阱，出發尋找站點前必須多留個心眼。首先，由於導航定位及營業時間隨時有落差，大家應養成預留後備方案的習慣，在租借前先查看同區至少1至2個可還站點，以免到場才發現店舖關門或位置出錯。同時，借用後記得善用平台提供的數分鐘「免費時段」，第一時間檢查充電器的電量及電流輸出是否正常，一旦發現不合用或質素不理想，便應即時歸還以避開不必要的開支。

歸還時亦不能掉以輕心，必須親眼確認機槽燈號亮起，並在應用程式內確認顯示「已完成歸還」及停止計費後方可離開。萬一遇上設備故障、機槽失靈或商戶營業時間與資料不符等突發情況，最重要是立即拍照或截圖留證，並即時聯絡客服尋求暫停計費或豁免金額等彈性安排，以免蒙受損失。

想避免在急需用電時誤墮陷阱，出發尋找站點前必須多留個心眼。（圖片來源：Getty Images）

歸還時必須親眼確認機槽燈號亮起，並在應用程式內確認顯示「已完成歸還」及停止計費後方可離開。（圖片來源：Getty Images）

更多相關文章：

香港新酒店2026｜九龍東帝苑酒店登陸將軍澳！設兒童天地＋主題家庭客房打造親子及寵物友善的現代都市度假勝地

農曆新年2026｜香港商場新春好去處合集（持續更新）！和風新春造型HANGYODON、開運旋轉木馬、光影泡泡溜冰場

國泰80周年｜經典「生菜葉」特別塗裝A350飛機＋懷舊制服限定登場

香港加內地減！內地三大航空公司燃油附加費勁減50% 800公里航線只收10元人民幣

農曆新年親子好去處｜人均$225玩8度海逸酒店親子蘿蔔糕工作坊！嘆下午茶＋DIY蘿蔔糕＋紀念證書