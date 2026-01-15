消委會｜測試足部護理霜 SABON最佳 Derma:B性價比高

消委會測試足部護理霜，SABON最佳，Derma:B性價比高。(林俊源攝)

消費者委員會挑選10款足部護理霜樣本進行保濕效能試驗和化學檢測，結果顯示全部樣本持續使用均有不錯的保濕效果，其中「SABON」幾乎方面都取得5星；「Derma:B」總評亦獲5星，但每毫升價錢僅1.1元性價比高。半數樣本在連續使用14日後，已可提升足部皮膚水分含量平均逾50%；連續使用28日後，4款樣本更可提升皮膚水分含量平均逾70%，保濕效果較突出化學安全方面，全部樣本均沒有檢出歐盟《化妝品條例》禁用的2種香料物質，另有3款樣本檢出香料致敏物，當中1款同時檢出游離甲醛，有機會令對甲醛過敏的人士出現過敏反應。

消委會今試驗涵蓋10款足部護理霜樣本，售價由約50元至305元，假設每次使用2克(或2毫升)，每次費用則由1.6元至4.1元。消委會邀請了超過160位年齡介乎40至50歲的亞洲女性，各人連續28日早晚使用其中1款樣本，每次用量約為0.5克(直徑相等於港幣5毫子的分量)塗於其中一邊腳的腳踭和腳底等位置，隨後按摩30秒以促進吸收，並於兩個試驗階段包括第一個階段(使用14日後)；和第二個階段(使用28日後)量度腳踭位置皮膚的水分含量，以評估使用樣本前後皮膚水分含量的改善幅度，另一邊足部範圍於整個試驗期間則不能塗搽任何護理用品，作為「空白對照」，每款樣本由最少15位女性試用。至於化學安全方面，消委會檢測各樣本中26種香料致敏物質的含量，以及可致敏防腐劑和游離甲醛的含量，同時亦檢視樣本的標籤資料。

4 款樣本連續用 28 日後提升皮膚水分逾 70%

試驗分兩個階段進行保濕效能評估，半數樣本在連續使用14日後，已可提升足部皮膚水分含量平均逾50%；連續使用28日後，4款樣本「SABON」、「Derma:B」、「Dr.Scholl」和「ORIGINS」更可提升皮膚水分含量平均逾70%，保濕效果較突出；「mannings」、「SOfliSSe」和「美國雅兒PALMER’S」於使用14日後保濕效果相對遜色的樣本，持續使用至28日後亦能增加皮膚水分含量平均51.5%至59.1%，反映只要持之以恆適當地使用足部護理霜，可改善皮膚乾燥問題。

1款樣本檢出游離甲醛或引致過敏。(林俊源攝)

1 款樣本檢出游離甲醛或引致過敏

消委會檢測結果顯示，其中「優姿ELLGY」樣本檢出游離甲醛，檢出量為0.014%(140ppm)，該樣本的成分列表顯示，產品配方添加了可釋出甲醛的咪唑烷基脲，此成分普遍用於化妝品中作為防腐劑。消委會指，例如甲醛及香料致敏物，隨時增加刺激皮膚或引致過敏的機會，為安全起見，對甲醛過敏人士、濕疹患者，以及皮膚有傷口人士，應避免選用。

3 款樣本檢出香料致敏物，僅1款有標示。(林俊源攝)

3 款樣本檢出香料致敏物 僅 1 款有標示

全部樣本均沒有檢出歐盟《化妝品條例》禁用的2種香料物質，其中「ORIGINS」、「優姿ELLGY」、「Baby Foot」檢出芳樟醇及/或檸檬烯，其他均沒有檢出任何香料致敏物質。該3款檢出的各種香料致敏物濃度(0.0098%至0.2%)已達到需要標示的水平(單一物質濃度超過0.001%)，當中只有1款於成分列表中標示檢出的香料致敏物，另1款雖沒有於成分列表標示相關香料物質，但說明添加了薰衣草油，相信有機會是相關香料致敏物的來源，餘下1款只以日文列明成分。

1款樣本完全沒有標示生產期或使用期資料。(林俊源攝)

1 款樣本完全沒有標示生產期或使用期資料

產品標籤方面，3款樣本未有以中文或英文列出詳細成分資料，其中「Dr.Scholl」樣本完全沒有標示生產期或使用期資料，廠商應積極改善，提升資料透明度。在有標示開封後使用期的樣本中，建議的使用期由12至24個月不等。消費者必須細閱標示，以免誤用過期產品，增加皮膚過敏或受感染的機會。

