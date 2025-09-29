男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
消委會｜燜燒壺保溫過保溫飯壺 呢款最保溫贏咗象印！最抵買係$190鷹牌？
帶飯返工的朋友，有沒有試過用燜燒壺或保溫飯壺呢？究竟邊款更好用，即看內文：
燜燒壺跟保溫飯壺哪款較保溫？相信不少帶飯的上班族都有這樣的考慮，消委會531期就測試包括8款燜燒壺（即中間沒有間隔）和7款保溫飯壺（中間有間隔），發現燜燒壺的保溫能力遠超保溫壺，當中一款燜燒壺還勝過老牌象印？保溫飯壺最差又是哪款？
8款燜燒壺全部保溫能力達60度以上
無論是燜燒壺還是保溫壺，用家最看重的都是保溫能力，這次消委會採用歐洲標準的測試方法是將樣本注滿不低於95°C的熱水，預熱5分鐘後倒去熱水，再重新注滿95 °C熱水，用原蓋封好放在室溫20°C 6小時，然後量度樣本內的水溫。
測試發現8款燜燒壺樣本於載熱水6小時後量得的溫度由最高76.4°C至63.6°C，均高於歐洲標準EN12546-1:2000對該等容量的相關的要求62°C（適用於容量由601毫升至800毫升），符合標準，量得水溫最高的是「膳魔師」SK-3020，其次是象印 SW-JXE75-RV；而量得水溫較低的是Pole Bear JFF J800的樣本。
膳魔師 SK-3020 $428
Pole Bear JFF J800 $149
不過要論性價比最高，相信是鷹牌Eagle真空保溫湯飯壺SUS 304，保溫程度跟76.4°C的膳魔師只差1.2°C，載熱水6小時後量得的溫度達75.2°C，容量甚至比只有665毫升的膳魔師樣本，多出90毫升，同樣達消委會4星評價，但價錢只是$190，遠比$428的膳魔師便宜。
鷹牌Eagle真空保溫湯飯壺SUS 304 $190
在消委會報告中排名第3，性價比甚高。
7款保溫飯壺最高溫時得1款達60°C 最低跌至29.6 °C
保溫飯壺比燜燒壺方便的地方，就是可以分層放飯，而這次報告的7款保溫飯壺樣本，5款為2層和及2款為3層，每層放置於飯壺中的位置不同。測試時，2層樣本的每個容器分別用熱水預熱及載入95°C熱水和保持在飯壺的相應位置6小時、8小時及12小時，然後量度水溫。
3層樣本的最上層容器則載入4°C冷水預冷，然後載入4°C冷水，連同下面2個容器則分別用熱水預熱後載入95°C熱水和保持在飯壺的相應位置6小時、8小時及12小時。最上一層則用冷水測試。
測試結果顯示2層保溫飯壺中只有小牛角、三光牌和虎牌LW R-A072 3款樣本的下層容器載熱水6小時後的溫度能高於50°C，上層容器則只有小牛角量得的水溫高於50°C，而三光牌及虎牌LWR-A072 2款的上層容器量得的水溫則少於50°C。「Pole Bear」SGFJ-700及Topvalu 2款的上層和下層間隔，6小時後量得的水溫由49.1°C至40.3°C不等，顯示其6小時保溫效能不及其他樣本。而8小時及12小時後的溫度範圍則下降至43.4°C至29.6 °C。
小牛角 不銹鋼真空保溫飯壼 HCC611B $166.6
Topvalu Home Coordy 保溫食物瓶 Bowl Jar HC-18DJ80W $169
3層保溫飯壺樣本中，象印 SL-NC09-ST和膳魔師J BC-8012款樣本的中層及下層容器於6小時後量得的水溫由58.1°C至51.2°C，表現亦相當一般。
消委會指60度°C 下有機會滋長細菌
消委會提醒基於食物安全理由，熱食的貯存安全溫度應大於60°C，而冷食的溫度則應低於4 °C，這樣才可避免細菌（例如蠟樣芽孢桿菌）大量滋長，影響食物安全，因此大家在選購燜燒壺跟保溫飯壺時，應多考慮其保溫能力。
