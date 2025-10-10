恒生私有化：一文睇有何好處？股東仍可收息？
消委會狗糧｜20款狗糧罐頭或盒裝濕糧大檢測！一款副食罐鉛超標或影響腦神經 邊兩款有五星？
主人注意！消委會曾經檢測過市面上的狗糧產品，快來看看測試結果吧！即看內文：
狗糧分罐頭濕糧跟乾糧，消費者委員會534期測試20款主要狗糧罐頭或盒裝濕糧產品，發現有8成狗用主食罐微量營養素和氨基酸含量未符國際建議，當中更有鉛超標的情況！主人們快來看看，應該選甚麼的狗罐頭給家中的寵物吧！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
副食罐脂肪含量差距大 小心餵食以免攝取過量
消委會檢測20款供狗隻食用的罐頭或盒裝濕糧樣本中，當中包括15款為全營養的寵物食品，5款樣本包為補充性寵物食品，即副食罐，主要分為適合所有生命階段、成犬和幼犬食用及成犬食用，
5款副食罐樣本的粗脂肪含量比例差別較大，在乾物質中粗脂肪含量由5.3%至34.5%不等。以卡格為例，樣本的粗脂肪含量在乾物質中只佔約5.3%，稍低於相關指引就全營養寵物食品的最低含量要求（在乾物質中最少佔5.5%）。而NAtUrEA的粗脂肪含量則佔乾物質約34.5%，脂肪比例明顯較高。
考慮到選用副食罐的寵物主人需要額外餵飼其他主食產品，如果副食罐樣本的脂肪含量較高，寵物主人必須留意餵飼分量，避免因攝取過量脂肪而導致狗隻體重過份增加，或提高患上與肥胖相關疾病的風險。
8成樣本有礦物質含量問題
這次測試讓發現逾8成樣本有礦物質含量問題，整體而言，若以供成犬作日常維持生活需要作考慮，20款濕糧樣本中只有ZIWI Peak、AVP、ORGANIX 和希爾思等4款的礦物質含量完全符合是次測試的相關建議。而LILY'S KITCHEN和TO PVA LU的礦物質含量問題較多，有4至5種礦物質含量未能符合三個組織的建議水平。
以TOPVALU而言，樣本的鎂、銅、錳、鋅和碘質含量低於美國AAFCO和歐洲FEDIAF的最低含量建議，長期作為主食或未必可以為成犬提供全面和均衡的礦物質。NAturEA樣本亦檢出的鉛含量為每公斤食品11.2毫克（11.2mg/kg）（以含水量12%計），稍為超過歐盟法規就補充性動物飼料所設的上限10毫克（10 mg/kg）。
由於鉛可以在動物體內累積，因此若長時間攝入低水平的鉛化合物仍有機會對健康構成影響。如果狗隻經過飲食攝入過量鉛，可能影響腦部及神經系統，主人們應多加留意。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多營養健康推介
消委會雪糕｜推介12款安全5星雪糕！一文睇清總脂肪及含糖量/最平$5支/日本北海道直送
消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片
消委會餅乾推介名單！8款高質健康餅乾 低糖/不含防腐劑/避開致癌陷阱
消委會食油推薦｜8款無塑化劑健康食油 香港製造粟米油/芥花籽油/葡萄籽油
消委會喉糖│冇藥性兼越食越痛？龍角散、得果定含糖量超過7成（附無糖喉糖推薦名單）
營養師7天健康外賣晚餐餐單！減肥都食得:茶餐廳/壽司/海南雞飯
更多消委會報告/飲食陷阱
消委會甜味飲品｜無糖/低糖/健怡甜味飲品越飲越肥？每日一杯有機會增加中風風險
消委會奶粉｜15款奶粉樣本全部驗出污染物氯丙二醇！雪印、澳洲有機牌子上榜（附總評4.5分名單）
消委會罐頭魚丨豆豉鯪魚鈉含量全部超標！17款罐頭沙甸魚驗出鎘或影響腎功能
消委會魚油｜逾9成半樣本檢出有害物易損害腎臟！GNC、楓之寶、美然康氯丙二醇超標（附5星評分名單）
消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片
消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高
消委會易潔鑊｜IKEA $130鑊完勝！Ballarini需16分鐘才預熱/意美廚防黐底能力未如理想
消委會隨行杯｜NOC完勝Starbucks、Thermos 、Muji！Stanley最貴但最低分？5款容量低於標籤
消委會濕廁紙｜5星濕廁紙低至$1.21/張 平過香港自創品牌5倍 1款樣本有機會淤塞馬桶？
消委會實試外賣自備餐盒 4間餐廳不接受走餐盒 5大建議予食肆及消費者
消委會陶瓷餐具｜劣質陶瓷餐具有機會引致鉛中毒？ $10中國杯完勝英國$310骨瓷杯
消委會廁紙｜4款樣本有機會淤塞馬桶！香港品牌獲最高分 木漿製最貴樣本只獲3星
消委會瓶裝水｜兩大中國品牌瓶裝水被驗出溴酸鹽達歐盟上限 大量攝入或引起噁心腹痛
消委會啤酒｜內地啤酒被驗出嘔吐毒素 $5.5中國雪花性價比最高 附10款5星評分啤酒
消委會即食麵｜3款非油炸台灣拌麵獲最高4星半評價 9款公仔麵一食即鈉超標（附高評分即食麵清單）
消委會臘腸｜測試30款臘腸 兩樣本塑化劑超標！一款樣本含禁用染色料或可致癌（附4分以上安全臘腸名單）
消委會花生醬｜新竹福源花生醬評分排包尾 被驗出致癌物總黃曲霉毒素超標
消委會朱古力｜$28.8Lindt瑞士蓮完勝$160Amedei朱古力 一款被驗出有可能損害腎臟重金屬
消委會包裝粟米粒及青豆報告 17款檢出金屬污染物 惠康牌Meadows完勝貴4倍日本味之素 最平青豆都有5星
消委會醃菜｜8成半醃菜屬高鈉 759泡菜完勝$49宗家府！3款橄欖菜被驗出含較多昆蟲碎
消委會｜電子點餐引糾紛：隱藏加一服務費、熱水當茶芥收錢？電子點餐5大迷思
消委會枸杞子│位元堂性價比最高！御品皇重金屬近超標（附15款四星以上推介）
消委會木耳雪耳｜$13.9御萬家雪耳完勝$99樓上雪耳！價真棧、點點綠、位元堂均測出除害劑
消委會雞精｜馬百良被驗出含膽固醇！維特健靈貴9倍 營養含量仍輸液體滴雞精（附5星推介）
消委會｜全部即食紫菜樣本檢出金屬污染物 小老板紫菜高脂高鈉！一盒佔成人鈉攝取上限4成
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌illy竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會｜火腿火雞片9成高鈉！759阿信屋火腿片食1包已超標一倍 $36呢款最健康！
消委會｜32款花生堅果高脂！759阿信屋花生唔肥但高糖？仲有款$188堅果輸俾$19.9
消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物 Oreo/Ritz全部上榜！無印紅豆夾心餅含量超標
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸食譜、自助餐推介、仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的吃貨，立即下載！
其他人也在看
實測Owala水壺是智商稅嗎？Amazon必入手水壺品牌Top 5，Owala齊色齊款直送到港低至 $194.5！｜Prime Day優惠2025
大家也有加入 Gen Z 的水壺熱潮嗎？很想入手一個 Jennie 同款 Stanley 水杯，但又被 Rosé 喜愛的 Owala 水樽燒到，小編已率先入手並為大家實測，同時送上 Stanley 與 Owala 的比較，並集合 Gen Z 最愛的水壺款式，一起來加入「飲水熱潮」吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
今日優惠｜7-11港式燒賣魚蛋$11/10粒、魚尚限時$27買三文魚刺身 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 23 小時前
【實惠】周年感謝賞 精選傢俬低至半價、精選家品$9.9（即日起至20/10）
由即日起至10月20日，Pricerite 實惠周年感謝賞，特別提供一系列激抵開心價優惠，精選傢俬低至半價，大型傢俬免運費包安裝；精選家品$9.9起，包退包換，不同家電及寵物用品都有震撼價！除此之外還有驚喜換購活動，可以驚喜價換購多款人氣好物：包括李錦記頭抽、抗菌木砧板、手提行李箱以及Sanrio characters儲物箱，數量有限，換完即止！YAHOO著數 ・ 18 小時前
【太興集團】港式美食現金券 買$1,000送$150（09/10-20/10）
由10月9日至20日，太興進行年度港式美食現金券優惠，「$50港式美食現金券」買$1,000送$150，即係買20張就再送3張，仲加送埋$200優惠券，喺太興、敏華冰廳、靠得住全港超過100間分店都用到！YAHOO著數 ・ 19 小時前
Columbia限時低至36折！女裝長䄂外套大減低至$170、排汗短袖Tee只需$1XX｜Prime Day優惠2025
Amazon Prime Big Deal Days由即日起至10月9日下午2點59分，Amazon全網指定產品，如Apple產品、Champion衫，甚至Stanley杯都有平！今次Yahoo購物留意到戶外服飾品牌Columbia都有大減價，限時低至36折，男女裝都有平，如女裝長䄂外套大減低至$170、男裝排汗短袖Tee只需$136，可以趁冬天來之前平價入手冬季外套！Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本流感季提早殺到！日本厚生勞動省：較去年早5週爆發、東京、沖繩為重災區 即睇預防措施
計劃到日本旅行的話就要注意啦！日本厚生勞動省在10月3日正式宣布，全國已進入流感流行期，比去年提早了整整5個星期。根據最新數據，9月22日至28日期間，全國約3,000間定點醫療機構共通報4,030宗流感個案，每間醫療機構平均通報1.04人，已突破流行期指標。東京、沖繩等港人熱門旅遊地更成為重災區，專家分析，今年夏天的酷暑天氣及大阪關西萬博帶來的國際人流，成為流感提早爆發的主因。準備出發的大家，記得做足防疫措施。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Samsung T7 便攜 SSD 歷史新低，HK$1,700 入手 1,050MB/s 隨身 4TB 存儲｜Amazon Prime Day 2025
數據儲存需求越來越大，想找便宜但高品質的 SSD？Samsung T7 便攜 SSD 正以 Amazon 上以歷史新低價促銷，4TB 型號現在只要 US$218.5 即可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Samsung T9 便攜 SSD 激降，歷史新低 HK$740 直送香港｜Amazon Prime Day優惠2025
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
電器優惠2025｜指定信用卡最高可享$500現金回贈/買iPhone送$200現金券！即睇連鎖電器店信用卡優惠
添置新電器，但又想慳錢的話，一定要善用信用卡優惠！不少連鎖電器店平時都有推出指定信用卡優惠，Yahoo著數專員整理7間大型連鎖電器店信用卡優惠，其中有多個限定推廣都是到10月底為止，最高可享$500現金回贈！商戶又推出指定信用卡精選產品優惠，低至約4折；如豐澤亦有iPhone 17系列優惠，額外$200豐澤網店電子現金券！買電器前記得多留意不同購物優惠，讓大筆消費時都可以慳得更多！YAHOO著數 ・ 1 天前
FWRD香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年10月限時低至5折 Miu Miu手袋都有平/免費退貨/香港運費攻略
FWRD是REVOLVE集團旗下副線品牌，主打精品服飾類別產品，讓大家可在線上購買各大名牌精品，從maisons de couture到新晉品牌， 幾乎齊集所有著名的設計師牌子，由小品牌至名牌都能買到。FWRD近期減價區新增了不少名牌產品，Burberry手袋折後不用萬元、Miu Miu人氣保齡球袋難得平近$5,900、男裝Thom Browne低至半價，假如有心水貨品，記住放進購物車，用最優惠的價錢入手！這裡會定期更新FWRD Promo Code、FWRD優惠碼，讓大家在FWRD以優惠價購物。即睇以下FWRD網購教學、免運費詳情與退貨教學，編輯更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 3 小時前
轉季護膚品推介6款 低至45折！抗初老面霜破8萬購買數/Cetaphil冬季必備護膚套裝只需$125｜Amazon Prime Day優惠2025
Amazon即日起至10月9日下午三點前有年度大激減Prime Day優惠！轉季開始，皮膚感到乾燥，要準備好秋冬護膚產品才能讓皮膚Keep住年輕水潤。今次Amazon Prime Day優惠許多護膚產品都有勁抵價錢，包括Aveeno敏感肌膚適用的清潔乳有45折、First Aid Beauty修復面霜有47折、L'Oreal Paris玻尿酸精華低至62折，Cetaphil冬季必備的護膚套裝折後只需$125，超級抵買！另外，Amazon的品牌官網上更有不少護膚產品，香港較少途徑可以買到，包括Neutrogena身體保濕凝膠霜、抗初老CeraVe皮膚修復晚霜等，大家不妨以最優惠價錢入手轉季護膚品吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Lexar NM790 散熱片 SSD 破底價，最少 HK$500 享 7,400MB/s 高速，8TB 六八折｜Amazon Prime Day 優惠 2025
Lexar NM790 SSD 支援高達 7,400 MB/s 的讀取速度，而且在價格上更是接近同級廠商最實惠，不少人都會入手它來擴充電腦或 PS5 的容量。秋季 Prime Day 含散熱片的型號已經開始大力促銷，會員價格低至 US$65（1TB）破了底價。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
WD Elements 外接機械硬碟超 6 折大促，歷史新低 HK$1,260 升級 14TB 桌面存儲｜Amazon Prime Day 2025
懶得弄 NAS 只想要一套大容量存儲備份數據？不妨考慮下 WD 的 Elements 外接式桌上機械硬碟。目前這款產品的 14TB 和 18TB 型號正趁著秋季 Amazon Prime Day 大力促銷，只要 US$161.5 和 US$270 就能買到。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
小儀宣佈退休離開商台 森美祝福：我戥你高興！
54歲商台著名DJ小儀，今日（10日）於節目內宣佈退休，並會離開商台！Yahoo 娛樂圈 ・ 38 分鐘前
林穎嫺返港慶中秋優雅風采依然 女兒遺傳優良基因洛杉磯選美獲獎
1987年香港小姐季軍兼最上鏡小姐林穎嫺（Wing）當年一出道就備受TVB力捧，先後演出《大都會》、《男兒本色》等劇集Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 22 小時前
【中環解密】鄭志剛點出亞洲家族財富傳承死穴
周大福鄭氏家族長孫鄭志剛，以香港財富傳承學院主席身份接受雜誌Tatler Asia訪問，問及當代亞洲家庭財富傳承面臨的挑戰，他回應說，許多家族缺乏整體治理體系去協調話事人、成員、管理者及各持份者的不同利益，而這種缺失往往導致家族內部分裂，最終導致喪失共同目標。信報財經新聞 ・ 9 小時前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
山頂道一號淪最貴凶宅！市值逾5.6億 業主為「重慶李嘉誠」
山頂道1號洋房昨日（8/10）發生事故，一名31歲菲律賓女傭於一房間內上吊身亡。該洋房曾由武俠小說家查良鏞（金庸）持有，現時業主為有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，早於2004年以1.38億元購入，現市值或逾5.6億元，成為全港「最貴凶宅」。更多消息：過億豪宅交投第3季錄24宗 最高成交呎價高達14萬元東亞銀行債主變業主！7.9億承接陳紅天山頂豪宅 9年狂貶62%資料顯示，案發現場豪宅登記業主為EASYCASH INVESTMENTS LIMITED，據知業主為張松橋，他在2004年以1.38億元購入，興建3層高獨立屋，當時樓面地價每方呎19,714元，至今仍報住該處。近年他更將「山頂道1號」用作品牌，於重慶興建700個命名「山頂道1號」的公寓單位。山頂道為超級豪宅地段，市場人士估計，同類地段的洋房呎價動輒超過10萬元。若以張松橋持有的山頂道1號豪宅的實用面積約5,642方呎計算，市值隨時逾5.6億元。值得留意，山頂道1號早年由美國政府持有，其後於1982年被香港本土富商買下，直至1985年武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡以1,200萬元購入，居住11年後，於1996年以1.96億元轉28Hse.com ・ 23 小時前