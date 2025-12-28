消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？

消委會537期測試了市面上40款牛奶，發現逾3成樣本達到「高鈣」水平，更有9成半屬「蛋白質來源」食物，僅一款樣本的測試結果與標籤上的差距未達要求！調查結果更顯出，市面上普遍標榜「較低脂」的牛奶總脂肪中，比「低脂」牛奶高出約1倍，消費者購買前要留意！而整個測試中，9成樣本的總評分為5星，整體表現理想。

「較低脂」牛奶肥「低脂」牛奶近倍

消委會測試40款牛奶及牛奶飲品，當中26款樣本經超高温處理，14款經巴士德消毒，售價約由6.9元至67.9元，各樣本的衞生程度令人滿意，有關營養含量的聲稱如：「高鈣」、「低脂」或「脫脂」等，符合相關要求。但消委會測試結果同時顯示，「低脂」牛奶飲品類別樣本的平均脂肪含量為1.1克，「較低脂」牛奶飲品類別樣本的平均總脂肪含量則為2.1克即代表原來「較低脂」牛奶肥「低脂」牛奶接近一倍，消費者應該要多加留意！

明治CP-meiji被測出最低鈣及蛋白質

在蛋白質方面，蛋白質的營養素參考值為60克，每100毫升液體食物含不少於參考值5%（即3克），屬於「蛋白質來源」食物。而不少於參考值10%（即6克），便屬「高蛋白質」食物。根據消委會測試結果顯示，蛋白質含量最低的樣本為「明治CP-meiji」，每100毫升的蛋白質含量，只有2.1克。而蛋白質含量最高的樣本為「雀巢牛奶公司」產品，每100毫升則有4.5克蛋白質，比「明治CP-meiji」足足高出1倍。

而鈣方面，最低鈣樣本是「明治CP-meiji」。根據標籤規例鈣的營養素參考值為800毫克，每100毫升液體食物含不少於參考值15%（即120毫克）屬於「高鈣」食物，含不少於參考值7.5%（即60毫克）屬「鈣的來源」食物。消委會全部樣本中，有13款樣本屬「高鈣」食物，每100毫升含121毫克-239毫克，餘下的27款樣本的鈣含量，由每100毫升含99.4毫克-119毫克，屬「鈣的來源」食物。測試樣本顯示，鈣含量最高的樣本為「子母」每100毫升含239毫克；最低樣本是「明治CP-meiji」每100毫升只含99.4毫克鈣。

統合兩個測試「明治CP-meiji」牛奶是被測出為最低鈣及蛋白質的產品。消委會提醒，消費者在購買產品時可多加留意其包裝上的營養標籤。

3.6數字原來代表牛奶脂肪比例

全脂牛奶方面，消委會提到「北海道富良野特選3.7牛乳」及「北海道特選3.6牛乳」數字代表聲稱牛奶中的脂肪比例，但樣本實際總脂肪含量分別為每100毫升4.2克及4.0克，比全脂牛奶類別樣本的平均值（每100毫升3.7克）分別高13.5%及8.1%。

