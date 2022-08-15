消委會烹調攪拌機｜日本品牌僅得3星！5款樣本未能通過絕緣測試 或會造成安全問題（附有高分安全名單）

烹調攪拌機功能多多，是廚房好幫手之一，消委會550期測試12款不同牌子的烹調攪拌機，當中包括較大容量的一般烹調攪拌機跟小型烹調攪拌機，發現人氣品牌Bruno只得3星，而一款$1,668的烹調攪拌機完勝樣本中最貴，達$4,670的德國寶烹調攪拌機樣本。

Bruno及普樂氏攪拌能力得1分

烹調攪拌機最重要當然是攪拌能力，測試發現，烹調攪拌機最樣本間的攪拌能力表現參差，一般烹調攪拌機樣本的表現較佳，惟2款小型烹調攪拌機樣本「Bruno」及 「普樂氏 Proluxury 」均未能把食材完全攪碎，只獲1點的低評分。

廣告 廣告

Bruno BAK802 $698 這次測試中Bruno總評只3星，攪拌能力只有1分。

5款絕緣距離不足

除了攪拌能力，攪拌機的安全也十分重要，5款樣本包括「金樂Goldenwell」、「寶康達Primada」、「普樂氏Proluxury」、「 Cuisintec 」及 「 Turbo Italy 」。 某些內部帶電部分與用戶可接觸部件之間的絕緣距離不足，量得的絕緣距離較標準要求的少約0.5至5.7毫米不等，有機會因短路、跳火、漏電及過熱等而引致危險。

Turbo Italy $998 表現最差只有2星半，安全程度也只有2星半。

Cuisintec及Turbo Italy升溫不合格

測試發現，根據安全標準要求，樣本以1.06倍的額定輸入功率攪拌大量食材，每次攪動3 分鐘，共10次，攪拌機不應在測試途中出現過熱的情 況。惟「Cuisintec」及「Turbo Italy」於第7次攪拌途中出現過熱情況，以致過熱保護裝置自行啟動，未能完成測試。

2款摩擦攪拌機最省電

攪拌機是件較大型的廚房家電，使用多少電量都是大家關心的一環，評分以樣本烹調4種食物（包括西式濃湯、雜菜湯、豆漿及芝麻糊）時的平均耗電量作比較。烹調每100克不同食物時，樣本的平均耗電量由8.0至25.3瓦小時（Wh）不等。而各樣本烹調1份食物時，雖然最高與最低樣本的耗電量可相差約1.5至3.6倍，但整體耗電量均少於1,000瓦小時，即不多於1度電。以摩擦發熱的樣本「Bosch」及「德國寶German Pool」的耗電量較低，獲4.5點評分；惟「Cuisintec」耗電相對較高，只獲1.5點評分。

德國寶German Pool PRO-16 $4,670 價錢是樣本最貴，雖然有4星評價，但比起4星半的威馬牌GJ-50181貴1倍有多，性價比不高。

測試5款湯糊表現

這次消委會測試攪拌機，特別製作5款不同湯糊（西式濃湯、雜菜湯、蔬果沙冰、豆漿和芝麻糊），以評估各樣本製作不同食物的表現。最後由實驗室人員評審食物的質素，例如濃度、均勻度、幼滑度和口感等。

西式濃湯：除「寶康達Primada」的忌廉薯仔蘑菇湯不夠幼滑，濃度亦不足，只獲2.5點評分外，其餘11款樣本都獲5分評價。 雜菜湯：「Bosch」及「德國寶German Pool」烹調的雜菜湯濃 度 不足，而「Bruno」及「Turbo Italy」則未能把蔬菜攪得均勻細緻，故此該4款樣本只獲3.5點或以下的評分。 蔬果沙冰：一般攪拌機樣本的表現較出色 豆漿：「飛利浦Philips」及「威馬牌Goodway」製成的豆漿非常幼滑及均勻，獲5點最 高評分，「普樂氏Proluxury 」 製作的豆漿口感則較粗糙，留有較多黃豆皮。另外，以摩擦發熱的攪拌機樣本「Bosch」及「德國寶German Pool」的預設烹調時間較短，單靠摩擦的熱力不能去除黃豆的草青味，故用戶需先行以熱水煮熟黃豆，才放入攪拌機，較為不便。因此，上述3款樣本均只獲3點評分。 芝麻糊：「伊瑪牌Imarflex」、「普樂氏Proluxury」及「Turbo Italy」煮出的芝麻糊非常粗糙，口感較差，僅獲2.5點評分 ；「 法國特福 Tefal 」、「德國寶German Pool」及「寶康達Primada」表現出色。

總括而言，一般攪拌機表現比小型攪拌機表現出色，當中「飛利浦HR2088」（$2,198）跟「威馬牌GJ-50181」（$1,668）表現最佳，獲4星半，而且「威馬牌GJ-50181」售價比「德國寶PRO-16」（$4,670）便宜，性價比較高。

飛利浦HR2088 $2,198 與威馬牌同樣為4星半，但保用期比起威馬牌長，有2年。

威馬牌GJ-50181 $1,668 樣本中性價比最高，價錢較飛利浦HR2088便宜若500元。

消委會烹調攪拌機高分名單

4星半評分

飛利浦HR2088 $2,198 威馬牌GJ-50181 $1,668 法國特福BL967 $2,198

