消委會花生醬｜10款安全高分花生醬名單 低至$33/香港製作/100%花生

花生醬是不少早餐配多士的首選，雖然花生醬熱量較高，但同時花生醬的蛋白質跟營養價值成份高，只要適量享用亦是十分健康美味的調味醬；消委會在2023年11月第565期就搜羅了20款花生醬樣本進行測試花生醬，發佈「20款花生醬測試 多「脂」但有「營」？」文章。今次就根據以上文章為大家整理出4星半跟4星的高分花生醬。

高分花生醬之選

這期的測試其中一個重點放在黃曲霉毒素以及塑化劑，急性黃曲霉毒素中毒可由短時間內攝入高劑量黃曲霉毒素引起。急性中毒的癥狀包括嘔吐、腹痛和黃疸等，嚴重的可導致死亡。而慢性黃曲霉毒症與免疫抑制、癌症和其他生殖障礙有關。國際癌症研究機構已將黃曲霉毒素B1列為第1類致癌物。另外有研究指出塑化劑是內分泌干擾物質，長期進食可能會影響實驗動物生殖系統的發展及發育，以及其他器官例如肝臟、腎臟等。以下10款花生醬都沒有被驗出黃曲霉毒素和塑化劑超標。

減肥人士亦多留意花生醬的脂肪、熱量、糖份等。

高分幼滑花生醬

1.Mother Earth Natural Unsalted Smooth Peanut Butter $55（4星半）

來自新西蘭，成立於1974年的品牌，是幼滑花生醬中最高評分的一款，總糖每100克只有6克，亦是幼滑花生醬當中最低。而且沒有被驗出黃曲霉毒素跟塑化劑，安全指數達5星。另外，據官方資料，每100克花生醬就有27克蛋白質，而且在幼滑花生醬中，品牌的花生醬在有助於減少血液中「壞膽固醇」，和降低血液中的總膽固醇水平的不飽和脂肪含量是最高的。

Mother Earth Natural Unsalted Smooth Peanut Butter $55

2.Delifornia Peanut Butter Creamy $42（4星）

4星評價的花生醬，不飽和脂肪僅次於4星半的Mother Earth，總脂肪含量是4星幼滑花生醬中最低，每100克含45.5克總脂肪。

Delifornia Peanut Butter Creamy $42

3.SKIPPY 幼滑花生醬 Peanut Butter Creamy $32.9（4星）

在香港非常常見的人氣花生醬品牌，中國製造，是4星品牌中最便宜的一款，每100克只需$9.7，沒有被驗出黃曲霉毒素。在粗粒花生醬測試中，同樣獲得4星評價。品牌另外還有減脂粗粒花生醬、朱古力花生醬等選擇。

SKIPPY 幼滑花生醬 Peanut Butter Creamy $32.9

4.Peanut Butter & Co Peanut Butter Spread Smooth Operator $52（4星）

品牌有多款口味供選擇，成份包括花生、蔗糖、棕櫚油跟鹽，沒有被驗出塑化劑。

Peanut Butter & Co Peanut Butter Spread Smooth Operator $52

5.Jif Creamy Peanut Butter $45（4星）

1958年的美國老品牌，品牌官方網站聲稱，花生醬內的花生含量達90%，並與花生研究所（The Peanut Institute）合作，支持花生營養研究和健康生活方式的推廣。而且花生經過烘烤製作為花生醬，味道更加香濃。

Jif Creamy Peanut Butter $45

粗粒花生醬

6.Pic's Peanut Butter Crunchy $75（4星半）

新西蘭著名花生醬，成份只有烘烤過的花生，精選澳洲、巴西（有時也包括阿根廷）的優質高油酸花生。品牌由創辦人擺檔到成為知名品牌時間不足20年，就連當年的查理斯王子到訪新西蘭時，都曾經留意過此品牌。總糖份每100克只有4克，是粗粒花生醬當中最低的一款。而不飽和脂肪每100克高達38.51克，比Mother Earth的幼滑花生醬還要高。

Pic's Peanut Butter Crunchy $75

7.Sun-Pat Crunchy Peanut Butter $38（4星半）

1946年起家，來自愛爾蘭的老牌花生醬，價錢非常相宜，比較少有的是成份中加入了少量甘蔗糖，但花生含量依然達95%，與Pic’s一同獲得最高4星半的評價﹐亦是四星半與四星唯一一款粗粒花生醬沒有被驗出塑化劑。

Sun-Pat Crunchy Peanut Butter $38

8.The Nutter Company Peanut Butter Crunchy $68（4星）

測試中唯一一款來自香港的花生醬品牌，每週限量新鮮手工製造，最特別的是花生醬成份100%只得花生，不另添加糖、鹽、油或任何添加劑，因此口感較其他濃厚。以100克的價錢來算，是高分粗粒花生醬樣本中最貴的一款。

The Nutter Company Peanut Butter Crunchy $68

9.WHOLE EARTH Crunchy Organic Peanut Butter $59（4星）

來自英國，主打健康產品的品牌。有95%的花生外，還加入有機及可持續發展的棕櫚油。總脂肪每100克只有41.4克，是高分花生醬中最低的一款。

WHOLE EARTH Crunchy Organic Peanut Butter $59

10.SKIPPY 粗粒花生醬 Super Chunk Peanut Butter $36.9（4星）

與幼滑花生醬同樣獲得4星評分，性價比最高的一款，每100克只售$7.2。

SKIPPY 粗粒花生醬 Super Chunk Peanut Butter $36.9

