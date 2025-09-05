消委會罐頭魚丨豆豉鯪魚鈉含量全部超標！17款罐頭沙甸魚驗出鎘或影響腎功能

消委會罐頭魚檢測報告出爐！罐頭魚方便美味，當中以鯪魚、沙甸魚及吞拿魚最受歡迎，豆豉鯪魚就是經典港式美食。消委會525期測了46款鯪魚、沙甸魚及吞拿魚罐頭的安全程度及營養素含量，發現全部樣本均檢出金屬污染物，不少罐頭魚當中含有的鈉、鎘、鉛等有機會影響人體健康，值得關注。

全部罐頭魚樣本檢出金屬污染物 沙甸魚驗出或影響腎臟中毒物質

消委會表示雖然罐頭鯪魚、罐頭沙甸魚及罐頭吞拿魚的全部樣本均檢出金屬污染物，但含量不高，亦沒有超出現行《規例》及《修定規例》所定的上限，而沙甸魚罐頭受金屬污染物和多氯聯苯污染的程度較鯪魚及吞拿魚罐頭高。

17款（約9成）罐頭沙甸魚樣本驗出鎘，是測試的3款魚類中受到鎘污染最嚴重的。鎘可使腎臟中毒，骨骼軟化，嚴重會導致骨折，當中聲稱原產地同屬泰國的「三角嘜」及「金龍牌」XO醬沙甸魚的鎘含量略超《修訂規例》的每公斤0.1毫克的上限，每公斤的含量分別為0.13及0.11毫克。

金龍牌XO醬沙甸魚罐頭 $16 整體安全只有2分，鎘含量亦超標。

三角嘜茄汁沙甸魚罐頭 $10 另一款來自泰國的罐頭魚，分數比金龍牌更低

貴未必好 9款沙甸魚測出可患癌物質

9款沙甸魚樣本檢出二噁英樣多氯聯苯，毒性當量最高的樣本、亦是樣本中最貴的「Diverxu」，亦是所有樣本中毒性當量最高的，非二噁英樣多氯聯苯含量亦是最高。二噁英樣多氯聯苯會影響兒童發育，損害生育、免疫、內分泌系統，令人類患癌，但消委會提到長期每天進食超過一至兩罐才會構成風險。

Diverxu TAPAS Small Sardines in Olive Oil 7/10 $41.9 沙甸魚樣本中最貴，卻含有最高的二噁英樣多氯聯苯跟非二噁英樣多氯聯苯。

樣本最貴$149吞拿魚罐頭 驗出多種金屬污染物

樣本中最貴的Ortiz驗出每公斤0.09毫克，有機會致癌的無機砷，同時雖然所有吞拿魚罐頭都驗出汞，Ortiz亦是當中被驗出最高汞含量的吞拿魚罐頭之一跟唯一驗出非二噁英樣多氯聯苯的吞拿魚樣本，汞跟有機會損害神經系統，非二噁英樣多氯聯苯則有機會令人患癌，因此Ortiz在是次消委會報告中只有3分半，亦是吞拿魚罐頭評分最低。

Ortiz White Tuna Fillets in Olive Oil $149 來自西班牙的Ortiz，雖然貴價，卻驗出多種金屬污染物 。

鯪魚最高鈉 未計醬汁已超標

雖然鯪魚罐頭同樣驗出金屬污染物，但相對性金屬污染物和多氯聯苯含量不高。相反在46款樣本中，有12款達到食安中心訂定的「高鈉」食物參考水平，全部鯪魚罐頭的鯪魚部分屬「 高鈉 」。消委會提醒是次研究只測試魚部分，並不包括罐頭內的鹽水和醬汁，以及配菜例如梅菜、豆豉、辣椒等其他成分。惟測試結果顯示，單看魚的鈉含量已頗高，連醬汁及配菜一同食用，攝入的鈉更多，建議消費者不宜添加太多汁撈飯，以免攝取過多的鈉。

珠江橋牌梅菜鯪魚 $19.9 「珠江橋牌」檢出少量噁英樣多氯聯苯，大量進食才會超過專家委員會訂定的暫定每月可容忍攝入量。

雖然是罐頭魚，但亦有一定營養價值。

