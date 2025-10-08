Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

消委會芝士│一款綿羊奶芝士最肥最高脂！逾6成樣本高納 長期攝入有高血壓風險、「呢款」最高鈣

消委會535期測試市面上40款天然及加工芝士樣本，發現有25款屬高鈉！芝士深受大人小孩歡心，但消委會最近報告指出，多款芝士內藏高鈉跟高脂危機，當中大家常去的city'super芝士樣本更是最高脂！不想越食越肥，就要留意以下消委會報告！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

減肥留意！city'super羊奶芝士最高脂+飽和脂肪酸

這次消委會報告分為超市、食材店及百貨公司的凍櫃及芝士專櫃搜集了40款芝士樣本，當中包括天然芝士跟加工芝士。

廣告 廣告

根據食安中心的資料，每100克食物含超過20克總脂肪，屬高脂食物，而在次消委會測試顯示沒有樣本屬低脂食物，當中發現有29款樣本的總脂肪含量達高脂水平，總脂肪含量最高的樣本是city'super羊奶芝士，每100克含37.7克，亦是飽和脂肪酸最高的樣本，食用一份26克的樣本，便會攝入5.7克飽和脂肪酸，佔世衞建議的每日攝取量約29%。

city'super Etoki Reserve Le Fromage Basque Sheep's Milk Cheese $71/100克 city'super羊奶芝士的脂肪含量最高，減肥人士要多加留意。

吸入高脂跟高鈉食物，容易引出不同的疾病。

安怡芝士高鈉又高鈣

除了要留意高脂外，芝士的成份少不了鹽，容易不知不覺吸收了不少鈉。是次測試發現25款樣本的鈉含量達高鈉食物的水平，惟沒有樣本屬低鈉食物。全部加工芝士樣本中，只有雪印不屬高鈉食物，其餘均屬於高鈉食物，而28款天然芝士中，有一半屬高鈉食物。

鈉含量最高的樣本為安怡，每100克含1,660毫克鈉。該樣本的每食用分量為一片20.8克，進食一片攝入約345毫克鈉，佔世衞建議的成人每日上限（2,000毫克鈉）約17%。不過該樣本也是

鈣含樣最高的樣本，每100克含2,930毫克鈣，進食一片（20.8克）即攝入約609毫克鈣，佔中國營養學會建議的每日成人推薦攝入量（800毫克）的76%。

安怡 高鈣較低脂芝士 $37.9 雖然這款安怡芝士是樣本中最高鈣的一款，但是亦是最高鈉的樣本。

天然芝士跟加工芝士各有優缺點。

帕馬森芝士蛋白質最豐富

食用芝士有不同的好處，當中包括蛋白質，消委會報告指出天然芝士類別樣本的平均蛋白質含量為22.5克。當中平均蛋白質含量最高的組別是30克的帕馬森芝士，低的是17.8克的布里芝士。加工芝士類別樣本的平均蛋白質含量為17.6克。平均蛋白質含量最高的組別是21.7克的煙燻味芝士，而最低的是14克兒童幼兒加工芝士。

Shredded Parmesan Natural Cheese $53.9 這款帕馬森芝士在眾多樣本中，蛋白質含量最高，每100克含30.4克蛋白質。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多營養健康推介

消委會雪糕｜推介12款安全5星雪糕！一文睇清總脂肪及含糖量/最平$5支/日本北海道直送

消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片

消委會餅乾推介名單！8款高質健康餅乾 低糖/不含防腐劑/避開致癌陷阱

消委會食油推薦｜8款無塑化劑健康食油 香港製造粟米油/芥花籽油/葡萄籽油

消委會喉糖│冇藥性兼越食越痛？龍角散、得果定含糖量超過7成（附無糖喉糖推薦名單）

營養師7天健康外賣晚餐餐單！減肥都食得:茶餐廳/壽司/海南雞飯

營養師教4款零難度瘦身減肥食譜！街市買餸唔肥3大貼士

更多消委會報告/飲食陷阱

消委會甜味飲品｜無糖/低糖/健怡甜味飲品越飲越肥？每日一杯有機會增加中風風險

消委會奶粉｜15款奶粉樣本全部驗出污染物氯丙二醇！雪印、澳洲有機牌子上榜（附總評4.5分名單）

消委會罐頭魚丨豆豉鯪魚鈉含量全部超標！17款罐頭沙甸魚驗出鎘或影響腎功能

消委會魚油｜逾9成半樣本檢出有害物易損害腎臟！GNC、楓之寶、美然康氯丙二醇超標（附5星評分名單）

消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片

消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高

消委會易潔鑊｜IKEA $130鑊完勝！Ballarini需16分鐘才預熱/意美廚防黐底能力未如理想

消委會隨行杯｜NOC完勝Starbucks、Thermos 、Muji！Stanley最貴但最低分？5款容量低於標籤

消委會濕廁紙｜5星濕廁紙低至$1.21/張 平過香港自創品牌5倍 1款樣本有機會淤塞馬桶？

消委會實試外賣自備餐盒 4間餐廳不接受走餐盒 5大建議予食肆及消費者

消委會陶瓷餐具｜劣質陶瓷餐具有機會引致鉛中毒？ $10中國杯完勝英國$310骨瓷杯

消委會廁紙｜4款樣本有機會淤塞馬桶！香港品牌獲最高分 木漿製最貴樣本只獲3星

消委會瓶裝水｜兩大中國品牌瓶裝水被驗出溴酸鹽達歐盟上限 大量攝入或引起噁心腹痛

消委會啤酒｜內地啤酒被驗出嘔吐毒素 $5.5中國雪花性價比最高 附10款5星評分啤酒

消委會即食麵｜3款非油炸台灣拌麵獲最高4星半評價 9款公仔麵一食即鈉超標（附高評分即食麵清單）

消委會臘腸｜測試30款臘腸 兩樣本塑化劑超標！一款樣本含禁用染色料或可致癌（附4分以上安全臘腸名單）

消委會花生醬｜新竹福源花生醬評分排包尾 被驗出致癌物總黃曲霉毒素超標

消委會朱古力｜$28.8Lindt瑞士蓮完勝$160Amedei朱古力 一款被驗出有可能損害腎臟重金屬

消委會包裝粟米粒及青豆報告 17款檢出金屬污染物 惠康牌Meadows完勝貴4倍日本味之素 最平青豆都有5星

消委會醃菜｜8成半醃菜屬高鈉 759泡菜完勝$49宗家府！3款橄欖菜被驗出含較多昆蟲碎

消委會｜電子點餐引糾紛：隱藏加一服務費、熱水當茶芥收錢？電子點餐5大迷思

消委會枸杞子│位元堂性價比最高！御品皇重金屬近超標（附15款四星以上推介）

消委會木耳雪耳｜$13.9御萬家雪耳完勝$99樓上雪耳！價真棧、點點綠、位元堂均測出除害劑

消委會雞精｜馬百良被驗出含膽固醇！維特健靈貴9倍 營養含量仍輸液體滴雞精（附5星推介）

消委會｜全部即食紫菜樣本檢出金屬污染物 小老板紫菜高脂高鈉！一盒佔成人鈉攝取上限4成

消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌illy竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因

消委會｜火腿火雞片9成高鈉！759阿信屋火腿片食1包已超標一倍 $36呢款最健康！

消委會｜32款花生堅果高脂！759阿信屋花生唔肥但高糖？仲有款$188堅果輸俾$19.9

消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物 Oreo/Ritz全部上榜！無印紅豆夾心餅含量超標

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸食譜、自助餐推介、仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的吃貨，立即下載！