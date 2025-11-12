容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
消委會｜素菜營養值比拼99款！素漢堡最高鈉/齋鹵味第二高糖 最高糖係…
消委會素菜營養值比拼99款｜素食文化愈來愈盛行，除了傳統羅漢齋這類素菜，市面上都不斷推出素餐肉、素漢堡、素魚塊，甚至素魚香茄子等，令素食文化不再限於宗教、環保等原因，令這項飲食文化更多姿多彩。不過，素菜是否等於健康也是大眾關注的議題，消委會532期就測試了10類素菜，發現素菜的糖、鈉、總脂肪含量參差，消委會報告更指，吃一餐鈉攝取量可達每日限量6成，當中以近年新興的素漢堡包的平均鈉含量最高，比一般牛肉漢堡包可高達2成，建議市民要多加留意。
99款素菜樣本 素漢堡平均鈉含量、飽和脂肪含量最高
消委會測試10類，一共99款素樣本，涵蓋本地素食館和非素食館提供的素菜。10類樣本分別是粟米素魚塊、齋鹵味拼盤、素魚香茄子、羅漢齋、素福建炒飯、紅燒豆腐、菠蘿素咕嚕肉、芋頭魚、素漢堡包及松露野菌意粉，以檢測樣本內的鈉、糖、脂肪及能量等；另外亦搜集和檢測了酸甜汁及牛肉漢堡包的營養素含量。消委會測試報告當中，發現5類，包括素漢堡包、粟米素魚塊、齋鹵味拼盤、素魚香茄子和羅漢齋，其鈉含量均高於整體素食樣本的平均值，當中以近年新興的素漢堡包的平均鈉含量最高，比一般牛肉漢堡包可高達2成。
各類素菜中，以每100克計算，素漢堡包的平均鈉含量最高，平均含420毫克鈉；其次是粟米素魚塊，平均含380毫克鈉，當中1款粟米素魚塊樣本的鈉含量為510毫克，是99款素菜樣本中最高。儘管芋頭魚的平均鈉含量最低，平均只有200 毫克，惟樣本間的鈉含量差異最大，最高及最低的樣本可相差6.2倍。
測試亦發現素漢堡包的平均飽和脂肪含量最高，每100克含4.9克，相信來源自樣本中的芝士，以及製作素漢堡扒時，使用了含較高飽和脂肪的植物油，例如 椰子油等所致。由於芋頭魚及素漢堡包的總脂肪含量較高，所以其平均能量值亦相對較高，分別為每100克含270千卡及220千卡，若以最高熱量的1款素漢堡包為例，進食一整個便會攝入720千卡，相等於一個成年人每日攝取能量(2,000千卡)的36%。
菠蘿素咕嚕肉、齋鹵味拼盤平均糖含量排頭兩名
此外，部分素菜的糖含量亦不容忽視，例如菠蘿素咕嚕肉和齋鹵味拼盤的平均糖含量位列首兩位，相信與烹調這類素菜時加入酸甜汁有關；另外部分經油炸的素菜，總脂肪含量較高，1款芋頭魚樣本的總脂肪含量，更達到「高脂」食物水平。消委會提醒，儘管是次測試中，整體素菜的鈉和脂肪含量不算高，但由於個別樣本的鈉和脂肪含量較高，所以消費者切勿以為所有素菜必屬健康食品而不知節制。
是次消委會測試亦模擬於食肆進食素菜晚膳，發現無論是中式或西式素菜，其鈉及總脂肪攝取量，有機會超出世界衞生組織(世衞)建議每日限量的6成，故消費者除注意素菜的營養含量外，仍需留意並考慮減少點菜數量或進餐分量，以減少鈉和脂肪的攝取量。
10種素菜每100克糖含量平均值排名
1.菠蘿素咕嚕肉（10g）
2.齋鹵味拼盤（7.1g）
3.素漢堡包（3.4g）
4.粟米素魚塊（1.8g）
5.素魚香茄子（1.8g）
6.羅漢齋（1.3g）
7.松露野菌意粉（1.2g）
8.紅燒豆腐（0.83）
9.芋頭魚（0.81g）
10.素福建炒飯（0.7g）
消委會建議：點餐時醬汁另上
消費者在點選及食用素菜時，應留意以下幾點：
保持均衡和多元化的飲食，留意素菜中的鈉或鹽、糖、脂肪、蛋白質、能量 12 /卡路里等含量，小心選擇；
點餐時，可要求食肆配製食物時「少鹽」，並要求將醬汁分開盛載，因應食物的味道決定是否蘸汁，並盡量只輕蘸少量；
經油炸烹調的素菜的總脂肪含量一般較高，應減少進食；
若素菜的分量較大，可考慮減少點菜數量、與人分享，或考慮將部分素菜放入自攜餐盒帶走。
