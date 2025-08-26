Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高

薯片薯條等零食是不少人的心頭好，但消委會指出食薯片薯條有致癌機會，原因是這類經高溫煎炸烹調的零食大多含有可能令人類致癌的丙烯酰胺！消委會於第526期《選擇》月刊中，測試77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等不同材料製造的香脆零食樣本，除1款蔬菜脆片及6款蝦片外，所有樣本均含有可致癌物質丙烯酰胺（acrylamide），當中以預先包裝薯片、薯條丙烯酰胺平均含量最高。

薯片薯條致癌物質含量最高

這次消委會將零食分為7類，包括非預先包裝薯條/薯塊/薯餅/薯格、薯片/薯條、番薯/甘薯片、蔬菜脆片、粟米脆片/粟米條、藜麥片跟蝦片/蝦條。當中發現薯片/薯條的丙烯酰胺最高，29款預先包裝薯片及薯條樣本全部檢出丙烯酰胺，含量由每公斤12微克至2,614微克，最高與最低相差超過210倍。 另外消委會表示，在製造薯片、薯條類產品時，經油炸、烤焗等高溫（高於120°Ｃ）及少水份的程序，就會產生丙烯酰胺，因此想在薯片/薯條中不發現丙烯酰胺，機會甚低。

這次測試發現薯片/薯條的丙烯酰胺最高，但想不到原來連蕃薯片等蔬菜零食比起蝦條等的致癌物質更高。

Topvalu Best Price Potato Chips Salt Flavor $10 來自日本，是薯片/薯條中樣本中被驗出致癌的丙烯酰胺最高的一款，比起基準水平高近2.5倍。

蕃薯片都致癌 得呢款蔬菜零食冇丙烯酰胺

同樣為蔬菜零食的蕃薯片跟甘薯片卻是7類零食中，排行第3位高丙烯酰胺含量的零食。相反在7款蔬菜脆片樣本中，有1款沒有檢出丙烯酰胺。預先包裝蔬菜脆片、藜麥片、蝦片及蝦條樣本等的丙烯酰胺含量亦較蕃薯片跟甘薯片低。蝦條蝦片在是次測試表現不錯，13款蝦條蝦片中有6款沒有被檢出丙烯酰胺。

口福不淺台灣蔬菜脆片 $20 在7款蔬菜脆片零食樣本中，只有1款沒有檢出丙烯酰胺，其餘6款的含量由每公斤13微克至353微克，高低相差超過26倍。

明輝印尼蝦片原味 $15 這款港人由小食到大的零食亦沒有被檢出丙烯酰胺。

7款不含致癌物質丙烯酰胺的零食樣本

排名不分先後，5分為滿分

1.Bourbon Petit Ebi Crackers（4.5分）

2.口福不淺台灣蔬菜脆片 Natural Vegetable Chips（4分）

3.明輝印尼蝦片原味 Brilliant Indonesian Shrimp Chips (Original Flavor) （3.5分）

4.台味龍蝦片(仿龍蝦味脆片) Tai Way Lobster Flavour Chips（3.5分）

5.峇峇東原味蝦片 Papatonk Original Indonesian Premium Shrimp Crackers（3.5分）

6.四洲香辣燒烤味脆蝦片 Four Seas Spicy BBQ Flavour Prawn Chips（3.5分）

7.GS Retail YOUUS Shrimp Chips（3分）

超過8成薯片薯條高脂 3款超出高脂標準1倍

除了致癌物質要留意，其實零食入面的脂肪跟鈉含量也值得留意。參考食安中心的高脂食物參考水平，每100克食物總脂肪含量高於20克，便屬高脂食物，攝取過多脂肪會增加患心血管病的機會。消委會發現是次檢出82%（55款）預先包裝香脆零食樣本屬於高脂。當中以預先包裝薯片及薯條類最嚴重，當中3款更逾每100克食物40克水平，即比高脂標準超出1倍。

假設成人每天攝入2,000千卡熱量，按世衞建 議，每天攝入上限分別是總脂肪60克、飽和脂肪20克、反式脂肪2.2克，而成人每天攝入的鈉應少於2,000毫克。3款超出高脂標準超出1倍的薯片薯條：759阿信屋勁脆薯條原味、卡樂B宅卡B紫薯條（原味）企身袋裝、日清湖池屋激辣魔薯香辣味薯片

卡樂B宅卡B紫薯條（原味）企身袋裝 $20 總脂肪多達43克，是薯條薯片測試中最高的一款。

Popchips Potato Sea Salt $30 這款美國薯片是眾多薯片中，脂肪含量較少，100克中只有16克的總脂肪，同時飽和脂肪跟反式脂肪都是0克。

蝦片蝦條9成高鈉 Five Guys鈉含量超高

世界衞生組織建議，成人每天應攝入少於2000毫克的鈉，過量攝入可增加高血壓風險。參考食安中心的「高鈉」食物參考水平，每100克食物的鈉含量高於600毫克，便屬於高鈉。以每100克平均計算，預先包裝蝦片及蝦條（924毫克）、藜麥片（746毫克）、粟米脆片及粟米條（614毫克），此3類零食均屬高鈉。

13款蝦片及蝦條樣本有12款是高鈉，就算是看起來健康點的藜麥片也是高鈉代表。

佳之選原味蝦條 $9 這款是鈉含量最高的蝦片及蝦條樣本，亦是測試中鈉含量最高的樣本，達每100克1,320毫克。

另外在非預先包裝薯條測試中發現，已於2024年中全線結業的素食品牌Green Common以整份計算的薯條，鈉含量是所有樣本之中最高，而美國連鎖品牌Five Guys即使鈉含量沒有Green Common的高，但亦都達一日吸收鈉含量的一半，同時總脂肪達102克，值得留意。

平時食快餐時，總會點上一份薯條，但原來吃光一份薯條已經可能吸收超過一日份量的脂肪和鈉含量。

