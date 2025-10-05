中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
消委會花生醬｜10款安全高分花生醬名單 低至$33/香港製作/100%花生
花生醬用途多多，適量食用更是減肥好幫手！即睇Yahoo Food消委會花生醬高分名單：
花生醬是不少早餐配多士的首選，雖然花生醬熱量較高，但同時花生醬的蛋白質跟營養價值成份高，只要適量享用亦是十分健康美味的調味醬；消委會在2023年11月第565期就搜羅了20款花生醬樣本進行測試花生醬，發佈「20款花生醬測試 多「脂」但有「營」？」文章。今次就根據以上文章為大家整理出4星半跟4星的高分花生醬。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
高分花生醬之選
這期的測試其中一個重點放在黃曲霉毒素以及塑化劑，急性黃曲霉毒素中毒可由短時間內攝入高劑量黃曲霉毒素引起。急性中毒的癥狀包括嘔吐、腹痛和黃疸等，嚴重的可導致死亡。而慢性黃曲霉毒症與免疫抑制、癌症和其他生殖障礙有關。國際癌症研究機構已將黃曲霉毒素B1列為第1類致癌物。另外有研究指出塑化劑是內分泌干擾物質，長期進食可能會影響實驗動物生殖系統的發展及發育，以及其他器官例如肝臟、腎臟等。以下10款花生醬都沒有被驗出黃曲霉毒素和塑化劑超標。
高分幼滑花生醬
1.Mother Earth Natural Unsalted Smooth Peanut Butter $55（4星半）
來自新西蘭，成立於1974年的品牌，是幼滑花生醬中最高評分的一款，總糖每100克只有6克，亦是幼滑花生醬當中最低。而且沒有被驗出黃曲霉毒素跟塑化劑，安全指數達5星。另外，據官方資料，每100克花生醬就有27克蛋白質，而且在幼滑花生醬中，品牌的花生醬在有助於減少血液中「壞膽固醇」，和降低血液中的總膽固醇水平的不飽和脂肪含量是最高的。
2.Delifornia Peanut Butter Creamy $42（4星）
4星評價的花生醬，不飽和脂肪僅次於4星半的Mother Earth，總脂肪含量是4星幼滑花生醬中最低，每100克含45.5克總脂肪。
3.SKIPPY 幼滑花生醬 Peanut Butter Creamy $32.9（4星）
在香港非常常見的人氣花生醬品牌，中國製造，是4星品牌中最便宜的一款，每100克只需$9.7，沒有被驗出黃曲霉毒素。在粗粒花生醬測試中，同樣獲得4星評價。品牌另外還有減脂粗粒花生醬、朱古力花生醬等選擇。
4.Peanut Butter & Co Peanut Butter Spread Smooth Operator $52（4星）
品牌有多款口味供選擇，成份包括花生、蔗糖、棕櫚油跟鹽，沒有被驗出塑化劑。
5.Jif Creamy Peanut Butter $45（4星）
1958年的美國老品牌，品牌官方網站聲稱，花生醬內的花生含量達90%，並與花生研究所（The Peanut Institute）合作，支持花生營養研究和健康生活方式的推廣。而且花生經過烘烤製作為花生醬，味道更加香濃。
粗粒花生醬
6.Pic's Peanut Butter Crunchy $75（4星半）
新西蘭著名花生醬，成份只有烘烤過的花生，精選澳洲、巴西（有時也包括阿根廷）的優質高油酸花生。品牌由創辦人擺檔到成為知名品牌時間不足20年，就連當年的查理斯王子到訪新西蘭時，都曾經留意過此品牌。總糖份每100克只有4克，是粗粒花生醬當中最低的一款。而不飽和脂肪每100克高達38.51克，比Mother Earth的幼滑花生醬還要高。
7.Sun-Pat Crunchy Peanut Butter $38（4星半）
1946年起家，來自愛爾蘭的老牌花生醬，價錢非常相宜，比較少有的是成份中加入了少量甘蔗糖，但花生含量依然達95%，與Pic’s一同獲得最高4星半的評價﹐亦是四星半與四星唯一一款粗粒花生醬沒有被驗出塑化劑。
8.The Nutter Company Peanut Butter Crunchy $68（4星）
測試中唯一一款來自香港的花生醬品牌，每週限量新鮮手工製造，最特別的是花生醬成份100%只得花生，不另添加糖、鹽、油或任何添加劑，因此口感較其他濃厚。以100克的價錢來算，是高分粗粒花生醬樣本中最貴的一款。
9.WHOLE EARTH Crunchy Organic Peanut Butter $59（4星）
來自英國，主打健康產品的品牌。有95%的花生外，還加入有機及可持續發展的棕櫚油。總脂肪每100克只有41.4克，是高分花生醬中最低的一款。
10.SKIPPY 粗粒花生醬 Super Chunk Peanut Butter $36.9（4星）
與幼滑花生醬同樣獲得4星評分，性價比最高的一款，每100克只售$7.2。
>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<
更多營養健康推介
消委會雪糕｜推介12款安全5星雪糕！一文睇清總脂肪及含糖量/最平$5支/日本北海道直送
消委會薯片｜推介10款4星半以上零食 零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片
消委會餅乾推介名單！8款高質健康餅乾 低糖/不含防腐劑/避開致癌陷阱
消委會朱古力｜14款安全高分5星朱古力名單 公平貿易/百年品牌/低至$10
消委會食油推薦｜8款無塑化劑健康食油 香港製造粟米油/芥花籽油/葡萄籽油
消委會喉糖│冇藥性兼越食越痛？龍角散、得果定含糖量超過7成（附無糖喉糖推薦名單）
【健康外賣】營養師7天健康外賣晚餐餐單！減肥都食得:茶餐廳/壽司/海南雞飯
【抗疫餐單】營養師教4款零難度瘦身減肥食譜！街市買餸唔肥3大貼士
更多消委會報告/飲食陷阱
消委會即食麵｜3款非油炸台灣拌麵獲最高4星半評價 9款公仔麵一食即鈉超標（附高評分即食麵清單）
消委會花生醬｜新竹福源花生醬評分排包尾 被驗出致癌物總黃曲霉毒素超標
消委會朱古力｜$28.8Lindt瑞士蓮完勝$160Amedei朱古力 一款被驗出有可能損害腎臟重金屬
消委會包裝粟米粒及青豆報告 17款檢出金屬污染物 惠康牌Meadows完勝貴4倍日本味之素 最平青豆都有5星
消委會醃菜｜8成半醃菜屬高鈉 759泡菜完勝$49宗家府！3款橄欖菜被驗出含較多昆蟲碎
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕
屹立土瓜灣40多年的平民扒房「哥登堡餐廳」，上年曾一度宣稱結業，及後由舊班底重組接手，由原老闆余先生擔任餐廳顧問，幾經波折後終原址回歸。重開短短一年時間，最近更傳出餐廳將於旺角開設新分店，並計劃於10月開幕。Yahoo Food ・ 6 小時前
「麂皮手袋」在2025秋冬爆紅！Winter@aespa同款Polo Ralph Lauren，鎖定5款話題手袋推薦
今年秋冬，麂皮材質再度強勢來襲！不論是小資族偏好的高CP值款式，還是輕奢玩家追求的設計質感，各大品牌都推出了充滿質感的麂皮包款。無論是日常休閒還是重要場合，一只麂皮包就能為造型加分，馬上來看從數千到數萬預算都有哪些必收選擇！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
Uniqlo秋冬必入手「神褲」推介！低至$149入手新款繭型牛仔褲、輕便九分褲、燈芯絨工裝褲
最近UNIQLO爆紅的「繭型牛仔褲」廣受好評，這款褲子最初在日本與韓國引發搶購潮，如今這股熱潮蔓延至港台地區，其獨特的剪裁與號稱不挑身材的強大修飾力，引發了前所未有的討論度。不僅讓腿型顯得更修長，還能自然帶出慵懶時髦的氣息，難怪許多人直呼：「撞褲也要買」，甚至出現一褲難求的現象。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
近年不時有餐廳被揭發使用「預製菜」，引起食客關注其食品安全。近日再有網民在社交平台揭發將軍澳一間茶餐廳懷疑使用「預製蛋炒飯」，更被拍到將標明需於 -18°C 保存 的冷凍食品紙箱，直接放在餐廳門外地上，事件迅速引起街坊熱議，不少人擔心食材在運輸或儲存過程中已經變質，影響食品安全。Yahoo Food ・ 6 小時前
致肥水果大揭密｜營養師警告：果汁糖份高似汽水？教你揀啱水果避開減肥陷阱
致肥水果│水果果汁糖份高唔健康？營養師教你避開水果減肥陷阱；水果健康人人知，減肥餐加入果汁跟水果亦十分常見，亦有人說水果糖份高，食得多水果會變得肥胖，又指1個桃等於7粒方糖，令減肥人士無所適從，但事實是否如此？這次就請來註冊營養師詹佩鳳（Katrina）揭開水果到底能否減肥的真面目吧！Yahoo Food ・ 6 小時前
【惠康】佳節食品優惠 越南急凍虎蝦肉 $56/2包（即日起至09/10）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有菲律賓/厄瓜多爾香蕉、香印青提、雲南原箱富有柿、韓國蕃薯增量裝、瑞典Greathill Farm 雞髀扒/雞中翼/雞翼槌/雞下髀/雞全髀、荷蘭Real Farmers 荷蘭豬肋骨、越南急凍虎蝦肉、淘大頂點系列點心、卡夫片裝芝士同埋酩悅皇室香檳，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 3 小時前
【Aeon】Living Plaza、Daiso Japan 10月新優惠（即日起至31/10）
踏入10月，Living Plaza及Daiso Japan推出多個新優惠！YAHOO著數 ・ 2 小時前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 3 小時前
大閘蟹2025｜江蘇大閘蟹重臨香港！9年後再度直供 首批300公斤抵港
相隔9年，大閘蟹終於重新由內地直供香港。環境及生態局確認，首兩批共約300公斤來自江蘇的大閘蟹近日已抵港，並完成檢疫程序，標誌着「太湖」、「陽澄湖」等正宗江蘇大閘蟹正式直供重返香港市場。Yahoo Food ・ 3 小時前
【McDonald's】臨別倒數 選購鋒味全餐減$8
麥當勞鋒味安格斯煎蛋肉醬飽預計全線餐廳將於未來數天陸續售罄，售完即止，想再三回味鋒味安格斯煎蛋肉醬飽的粉絲記得把握最後機會，更可使用鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$3優惠！YAHOO著數 ・ 3 小時前
新濠影滙開私家醫院創先河 醫旅結合餐飲娛樂一條龍
澳門近年積極推動非博彩業發展，希望吸引更多元化的旅客。新濠國際（0200.HK）主席何猷龍旗下家族辦公室黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉透露，將在新濠影滙（Studio City）綜合度假村開設醫院，這會是澳門第四家私家醫院，並於今日開業。他稱，在綜合度假村開醫院屬全球首創，透過引入體檢和醫美等服務，並與新濠影滙的商場、餐飲和娛樂互相配合，期望可推動澳門的醫療旅遊發展。信報財經新聞 ・ 9 小時前
學霸想去「天璽天」會所溫書潮文 有什麼盲點？
新盤連月來銷情理想，連帶地產「潮文」都相當活躍。新地（00016）九龍東啟德天璽．天昨日開始成為Threads平台熱議樓盤之一，話說有地產代理分享陪客人到大學上堂過程，透露客人不慎掉落天璽天住戶證，結果惹來同學艷羨目光，想去會所溫書。該AA故事被指純粹創作非常「老Kam」，當中存在多項盲點，隨時成為樓盤反宣傳Yahoo財經 ・ 2 小時前
65歲惠英紅「粉紅好氣息」亮相巴黎！擔任LOEWE品牌大使的她，演繹優雅不費力造型
LOEWE 迎來 Jack McCollough 與 Lazaro Hernandez 成為新任創意總監，近日驚喜宣佈女演員惠英紅成為品牌大使，並出席 2026 春夏時裝展！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
深圳好去處｜19萬呎雙層巨型樂園優惠低至63折、人均$203.3起！全日任玩逾100項遊戲：《九龍城寨》鬼屋、 《魷魚遊戲》生存挑戰
深圳又有一全新超大型樂園開幕！位於深圳龍崗區的「空氣湃運動嘉年華」，佔地約19萬呎，樓高兩層，分為12個主題遊戲區，提供超過100項遊樂項目，當中還實景還原《九龍城寨》主題鬼屋、 《魷魚遊戲》生存挑戰、《Running Man》撕名牌比賽等體驗館，好玩項目多到不能盡錄。想入場暢玩，就要捉緊KKday優惠！2位大人連1位兒童套票低至63折，人均只需$203.3起，即可玩足全日，而且由即日起至10月8日，樂園更特設免費接駁專線，由羅湖口岸直達樂園。仲諗？快把握機會！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
【港鐵】10.6 中秋節 人人免費搭輕鐵（只限06/10）
為支持北部都會區發展，華泰國際將於中秋節（10月6日）舉辦輕鐵免費乘車日活動，當日人人都可以免費搭輕鐵，進出輕鐵站時無需購買車票或支付車費！YAHOO著數 ・ 3 小時前
出眾氣質秒登熱搜！庾澄慶94歲母年輕美照曝
[NOWnews今日新聞]藝人庾澄慶的母親，也就是台灣國寶級京劇名伶之一的張正芬，近期她的年輕美照突然在微博瘋傳，出眾的氣質，與精緻的五官直接驚呆一眾網友，火速登上微博熱搜榜單，還有不少人說庾澄慶母親...今日新聞 娛樂 ・ 15 小時前
【百佳】精選產品買1送1（即日起至09/10）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有神戶物產讚岐烏冬/烏冬細切1000克，以及李錦記沙爹火鍋湯醬包256克/秘製麻辣雞煲醬都是平均$25/包、屈臣氏蘇打水平均$9.95/排！YAHOO著數 ・ 23 小時前