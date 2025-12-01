消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪

米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會544期測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！

米線分分鐘肥過白飯 呢款河粉不含脂肪

香港人愛吃米線，但測試發現同等為一份食用分量的已浸發乾米粉（56.2克）、保鮮米線（201.9克）跟長粒白飯（200克）當中，保鮮米線的能量、總脂肪、可獲得的碳水化合物跟鈉含量最高，相反長粒白飯含有三款樣本中最高的蛋白質，鈉含量亦是最低；雖然乾米粉的能量跟總脂肪含量都是最低，但是消委會提醒由於米粉飽肚感較少，如果食用2份則會攝入約400千卡，比起保鮮米線跟長粒白飯的能量都要高。

圖表簡單列出米粉、保鮮米線跟長粒白飯的營養價值。

坊間流傳河粉脂肪含量高，應該少吃，不過消委會就發現預先包裝乾河粉的脂肪含量並不高，甚至測試結果顯示全部樣本的總脂肪含量由每100克0.2至1.5克，全部均符合低脂食品的定義，Bich Chi的Vina Noodle更達至《標籤規例》中不含脂肪的定義。消委會解釋，由於預先包裝乾河粉通常沒有添加油，因此脂肪含量不高。但濕河粉或粉麵店等吃到的河粉，在製造時或許會於表面掃油，使其口感軟滑，令脂肪含量增加，能量亦因而較高。

Bich Chi Vina Noodle $8.9

於越南製造，是唯一一款樣本中達至《標籤規例》中不含脂肪的定義。

9款樣本檢出砒霜 源順有機白米米粉含量最多

除了減肥人士關心的營養價值，值得留意的是9款樣本檢出無機砷（砒霜），含量為每公斤0.04至0.16毫克，雖然均沒有超出《金屬規例》為精米所訂定每公斤0.2毫克的上限，但專家委員會認為如果每日攝入每公斤體重3微克（即0.003毫克）的無機砷，保守估計有可能使人群患肺癌的機率提高0.5％。在9款樣本中，源順有機白米米粉的無機砷含量最多，1名體重19公斤的5歲小童每日食用約356克（即約1.8包，煮熟後約6碗）便會攝入達其BMDL0.5的無機砷，值得各位家長多加留意。

源順有機白米米粉 $42

每公斤含有0.16無機砷（砒霜），總脂肪（0.8克）亦比標籤（0.5克）差距達60%。

另外消委會發現有17款樣本標籤與測試結果不符《技術指引》要求，當中7款樣本檢出的鈉含量高於標示值的120％，超出《技術指引》的要求，相差由21％至4,120％。差異最大的3款樣本為喜越Joys 河粉Rice Noodle (Stick Type)跟Bich Chi Vina Noodle跟Bich Chi Tapioca rice sticks，檢出量與標示值差距分別為2,050％、2,920％和4,120％。該等樣本的成分表未有標示添加鹽或其他含鈉的食物添加劑，而標示的鈉含量皆為每100克10毫克，惟檢出量卻由每100克215至422毫克不等。

Bich Chi Tapioca rice sticks $16

鈉含量比起標示所寫的超出41倍。

9款檢出砒霜的米製麵食

1.佳之選 Select 東莞米粉 $12.9

2.日清食品 Nissin 出前一丁雞肉味即食米粉 $3.5

3.源順 Yuan Shun 有機白米米粉 $42

4.老鍋米粉 Old Pot Rice Noodles 純米米粉 $39

5.帆船牌Sailing Boa 特級米粉 $19

6.金牌 Golden Lion Brand 米粉 $13.8

7.馬莎 M&S Rice Noodles $29

8.金御膳 Imperial Banquet 泰式金邊粉 $14.9

9.媽媽 MAMA (幼條) 清湯金邊粉 $3.5

