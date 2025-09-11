鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
消委會臘腸｜裕華、尚品塑化劑超標！旺角金旺樣本含可致癌物
消委會測試市面上的30款臘腸樣本，發現其中兩款臘腸樣本的塑化劑 DBP超標，即睇內文：
消委會臘腸檢測報告出爐！秋冬時節不少人都喜愛食臘腸臘味煲仔飯，不過消委會第566期測試市面上的30款臘腸樣本，發現其中兩款臘腸樣本的塑化劑 DBP超標，而且更有一款本港加瘦三花臘腸檢出紅2G，能令食物添上桃紅至血紅色，會產生代謝物笨胺（aniline），不排除可致癌風險，此致癌物早已被立法禁止於食物中使用。
消委會於不同零售點包括超級市場、臘味專門店、百貨公司、藥材店及乾貨店等，購買30款臘腸樣本，當中16款預先包裝樣本及14款為非預先包裝樣本。16款預先包裝樣本平均每100克售價由$11.0至$39.7，相差約2.6倍；14 款非預先包裝樣本，售價均以每斤或每磅標示，經換算後平均每100克售價介乎$12.9至$37.0，相差約1.9倍。
2 款様本檢出塑化劑 DBP
塑化劑鄰苯二甲酸酯（phthalates） 是一種可提高塑膠彈性和柔軟程度的化學物質。在生產和加工過程中，食物有可能接觸到塑膠物料而出現塑化劑遷移的情況。由於塑化劑會溶於油性物質中，而臘腸的脂肪含量豐富，因此是次消委會測試各樣本是否含有某些有害塑化劑。
結果2款預先包裝様本檢出鄰苯三甲酸二正丁酯（dibutyl phthalate （DBP）），分別為「裕華」金牌臘腸檢出每公斤0.42毫克；「尚品」秘製臘腸皇檢出每公斤0.66毫克，兩者均高於食安中心行動水平每公斤0.3毫克。參考歐洲食物安全局（EFSA）為DBP所訂定的每日可容忍攝入量每公斤體重0.01毫克，以一個體重60公斤計算，每日掛入DBP的上限為0.6毫克。若以「尚品」秘製臘腸皇樣本計算，進食1條便會攝入0.033毫克DBP，成年人要每日進食18.2條該款樣本才會超出限量，所以對健康風險不高。
旺角金旺樣本檢出可致癌物紅2G
消委會測試臘腸樣本的營養成分、包括添加劑（染色料、防腐劑）和污染物（塑化劑、重金屬、多環芳香烴 PAHs）的含量，以及營養標籤的準確度。消委會發現6款臘腸檢出禁用染色料，「旺角金旺中西藥批發行」的本港加瘦三花臘腸檢出紅2G，此染色料能令食物添上桃紅至血紅色，會產生代謝物笨胺（aniline），不排除可致癌風險，此致癌物早已被歐洲及香港禁止於食物中使用。
其餘五款臘腸樣本，包括「金源南北雜貨」臘腸、「生興臘味雜貨」金牌腸王、「錦祥號臘味」特瘦鮮肉腸皇、「鉅利醬園」加瘦臘腸及「三興隆臘味」加瘦切臘腸，則檢出若丹明B，此會呈亮紅色，本港亦禁止用於食物中。此進食後令人出現噁心、嘔吐及尿液變紅等問題，不過料用作食物染色的分量，不會對健康構成即時影響。
大棧糖份最低 價真棧高出營養標籤81%
在製作臘腸的過程，不少店家都會加入糖去調味，今次就有25款樣本被驗出糖含量超過每100克15克，屬高糖食物。當中「香港榮華」榮華獵腸精選瘦肉臘腸是樣本中含糖量最高。而其中2款預先包裝樣本檢出糖含量比其營養標籤值高出20%，分別為「價真棧」真萫頂級鮮肉腸和「尚品」秘製臘腸皇，當中「價真棧」更高出81.0%。而糖份最低的為「大棧」加拿全天然臘腸。
眾所周知臘腸是高脂食物，今次只有「好棧」特選三花臘腸輕微低於食安中心定下高脂的標準（100克食物含有20克總脂肪，即被視為告脂食物），其餘29款樣本檢測的總脂肪含量全部超過每100克中20克 ，最高更可達47克。當中，檢出總脂肪含量最高的樣本是「三生海味」三花臘腸，高達47克，換言之進食一條臘腸便會攝入23.5克脂肪，已高於每餐的上限。而檢測飽和脂肪含量最高的樣本，則是「皇上皇」富豐臘腸。
預先包裝臘腸4.5星
官燕棧古法經典臘腸 $84
樓上廣東風味臘腸 $72
大棧加拿全天然臘腸 $59
仁御堂王牌精選臘腸皇 $35
預先包裝臘腸4星
1.安記特級臘腸皇 $32.9
非預先包裝臘腸4星
陽光海洋本地特級臘腸 $168/斤
永華臘味行一級腸 $116/斤
恆興臘味雜貨鮮肉單支腸 $118/斤
聯盛食品市場本地腊腸 $85/磅
產品描述有「瘦」字4星
裕和合記頂級特瘦臘腸 $198/斤
萬利濃臘味家特瘦生抽王腸 $168/斤
安記加瘦臘腸散裝$98/斤
