施政報告｜租者置其屋擬重推｜新生子女免稅額料再放寬
消委會甜味飲品｜無糖/低糖/健怡甜味飲品越飲越肥？每日一杯有機會增加中風風險
甜味飲品消暑解渴，體重管理人士往往會選擇無糖款式，但其實健康嗎？即看內文：
無糖、低糖或健怡飲品一向給人印象較為健康，但消委會527期報告指出這些飲品有機會用了熱量較低的甜味劑去替取糖分，即代糖的一種，並非一定去除糖分。吸收得越多甜味劑，分分鐘增加嚐甜的慾望，無形中增加肥胖可能性。消委會曾經檢測了市面上51款不同種類的飲品，對當中的糖分和甜味劑含量進行了分析，發現不少飲品除了含有很高的糖分外，更加入了甜味劑，值得關注。
每日一杯甜味劑有機會增加中風風險
甜味劑是代糖的一種，指任何帶甜味的化合物，但不包括糖或其他碳水化合物或糖醇，主要作用是為食物添加甜味。在食物當中選用的代糖種類繁多，一般可根據其產生的熱量分為產生熱量的糖醇及無熱量的甜味劑兩大類。
不少減肥人士或會以「甜味劑飲品」代替普通含糖飲品，藉以減少糖份吸收而達到減肥效果。事實上有不少研究報告指出飲用甜味劑飲品有機會增加人體對甜的食品的慾望，因為甜味劑的甜度很高，經常食用含甜味劑的食物有機會過度刺激味蕾，令人追求味道更甜更濃的食物。同時有報告指出每天飲用含甜味劑的飲品，會與增加患上循環系統疾病和心血管疾病的風險有關，例如冠狀動脈疾病（簡稱冠心病）和中風等。
飲呢款即超標 運動飲品非一定健康
消委會搜集了51款預先包裝的飲品樣本，發現不少已加入甜味劑的飲品仍然含大量糖分，會令飲品的味道偏濃偏甜。有研究指出如果經常飲用高甜度的飲品，有機會令味蕾的感覺飽和，從而不斷追求味道更濃更甜的食物。當中以樣本「DIABOLO」Dragon Fruit Plum Flavoured French Soda的糖含量最高（每100毫升含有14克糖），如果飲用這款高糖分飲品的話，單單一罐已經達66克游離糖，超過每日建議的糖分攝入量30%。
另外消委會提醒運動及能量飲品並非一定健康，在沒有標示「低糖」或「無糖」的運動及能量飲品樣本中，糖含量每100毫升由0克到11.4克不等，以「魔爪」碳酸能量飲品含糖量最高，每100毫升含有11.4克糖，飲 用一 瓶該樣本已達一天游離糖攝入量的8成（每瓶含40.5克糖）。即使測試發現15款有聲稱「低糖」及「無糖」的樣本的糖含量皆符合規例中的要求，但畢竟每款飲品都加入了甜味劑，減肥人士還是少飲為妙。
