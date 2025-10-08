每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
消委會芝士│一款綿羊奶芝士最肥最高脂！逾6成樣本高納 長期攝入有高血壓風險、「呢款」最高鈣
消委會535期測試市面上40款天然及加工芝士樣本，發現有25款屬高鈉！芝士深受大人小孩歡心，但消委會最近報告指出，多款芝士內藏高鈉跟高脂危機，當中大家常去的city'super芝士樣本更是最高脂！不想越食越肥，就要留意以下消委會報告！
減肥留意！city'super羊奶芝士最高脂+飽和脂肪酸
這次消委會報告分為超市、食材店及百貨公司的凍櫃及芝士專櫃搜集了40款芝士樣本，當中包括天然芝士跟加工芝士。
根據食安中心的資料，每100克食物含超過20克總脂肪，屬高脂食物，而在次消委會測試顯示沒有樣本屬低脂食物，當中發現有29款樣本的總脂肪含量達高脂水平，總脂肪含量最高的樣本是city'super羊奶芝士，每100克含37.7克，亦是飽和脂肪酸最高的樣本，食用一份26克的樣本，便會攝入5.7克飽和脂肪酸，佔世衞建議的每日攝取量約29%。
安怡芝士高鈉又高鈣
除了要留意高脂外，芝士的成份少不了鹽，容易不知不覺吸收了不少鈉。是次測試發現25款樣本的鈉含量達高鈉食物的水平，惟沒有樣本屬低鈉食物。全部加工芝士樣本中，只有雪印不屬高鈉食物，其餘均屬於高鈉食物，而28款天然芝士中，有一半屬高鈉食物。
鈉含量最高的樣本為安怡，每100克含1,660毫克鈉。該樣本的每食用分量為一片20.8克，進食一片攝入約345毫克鈉，佔世衞建議的成人每日上限（2,000毫克鈉）約17%。不過該樣本也是
鈣含樣最高的樣本，每100克含2,930毫克鈣，進食一片（20.8克）即攝入約609毫克鈣，佔中國營養學會建議的每日成人推薦攝入量（800毫克）的76%。
帕馬森芝士蛋白質最豐富
食用芝士有不同的好處，當中包括蛋白質，消委會報告指出天然芝士類別樣本的平均蛋白質含量為22.5克。當中平均蛋白質含量最高的組別是30克的帕馬森芝士，低的是17.8克的布里芝士。加工芝士類別樣本的平均蛋白質含量為17.6克。平均蛋白質含量最高的組別是21.7克的煙燻味芝士，而最低的是14克兒童幼兒加工芝士。
