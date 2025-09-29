Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

消委會｜燜燒壺保溫過保溫飯壺 呢款最保溫贏咗象印！最抵買係$190鷹牌？

燜燒壺跟保溫飯壺哪款較保溫？相信不少帶飯的上班族都有這樣的考慮，消委會531期就測試包括8款燜燒壺（即中間沒有間隔）和7款保溫飯壺（中間有間隔），發現燜燒壺的保溫能力遠超保溫壺，當中一款燜燒壺還勝過老牌象印？保溫飯壺最差又是哪款？

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

這次全部樣本的內部結構均採用不銹鋼製造，於中間夾層抽走空氣形成真空，將熱力傳導及對流的機會減至最低，裝載熱的食物時，熱能不易被傳導出外，以保持食物的溫度，減少微生物滋生的機會，確保食物安全及方便進食。

8款燜燒壺全部保溫能力達60度以上

無論是燜燒壺還是保溫壺，用家最看重的都是保溫能力，這次消委會採用歐洲標準的測試方法是將樣本注滿不低於95°C的熱水，預熱5分鐘後倒去熱水，再重新注滿95 °C熱水，用原蓋封好放在室溫20°C 6小時，然後量度樣本內的水溫。

廣告 廣告

測試發現8款燜燒壺樣本於載熱水6小時後量得的溫度由最高76.4°C至63.6°C，均高於歐洲標準EN12546-1:2000對該等容量的相關的要求62°C（適用於容量由601毫升至800毫升），符合標準，量得水溫最高的是「膳魔師」SK-3020，其次是象印 SW-JXE75-RV；而量得水溫較低的是Pole Bear JFF J800的樣本。

膳魔師 SK-3020 $428 消委會報告指出即使載熱水8小時及12小時後，保溫效能較佳的仍然是膳魔師。

Pole Bear JFF J800 $149

Pole Bear JFF J800 $149 在眾多燜燒壺樣本中，Pole Bear JFF J800的保溫能力較差，在載熱水6小時後只有63.6°C。

不過要論性價比最高，相信是鷹牌Eagle真空保溫湯飯壺SUS 304，保溫程度跟76.4°C的膳魔師只差1.2°C，載熱水6小時後量得的溫度達75.2°C，容量甚至比只有665毫升的膳魔師樣本，多出90毫升，同樣達消委會4星評價，但價錢只是$190，遠比$428的膳魔師便宜。

鷹牌Eagle真空保溫湯飯壺SUS 304 $190

鷹牌Eagle真空保溫湯飯壺SUS 304 $190 在消委會報告中排名第3，性價比甚高。

在消委會報告中排名第3，性價比甚高。

7款保溫飯壺最高溫時得1款達60°C 最低跌至29.6 °C

保溫飯壺比燜燒壺方便的地方，就是可以分層放飯，而這次報告的7款保溫飯壺樣本，5款為2層和及2款為3層，每層放置於飯壺中的位置不同。測試時，2層樣本的每個容器分別用熱水預熱及載入95°C熱水和保持在飯壺的相應位置6小時、8小時及12小時，然後量度水溫。

3層樣本的最上層容器則載入4°C冷水預冷，然後載入4°C冷水，連同下面2個容器則分別用熱水預熱後載入95°C熱水和保持在飯壺的相應位置6小時、8小時及12小時。最上一層則用冷水測試。

測試結果顯示2層保溫飯壺中只有小牛角、三光牌和虎牌LW R-A072 3款樣本的下層容器載熱水6小時後的溫度能高於50°C，上層容器則只有小牛角量得的水溫高於50°C，而三光牌及虎牌LWR-A072 2款的上層容器量得的水溫則少於50°C。「Pole Bear」SGFJ-700及Topvalu 2款的上層和下層間隔，6小時後量得的水溫由49.1°C至40.3°C不等，顯示其6小時保溫效能不及其他樣本。而8小時及12小時後的溫度範圍則下降至43.4°C至29.6 °C。

小牛角 不銹鋼真空保溫飯壼 HCC611B $166.6 測試報告發現，在2層保溫飯壺中，小牛角表現最好。

Topvalu Home Coordy 保溫食物瓶 Bowl Jar HC-18DJ80W $169

Topvalu Home Coordy 保溫食物瓶 Bowl Jar HC-18DJ80W $169 在是次測試中Topvalu表現最差，在12小時後上層溫度跌至29.6 °C。

3層保溫飯壺樣本中，象印 SL-NC09-ST和膳魔師J BC-8012款樣本的中層及下層容器於6小時後量得的水溫由58.1°C至51.2°C，表現亦相當一般。

消委會指60度°C 下有機會滋長細菌

消委會提醒基於食物安全理由，熱食的貯存安全溫度應大於60°C，而冷食的溫度則應低於4 °C，這樣才可避免細菌（例如蠟樣芽孢桿菌）大量滋長，影響食物安全，因此大家在選購燜燒壺跟保溫飯壺時，應多考慮其保溫能力。

如何在保溫飯壺跟燜燒壺存放食物亦有技巧。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多營養健康推介

消委會雪糕｜推介12款安全5星雪糕！一文睇清總脂肪及含糖量/最平$5支/日本北海道直送

消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片

消委會餅乾推介名單！8款高質健康餅乾 低糖/不含防腐劑/避開致癌陷阱

消委會食油推薦｜8款無塑化劑健康食油 香港製造粟米油/芥花籽油/葡萄籽油

消委會喉糖│冇藥性兼越食越痛？龍角散、得果定含糖量超過7成（附無糖喉糖推薦名單）

營養師7天健康外賣晚餐餐單！減肥都食得:茶餐廳/壽司/海南雞飯

營養師教4款零難度瘦身減肥食譜！街市買餸唔肥3大貼士

更多消委會報告/飲食陷阱

消委會甜味飲品｜無糖/低糖/健怡甜味飲品越飲越肥？每日一杯有機會增加中風風險

消委會奶粉｜15款奶粉樣本全部驗出污染物氯丙二醇！雪印、澳洲有機牌子上榜（附總評4.5分名單）

消委會罐頭魚丨豆豉鯪魚鈉含量全部超標！17款罐頭沙甸魚驗出鎘或影響腎功能

消委會魚油｜逾9成半樣本檢出有害物易損害腎臟！GNC、楓之寶、美然康氯丙二醇超標（附5星評分名單）

消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片

消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高

消委會易潔鑊｜IKEA $130鑊完勝！Ballarini需16分鐘才預熱/意美廚防黐底能力未如理想

消委會隨行杯｜NOC完勝Starbucks、Thermos 、Muji！Stanley最貴但最低分？5款容量低於標籤

消委會濕廁紙｜5星濕廁紙低至$1.21/張 平過香港自創品牌5倍 1款樣本有機會淤塞馬桶？

消委會實試外賣自備餐盒 4間餐廳不接受走餐盒 5大建議予食肆及消費者

消委會陶瓷餐具｜劣質陶瓷餐具有機會引致鉛中毒？ $10中國杯完勝英國$310骨瓷杯

消委會廁紙｜4款樣本有機會淤塞馬桶！香港品牌獲最高分 木漿製最貴樣本只獲3星

消委會瓶裝水｜兩大中國品牌瓶裝水被驗出溴酸鹽達歐盟上限 大量攝入或引起噁心腹痛

消委會啤酒｜內地啤酒被驗出嘔吐毒素 $5.5中國雪花性價比最高 附10款5星評分啤酒

消委會即食麵｜3款非油炸台灣拌麵獲最高4星半評價 9款公仔麵一食即鈉超標（附高評分即食麵清單）

消委會臘腸｜測試30款臘腸 兩樣本塑化劑超標！一款樣本含禁用染色料或可致癌（附4分以上安全臘腸名單）

消委會花生醬｜新竹福源花生醬評分排包尾 被驗出致癌物總黃曲霉毒素超標

消委會朱古力｜$28.8Lindt瑞士蓮完勝$160Amedei朱古力 一款被驗出有可能損害腎臟重金屬

消委會包裝粟米粒及青豆報告 17款檢出金屬污染物 惠康牌Meadows完勝貴4倍日本味之素 最平青豆都有5星

消委會醃菜｜8成半醃菜屬高鈉 759泡菜完勝$49宗家府！3款橄欖菜被驗出含較多昆蟲碎

消委會｜電子點餐引糾紛：隱藏加一服務費、熱水當茶芥收錢？電子點餐5大迷思

消委會枸杞子│位元堂性價比最高！御品皇重金屬近超標（附15款四星以上推介）

消委會木耳雪耳｜$13.9御萬家雪耳完勝$99樓上雪耳！價真棧、點點綠、位元堂均測出除害劑

消委會雞精｜馬百良被驗出含膽固醇！維特健靈貴9倍 營養含量仍輸液體滴雞精（附5星推介）

消委會｜全部即食紫菜樣本檢出金屬污染物 小老板紫菜高脂高鈉！一盒佔成人鈉攝取上限4成

消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌illy竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因

消委會｜火腿火雞片9成高鈉！759阿信屋火腿片食1包已超標一倍 $36呢款最健康！

消委會｜32款花生堅果高脂！759阿信屋花生唔肥但高糖？仲有款$188堅果輸俾$19.9

消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物 Oreo/Ritz全部上榜！無印紅豆夾心餅含量超標

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸食譜、自助餐推介、仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的吃貨，立即下載！