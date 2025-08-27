Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片

消委會薯片大測試！消委會曾測試市面上多款預先包裝薯片、薯條等零食樣本，發現大部份都含有可能令人致癌的丙烯酰胺。薯片、粟米片、蝦片等零食香脆美味，深受大人老少歡迎，卻不利健康，過量進食對健康絕對有一定負擔，這次Yahoo Food嚴選10款高分薯片、蝦片等零食，讓大家食薯片都可以食得安心又放心，即刻睇睇以下10款消委會4星半以上的高評分零食。

買薯片、蝦片等零食需知

雖說偶然吃薯片、蝦片等零食對健康不會造成太大問題，但是購買零食時還是必需細看營養標籤，以下列出3項消委會在這次測試中較關心的3樣營養問題。

鈉：過多的鈉可能引致高血壓，以健康飲食金字塔來說，鈉與脂肪和糖一樣，位於金字塔頂層，即應該吃最少。 脂肪：攝入過量脂肪會導致嚴重的健康問題，包括增加患上心臟病、肥胖症、高血壓、糖尿病及某些癌症的風險。 丙烯酰胺：以高溫烹煮的食物，例如煎炸、燒烤或烘焗， 便會產生丙烯酰胺，是種可能會致癌的物質。

薯片

牛油果油在近年大受推崇，這款薯片就是用100%純牛油果油製作，是眾多薯片中唯一獲得最高的4星半評價，鈉評分中也是唯一一款獲得5星評分，每100克只有104毫克，是薯片中最低鈉的一款。

鈉：104毫克/100克

脂肪評分：3星半

丙烯酰胺評分：4星半

消委會評分：4星半

Good Health Enjoy Being Good Kettle Style Chips Avocado Oil Sea Salt $30 唯一一款獲4星半評價的薯片，而且成份較不少薯片健康，但較少地方有售。

相信大家經過超市，對Kettle Brand也不陌生，品牌是少數獲得4星且較常見的薯片，薯片不含反式脂肪，丙烯酰胺與Good Health一樣獲得4星半的評價。亦在主打健康用品的iHerbs有售，不少人都表示Kettle Brand的薯片口感較厚，喜歡厚身口感薯片的朋友不妨一試。

鈉：412毫克/100克

脂肪評分：3星半

丙烯酰胺評分：4星半

消委會評分：4星

Kettle Foods Potato Chips（Sea Salt） $32.92 簡單配上海鹽享用，香脆可口。

3.AMICA：意大利家庭式薯片製作變大企業 只選歐洲薯仔供應商

在整個薯片/薯條測試當中，AMICA是唯一的意大利薯片代表。這款意大利薯片在1990年誕生，現在已經成為意大利知名品牌，品牌為了堅持品質，只選擇西班牙、意大利和德國最好的歐洲供應商，確保來源。今次測試的黑椒味薯片獲得消委會4星評分，不含飽和脂肪，薯片只是簡單加入黑椒，適合喜歡較清淡口感的朋友。

鈉：429毫克/100克

脂肪評分：3星半

丙烯酰胺評分：4星

消委會評分：4星

AMICA 薯片 - 胡椒味 (150g) $30 由薯仔變成薯片，都是真正由歐洲製造，想念歐洲味道的朋友可以不妨一試。

蔬菜片

4.陽光健食：台灣製造 全部測試中唯一一款5星評價

雖然大多數的薯片或香脆零食都十分不健康，但這次消委會還是找到一款值得給予5星的零食，就是這款來自台灣的陽光健食綜合蔬菜片。在脂肪評分、丙烯酰胺評分跟鈉評分都獲得4至5星，吃起來負擔也相對其他零食負擔較少。

鈉：91毫克/100克

脂肪評分：4星

丙烯酰胺評分：5星

消委會評分：5星

陽光健食綜合蔬菜片 $27 在整個測試中唯一獲得5星評價，但非十分常見的品牌。

現代人越來越在乎健康，因此市面上出現更多用不同蔬菜製作的零食，Popcorners的Flourish系列主打用真正的蔬菜跟非油炸製成。這次消委會測試的就是用蔬菜跟多種豆類製作而成，在脂肪評分甚至比總評5星的陽光健食要高。同系列還有羽衣甘藍跟椰菜花口味。

鈉：248毫克/100克

脂肪評分：4星半

丙烯酰胺評分：5星

消委會評分：4星半

popcorners flourish lightly salted veggie crisps green bean $36 用多種不同的大豆製作而成，因此脂肪含量較低。

6.樓上：本地老字號出品 $25罐好抵食

相信大家都聽過「樓上」的這個參茸海味品牌，品牌近年積極轉型，設置地舖，推出不少平價健康美食，這次測試的綜合蔬菜脆片就是其中一款。比起其他同樣4星半的同類型產品來說，樓上價錢更加親民，只需$25就有150克，十分抵食。

鈉：208毫克/100克

脂肪評分：3星

丙烯酰胺評分：5星

消委會評分：4星半

樓上綜合蔬菜片 $25 一樽內有多款蔬菜，$25就有150克的份量，算是測試中性價比最高的一款。

台灣農業發達，出產的農產品一向有保證，口福不淺就是選用台灣在地農產品，當中包括番薯、南瓜、紫色番薯、芋頭、牛蒡等6款蔬菜，品牌表示亦會因應季節而轉換不同蔬菜。較值得留意的是，消委會並沒有在產品中測試出丙烯酰胺。

鈉：130毫克/100克

脂肪評分：2星半

丙烯酰胺評分：5星

消委會評分：4星半

口福不淺台灣蔬菜脆片$20 選用台灣在地蔬菜，質素不俗，但性價比較低。

粟米脆片/粟米條

8.M&S：英國直送 成份天然

M&S這次在粟米脆片/粟米條種類中排名最高，相信與品牌成份相當天然有關，這款粟米片只有粟米粉、葵花籽油、鹽，另外鈉含量亦只佔另一款4星半的粟米脆片大概3分1。

鈉：216毫克/100克

脂肪評分：4星

丙烯酰胺評分：5星

消委會評分：4星半

M&S Lightly Salted Tortilla Chips $26 口感輕盈，配沙律享用已經是道美味的前菜。

9.Byodo：100%有機粟米片 無麩質＋總脂肪為測試中最低

這個德國品牌在創立初期就決定主打健康產品，這次同樣獲得4星半的高評分，而且在脂肪評分中亦是唯一得到5星的粟米脆片/粟米條，總脂肪亦是是次測試樣本中最低，而且亦是少數選用有機食材的零食。

鈉：616毫克/100克

脂肪評分：5星

丙烯酰胺評分：5星

消委會評分：4星半

Byodo有機粟米片 $36 產自意大利，總脂肪100克中只有5.2克，是眾多樣本中最低的一款。

Bourbon出產的長條型薯片和餅乾是八、九十後的童年回憶，當中的迷你蝦片亦在消委會中獲得好評分，是唯一一款蝦條/蝦片中獲4星半，表現比同類型產品出色，好像鈉評分中有3星半，其他產品則只有1至2星。

鈉：471毫克/100克

脂肪評分：4星

丙烯酰胺評分：5星

消委會評分：4星半

百邦 迷你蝦餅 $12.9 一口一片，很快便吃光一整條。

