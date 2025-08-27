居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片
Yahoo Food嚴選10款高分薯片、蝦片等零食，讓大家食薯片都可以食得安心又放心，即睇內文：
消委會薯片大測試！消委會曾測試市面上多款預先包裝薯片、薯條等零食樣本，發現大部份都含有可能令人致癌的丙烯酰胺。薯片、粟米片、蝦片等零食香脆美味，深受大人老少歡迎，卻不利健康，過量進食對健康絕對有一定負擔，這次Yahoo Food嚴選10款高分薯片、蝦片等零食，讓大家食薯片都可以食得安心又放心，即刻睇睇以下10款消委會4星半以上的高評分零食。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
買薯片、蝦片等零食需知
雖說偶然吃薯片、蝦片等零食對健康不會造成太大問題，但是購買零食時還是必需細看營養標籤，以下列出3項消委會在這次測試中較關心的3樣營養問題。
鈉：過多的鈉可能引致高血壓，以健康飲食金字塔來說，鈉與脂肪和糖一樣，位於金字塔頂層，即應該吃最少。
脂肪：攝入過量脂肪會導致嚴重的健康問題，包括增加患上心臟病、肥胖症、高血壓、糖尿病及某些癌症的風險。
丙烯酰胺：以高溫烹煮的食物，例如煎炸、燒烤或烘焗， 便會產生丙烯酰胺，是種可能會致癌的物質。
薯片
1.Good Health：100%純牛油果油製作！0膽固醇，0反式脂肪＋無添加任何人工色素
牛油果油在近年大受推崇，這款薯片就是用100%純牛油果油製作，是眾多薯片中唯一獲得最高的4星半評價，鈉評分中也是唯一一款獲得5星評分，每100克只有104毫克，是薯片中最低鈉的一款。
鈉：104毫克/100克
脂肪評分：3星半
丙烯酰胺評分：4星半
消委會評分：4星半
2.Kettle Brand：美國知名品牌 4星易買之選
相信大家經過超市，對Kettle Brand也不陌生，品牌是少數獲得4星且較常見的薯片，薯片不含反式脂肪，丙烯酰胺與Good Health一樣獲得4星半的評價。亦在主打健康用品的iHerbs有售，不少人都表示Kettle Brand的薯片口感較厚，喜歡厚身口感薯片的朋友不妨一試。
鈉：412毫克/100克
脂肪評分：3星半
丙烯酰胺評分：4星半
消委會評分：4星
3.AMICA：意大利家庭式薯片製作變大企業 只選歐洲薯仔供應商
在整個薯片/薯條測試當中，AMICA是唯一的意大利薯片代表。這款意大利薯片在1990年誕生，現在已經成為意大利知名品牌，品牌為了堅持品質，只選擇西班牙、意大利和德國最好的歐洲供應商，確保來源。今次測試的黑椒味薯片獲得消委會4星評分，不含飽和脂肪，薯片只是簡單加入黑椒，適合喜歡較清淡口感的朋友。
鈉：429毫克/100克
脂肪評分：3星半
丙烯酰胺評分：4星
消委會評分：4星
蔬菜片
4.陽光健食：台灣製造 全部測試中唯一一款5星評價
雖然大多數的薯片或香脆零食都十分不健康，但這次消委會還是找到一款值得給予5星的零食，就是這款來自台灣的陽光健食綜合蔬菜片。在脂肪評分、丙烯酰胺評分跟鈉評分都獲得4至5星，吃起來負擔也相對其他零食負擔較少。
鈉：91毫克/100克
脂肪評分：4星
丙烯酰胺評分：5星
消委會評分：5星
5.Popcorners：脂肪評分達4星半 蔬菜+青豆製成
現代人越來越在乎健康，因此市面上出現更多用不同蔬菜製作的零食，Popcorners的Flourish系列主打用真正的蔬菜跟非油炸製成。這次消委會測試的就是用蔬菜跟多種豆類製作而成，在脂肪評分甚至比總評5星的陽光健食要高。同系列還有羽衣甘藍跟椰菜花口味。
鈉：248毫克/100克
脂肪評分：4星半
丙烯酰胺評分：5星
消委會評分：4星半
6.樓上：本地老字號出品 $25罐好抵食
相信大家都聽過「樓上」的這個參茸海味品牌，品牌近年積極轉型，設置地舖，推出不少平價健康美食，這次測試的綜合蔬菜脆片就是其中一款。比起其他同樣4星半的同類型產品來說，樓上價錢更加親民，只需$25就有150克，十分抵食。
鈉：208毫克/100克
脂肪評分：3星
丙烯酰胺評分：5星
消委會評分：4星半
7.口福不淺：嚴選台灣當季特級新鮮蔬菜 一包有齊6款蔬菜
台灣農業發達，出產的農產品一向有保證，口福不淺就是選用台灣在地農產品，當中包括番薯、南瓜、紫色番薯、芋頭、牛蒡等6款蔬菜，品牌表示亦會因應季節而轉換不同蔬菜。較值得留意的是，消委會並沒有在產品中測試出丙烯酰胺。
鈉：130毫克/100克
脂肪評分：2星半
丙烯酰胺評分：5星
消委會評分：4星半
粟米脆片/粟米條
8.M&S：英國直送 成份天然
M&S這次在粟米脆片/粟米條種類中排名最高，相信與品牌成份相當天然有關，這款粟米片只有粟米粉、葵花籽油、鹽，另外鈉含量亦只佔另一款4星半的粟米脆片大概3分1。
鈉：216毫克/100克
脂肪評分：4星
丙烯酰胺評分：5星
消委會評分：4星半
9.Byodo：100%有機粟米片 無麩質＋總脂肪為測試中最低
這個德國品牌在創立初期就決定主打健康產品，這次同樣獲得4星半的高評分，而且在脂肪評分中亦是唯一得到5星的粟米脆片/粟米條，總脂肪亦是是次測試樣本中最低，而且亦是少數選用有機食材的零食。
鈉：616毫克/100克
脂肪評分：5星
丙烯酰胺評分：5星
消委會評分：4星半
10.Bourbon：童年回憶 唯一一款蝦條/蝦片中獲4星半
Bourbon出產的長條型薯片和餅乾是八、九十後的童年回憶，當中的迷你蝦片亦在消委會中獲得好評分，是唯一一款蝦條/蝦片中獲4星半，表現比同類型產品出色，好像鈉評分中有3星半，其他產品則只有1至2星。
鈉：471毫克/100克
脂肪評分：4星
丙烯酰胺評分：5星
消委會評分：4星半
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多營養健康推介
消委會雪糕｜推介12款安全5星雪糕！一文睇清總脂肪及含糖量/最平$5支/日本北海道直送
消委會薯片｜推介10款4星半以上零食 零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片
消委會餅乾推介名單！8款高質健康餅乾 低糖/不含防腐劑/避開致癌陷阱
消委會食油推薦｜8款無塑化劑健康食油 香港製造粟米油/芥花籽油/葡萄籽油
消委會喉糖│冇藥性兼越食越痛？龍角散、得果定含糖量超過7成（附無糖喉糖推薦名單）
營養師7天健康外賣晚餐餐單！減肥都食得:茶餐廳/壽司/海南雞飯
更多消委會報告/飲食陷阱
消委會易潔鑊｜IKEA $130鑊完勝！Ballarini需16分鐘才預熱/意美廚防黐底能力未如理想
消委會隨行杯｜NOC完勝Starbucks、Thermos 、Muji！Stanley最貴但最低分？5款容量低於標籤
消委會濕廁紙｜5星濕廁紙低至$1.21/張 平過香港自創品牌5倍 1款樣本有機會淤塞馬桶？
消委會實試外賣自備餐盒 4間餐廳不接受走餐盒 5大建議予食肆及消費者
消委會陶瓷餐具｜劣質陶瓷餐具有機會引致鉛中毒？ $10中國杯完勝英國$310骨瓷杯
消委會廁紙｜4款樣本有機會淤塞馬桶！香港品牌獲最高分 木漿製最貴樣本只獲3星
消委會瓶裝水｜兩大中國品牌瓶裝水被驗出溴酸鹽達歐盟上限 大量攝入或引起噁心腹痛
消委會啤酒｜內地啤酒被驗出嘔吐毒素 $5.5中國雪花性價比最高 附10款5星評分啤酒
消委會即食麵｜3款非油炸台灣拌麵獲最高4星半評價 9款公仔麵一食即鈉超標（附高評分即食麵清單）
消委會花生醬｜新竹福源花生醬評分排包尾 被驗出致癌物總黃曲霉毒素超標
消委會朱古力｜$28.8Lindt瑞士蓮完勝$160Amedei朱古力 一款被驗出有可能損害腎臟重金屬
消委會包裝粟米粒及青豆報告 17款檢出金屬污染物 惠康牌Meadows完勝貴4倍日本味之素 最平青豆都有5星
消委會醃菜｜8成半醃菜屬高鈉 759泡菜完勝$49宗家府！3款橄欖菜被驗出含較多昆蟲碎
消委會｜電子點餐引糾紛：隱藏加一服務費、熱水當茶芥收錢？電子點餐5大迷思
消委會枸杞子│位元堂性價比最高！御品皇重金屬近超標（附15款四星以上推介）
消委會木耳雪耳｜$13.9御萬家雪耳完勝$99樓上雪耳！價真棧、點點綠、位元堂均測出除害劑
消委會雞精｜馬百良被驗出含膽固醇！維特健靈貴9倍 營養含量仍輸液體滴雞精（附5星推介）
消委會｜全部即食紫菜樣本檢出金屬污染物 小老板紫菜高脂高鈉！一盒佔成人鈉攝取上限4成
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌illy竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會｜火腿火雞片9成高鈉！759阿信屋火腿片食1包已超標一倍 $36呢款最健康！
消委會｜32款花生堅果高脂！759阿信屋花生唔肥但高糖？仲有款$188堅果輸俾$19.9
消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物 Oreo/Ritz全部上榜！無印紅豆夾心餅含量超標
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸食譜、自助餐推介、仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的吃貨，立即下載！
其他人也在看
男生招架不住！這3星座女天生自帶萌感，骨子裡的可愛就是必殺技
有些女生天生就自帶「萌感」，不管是神情舉止還是相處氛圍，都能讓男生瞬間心軟，完全沒有抵抗力。來看看誰是星座界的「萌感天花板」，快檢查自己有沒有上榜！姊妹淘 ・ 1 小時前
男友人相約一起去旅行，真的是普通朋友嗎？帶有暗示的旅程，小心Red Flag！
「你有無試過同男性朋友單獨去旅行呀？」她問著，顯然她有煩惱。 「男性朋友、單獨？我無，費事誤會啦！」經常旅遊的我淡然地說著，畢竟遊伴很重要，奇怪或不夠單純的關係會影響整趟旅程。 「佢話既然要清假，不如一齊去玩。」她略帶遲疑的說。 她的一位男性朋友最近邀約她一起去旅行，年假不知怎麼用的她，確有一刻想點頭吧，而友人們為此有著以下七嘴八舌的評論…… 「撩你去旅行？普通朋友去玩定真係想撩你呀？」A說著。 「一男一女去旅行，好似有啲古怪？」B接著回應。 「唔係一齊，但又一齊去旅行，係我哋心邪定佢心邪，哈！」C更是直接。 「佢話既然大家都想去日本，不如一齊去玩，又有個伴，我都唔知好無去呢？」她接著話。 去趟旅行很容易，有錢、有假期，拿起護照即可起行，難就難在有個好旅伴。男友人提出一起去玩，是正常的旅行邀約麼？從他角度而言，這樣的邀約沒有多少成本或風險，更不會「蝕底」，要擔心的不是他！ 聽說非情侶卻一起旅行是帶有暗示的？幾天幾夜同住酒店，是同房不同房？假如他說為省錢而同房，能接受嗎？人在異地，孤男寡女，要是有些曖昧情況，是否能招架得來，輕易Say no？這一連串的問題，每一項都要考慮清楚，果真是未出ETNet ・ 1 天前
消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高
薯片薯條等零食是不少人的心頭好，但消委會指出食薯片薯條有致癌機會，原因是這類經高溫煎炸烹調的零食大多含有可能令人類致癌的丙烯酰胺！消委會於第526期《選擇》月刊中，測試77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等不同材料製造的香脆零食樣本，除1款蔬菜脆片及6款蝦片外，所有樣本均含有可致癌物質丙烯酰胺（acrylamide），當中以預先包裝薯片、薯條丙烯酰胺平均含量最高。Yahoo Food ・ 1 天前
四成基層家庭食物支出佔總開支逾四成 近五成人為省錢買少些
本港7月通脹率為1%，升幅較上月收窄，但市民普遍有感食物價格「高貴」，有調查發現，四成受訪家庭食物開支佔整體開支逾四成；約五成會減少購買食物頻率和數量。近八成人指價格是選擇食品時最看重的因素，重要性遠超食物營養價值。負責調查的組織促請政府、商界及社福界協作，推行營養食物券、設立超市惜食專區及深化賦能烹飪及飲食教育；從根am730 ・ 10 小時前
麥當勞新推出芫茜醬 引發「玩食物風潮」網民：合理懷疑目的係分裂社會
麥當勞近日推出神秘新品「麥樂雞WOW醬」，終於揭曉味道，竟然是芫茜！芫茜向來都係最具爭議嘅食材之一，可以算是愛恨分明的一種食品，早年亦有粉麵店曾推出過芫茜山及芫茜可樂等產品，當時亦有引起「芫茜控間」的熱話。今次麥當勞推出芫茜醬的消息一出，即時在網上引起廣泛討論，更有網民直言，「合理懷疑麥當勞推出臭茜醬目的係分裂社會」。Yahoo Food ・ 8 小時前
懶理魏如萱奪愛風波 「正宮」比堅尼晒青春肉體
【on.cc東網專訊】金曲歌后魏如萱上月尾認愛小21歲的網紅男友Ian，卻被爆出疑插足網紅若盈戀情，掀起全網熱議。雖然事件持續發酵，但主角之一的若盈心情似乎未受影響，不時透過社交網分享生活點滴的她，日前更晒出身穿比堅尼，在海邊戲水的性感美照外，其中漂浮在海中央露東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
$280就睇到Jay Fung?M+夜不同音樂體驗9月新表演陣容 一票睇勻表演、展覽，盡情享受Happy Friday
熱愛音樂與藝術的市民要留意！M+博物館的「M+夜不同」秋季第一個節目9月5日正式登場，由馮允謙Jay Fung、香港本地唱作歌手Allex Chan用音樂帶大家感受今季主題：「祝君安好」。每位只要$280，就可以欣賞到本地歌手精彩演出，又能夠持票在活動期間參觀所有展廳及展覽，一舉兩得，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
大熊貓加加得得一歲了！可愛圖集大放送 細數港產熊貓BB出生至今成長重要時刻，萌爆契爺契媽！
香港海洋公園龍鳳胎熊貓BB「加加」和「得得」自2024年8月出生後，便成為一眾香港人的焦點。從手心大小的粉嫩小身軀，到漸漸長出黑白斑紋，再到滿月時的毛絨絨模樣，每一個重要瞬間都讓人心頭一暖。如今港產熊貓BB踏入一歲生日，海洋公園特意舉辦大型慶典，不僅有嘉賓與熊貓迷參與，更為牠們準備專屬生日蛋糕。即使未能親眼見證這份喜悅也沒關係，以下即帶大家回顧加加與得得從誕生至今的重要時刻，每一張照片都絕對萌化你心！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【Harbour City Bazaar】JOYCE & Lane Crawford名牌服飾開倉 低至1折（即日起至01/09）
海港城展銷集現正進行JOYCE 及 Lane Crawford名牌服飾開倉，JOYCE設計師系列低至一折，凡購買滿4件貨品即享額外65折、滿6件貨品即享額外55折；另外，Lane Crawford精選女裝服飾低至一折！YAHOO著數 ・ 4 小時前
成田機場千件棄箱的秘密：遊客購物狂潮引發什麼風暴？
你有沒有想過，去日本血拼完買個大行李箱，舊的就隨手丟在酒店？這在日本可是大忌！根據《Nikkei Asia》2025年8月25日報導，越來越多遊客把舊行李箱丟在酒店或機場，給當地工作人員帶來超大麻煩。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
Amazon優惠｜AirTag 四隻裝近期好價 HK$550！行李定位神器，夾單最適合
AirTag 目前在 Amazon 上有不錯價格，四隻裝只要 US$70 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
消水腫、美容聖品薏仁大揭秘！生薏米和熟薏米有何分別？中醫師教你自製可口薏米水、薏米美白面膜 一類人慎吃薏仁｜中醫師何慧欣
今日為大家介紹薏苡仁，是夏季常常使用的中藥和食材，也是藥食同源的代表。分別有生薏米和熟薏米。生薏米，未經加工，味甘淡、性微寒。強於利水滲濕、健脾、清熱排膿。對於水腫、小便不利等，均有良效。熟薏米，是炒後的生薏米而成，變得平和。質感比生薏米輕身和鬆散。但更強於健脾、利水滲濕力較弱。如果脾虛泄瀉，效果良好。Yahoo Food ・ 8 小時前
【759阿信屋】一日限定優惠 日本香川四國白雞蛋10隻裝$22（只限27/08）
759阿信屋推出一日限定優惠，Oliveta橄欖果渣油買一送一、759阿信屋日本冷凍讚岐烏冬 $49.9/2件、地捫番茄汁 $18.9/3件！YAHOO著數 ・ 4 小時前
日本檸檬飲品真能抗疲勞嗎？遭瘋搶「抗疲勞神器」有何作用？營養師解析兩種關鍵成分｜營養師Kathy NG
近日，一款來自日本的檸檬飲品在社交媒體上引發熱議，許多網友聲稱其具有抗疲勞和消水腫的功效，甚至被封為「抗疲勞神器」，這款飲品在香港都能買到了！究竟這款飲品是否真如此神奇？Yahoo Food ・ 7 小時前
【Aeon】周三新鮮日限定優惠（只限27/08）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有陳皮豆沙、奶黃流心、伯爵茶奶黃之外，仲有巴西雞中翼每包約1.5磅都係$32！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 6 小時前
Aesop「引香水」9.1登場！以「流星」為靈感的新香水，在濃郁的琥珀味裡加入佛手柑、雲呢拿、小荳蔻辛香
Aesop終於有新香水登場！以「流星」為靈感的香水「引香水」，以溫潤琥珀為底蘊的香氣，在濃郁的味道裡加入佛手柑、雲呢拿、小荳蔻等味道來點綴，溫暖得來又帶點冰冷的神秘感，喜歡Aesop香水的朋友，相信又會再次被這款「引香水」迷倒。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 24 分鐘前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前