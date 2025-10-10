消委會狗糧｜20款狗糧罐頭或盒裝濕糧大檢測！一款副食罐鉛超標或影響腦神經 邊兩款有五星？

狗糧分罐頭濕糧跟乾糧，消費者委員會534期測試20款主要狗糧罐頭或盒裝濕糧產品，發現有8成狗用主食罐微量營養素和氨基酸含量未符國際建議，當中更有鉛超標的情況！主人們快來看看，應該選甚麼的狗罐頭給家中的寵物吧！

副食罐脂肪含量差距大 小心餵食以免攝取過量

消委會檢測20款供狗隻食用的罐頭或盒裝濕糧樣本中，當中包括15款為全營養的寵物食品，5款樣本包為補充性寵物食品，即副食罐，主要分為適合所有生命階段、成犬和幼犬食用及成犬食用，

全營養的寵物食品又稱主食罐，理論上，主食罐產品應該包含寵物所需的必要營養素，單靠餵食這些寵物食品應足以維持狗隻每天日常的能量和營養需要。這次消委會主要分析狗罐頭中多個營養素，是否符合最低含量建議值。

5款副食罐樣本的粗脂肪含量比例差別較大，在乾物質中粗脂肪含量由5.3%至34.5%不等。以卡格為例，樣本的粗脂肪含量在乾物質中只佔約5.3%，稍低於相關指引就全營養寵物食品的最低含量要求（在乾物質中最少佔5.5%）。而NAtUrEA的粗脂肪含量則佔乾物質約34.5%，脂肪比例明顯較高。

卡格高級寵物食品-杞子魚肚燉雞 (貓狗共用) KAKATO Premium Pet Food - Simmered Chicken with Fish Maw & Goji Berries $14

考慮到選用副食罐的寵物主人需要額外餵飼其他主食產品，如果副食罐樣本的脂肪含量較高，寵物主人必須留意餵飼分量，避免因攝取過量脂肪而導致狗隻體重過份增加，或提高患上與肥胖相關疾病的風險。

工作犬（例如牧羊犬和雪橇犬）的熱量需求較高，脂肪含量較高的寵物食品較符合牠們的需要。而若果狗隻毛色缺乏光澤，亦可以透過進食脂肪含量較高的膳食，以攝取當中的脂肪酸和脂溶性維他命來改善皮毛狀況。

8成樣本有礦物質含量問題

這次測試讓發現逾8成樣本有礦物質含量問題，整體而言，若以供成犬作日常維持生活需要作考慮，20款濕糧樣本中只有ZIWI Peak、AVP、ORGANIX 和希爾思等4款的礦物質含量完全符合是次測試的相關建議。而LILY'S KITCHEN和TO PVA LU的礦物質含量問題較多，有4至5種礦物質含量未能符合三個組織的建議水平。

以TOPVALU而言，樣本的鎂、銅、錳、鋅和碘質含量低於美國AAFCO和歐洲FEDIAF的最低含量建議，長期作為主食或未必可以為成犬提供全面和均衡的礦物質。NAturEA樣本亦檢出的鉛含量為每公斤食品11.2毫克（11.2mg/kg）（以含水量12%計），稍為超過歐盟法規就補充性動物飼料所設的上限10毫克（10 mg/kg）。

NAturEA $29 除了鉛含量超標，在是次總評中，更只有1.5星的評價。

由於鉛可以在動物體內累積，因此若長時間攝入低水平的鉛化合物仍有機會對健康構成影響。如果狗隻經過飲食攝入過量鉛，可能影響腦部及神經系統，主人們應多加留意。

AVP With Salmon and Cod Fish Canned Dog Food $15 獲得5星評價，亦沒有礦物質問題。

NAturEA $29 除了鉛含量超標，在是次總評中,更只有1.5星的評價。

ORGANIX Organic Chicken & Vegetable Recipe (all breeds) - Adult $29 除了獲得5星評價，每100克只是$8.1，價錢尚算合理。

