娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
消委會｜藥房及藥店多宗不良銷售投訴！藥材價錢由$380變$30,400？買正氣水6瓶裝收12瓶裝價錢
消委會接獲多宗藥房及藥店投訴，疑有不良銷售手法，即睇投訴個案及消委會建議！
香港上半年的訪港旅客人次已突破2,300萬，不少遊客都會光顧本地藥房及藥店，不過消費者委員會近月接獲多宗涉及藥房及藥店的投訴，當中包括商戶誤導旅客將藥材計價「両變錢」，價錢由$380變$30,400、推銷包裝高度相似的影射貨品，以及單據內容與購入數量不符，買正氣水6瓶裝收12瓶裝價錢，商戶以收銀系統錯誤為由拒絕退款等案例。消委會敦促零售業界摒棄誤導性銷售手法，同時亦有不同建議讓市民和旅客在藥店購物時參考。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
個案一：「両」變「錢」計價混亂 標示不清疑誤導旅客
投訴人一家來自新加坡，在A藥妝店購買潔面產品，惟店員不斷推銷藥材，並提出「買80送5」的優惠。店員在銷售期間沒有提及計價單位，當時在量秤上顯示重量為0.85，投訴人聲稱見標價為每「両」$380，估算整筆交易金額約為$300，遂同意購買。店員在未有清楚說明計價單位及總價的情況下，便已將藥材研磨成粉，然後要求投訴人支付$30,400。投訴人即場提出疑問和不滿店員未有事前說明，店員始解釋計價單位為「錢」，每錢$380，購買80錢送5錢，折合共$30,400。由於當時有三名子女同行，唯有息事寧人先行付款。店員起初拒絕提供收據，惟投訴人堅持下店員才作罷。投訴人其後懷疑收據上所列的計價單位與店內標示不符，加上店員在銷售期間沒提及計價單位，認為手法有誤導成分，遂向香港海關投訴，並向消委會求助，要求退款。
A藥妝店回覆消委會指標價牌已列明計價單位是「錢」，A藥妝店和投訴人均未能提供標價牌的照片。A藥妝店起初願意在毋須退貨的情況下退回7成款項，即$21,280，惟投訴人拒絕。經消委會多番調停，A藥妝店最終同意全額退款退貨，事件得以解決。
個案二：店員疑推銷假冒或影射貨品 生產商名稱相差一個字
投訴人為內地遊客，到B藥房查詢安宮牛黃丸，他雖有心儀品牌，但過程中沒有提及品牌名稱。店員推介「北京安宮牛黃丸」，投訴人見產品的包裝外觀設計類似心儀品牌包裝，加上店員說是「北京」，便以為是心儀品牌，遂付款約$2,640購入3盒。投訴人返抵內地仔細檢查後，才發現該產品的包裝和外觀與心儀品牌高度相似，產品上也同樣寫有「北京」和「安宮牛黃丸」字眼，但生產商名稱卻相差一個字，懷疑屬假冒或影射貨品，遂向消委會求助，冀憑單據安排退貨退款。
B藥房回覆消委會時，沒有回應該藥品是否影射其他品牌，但願意安排全額退款。經商議後，投訴人於兩星期後再度訪港，親身到店辦理退貨和退款，其後亦來函感謝消委會協助，個案得以解決。
個案三：收據所列與實物數量不符 商戶拒退差價稱系統錯誤
投訴人為內地遊客，於C藥妝店購買1盒6瓶裝藿香正氣水及其他藥品，結帳時共付款$305。離港後檢查收據時，發現列出的藿香正氣水為1盒12瓶裝，售價為$170，惟實際收到的貨品盒上則標示為6瓶裝。投訴人質疑C藥妝店多收1倍費用，遂聯絡商戶反映。C藥妝店稱收據上的瓶裝數量出錯乃因收銀系統記錄有誤所致，並強調1盒6瓶裝的藿香正氣水的售價確實為$170拒絕退款。投訴人其後參考其他店舖的售價，發現同款6瓶裝普遍為$40至$50，認為C藥妝店錯誤收取了12瓶裝的價錢，遂向消委會求助，要求退回多收款項。
C藥妝店回覆表示，該品牌並無12瓶裝版本，而店內6瓶裝版本的售價確為$170，惟因其收銀系統問題，單據錯誤顯示為12瓶裝。C藥妝店建議投訴人帶同收據親臨店舖，會額外提供1盒6瓶裝的藿香正氣水，惟投訴人表示暫無計劃再次訪港，故要求退回一半貨款（即$85）。經消委會再次調停後，C藥妝店同意透過電子支付平台退回一半貨款，個案得以解決。
消委會提醒消費者在藥店購物時，應注意以下事項：
如有心儀品牌或貨品，應清晰告知商戶，並可參考該品牌是否設有防偽特徵，仔細比對貨品真偽，確認無誤後才付款交易
交易完成後，應即時檢查收據，確認所購貨品名稱、數量及價格是否正確。如有疑問，應即時向商戶提出，並保留收據作日後憑據
購買藥材或蔘茸海味時，應先向商戶確認計價單位及價格，並了解秤重時所採用的單位，秤重後再核實貨品總價。如有任何疑問，應立即要求暫停交易，待釐清並確認無誤後，才同意商戶將貨品切片或磨粉等
購買中藥應向註冊中醫求診並按藥方配藥，切勿輕信非註冊人士的「診斷」
所有香港的註冊中成藥產品標籤上均附有註冊編號，格式為『 HKC-XXXXX』（"XXXXX"為一組五位數字），如欲選購中成藥應注意產品的包裝上是否印有上述註冊編號。消費者亦可以提前參閱香港中醫藥管理委員會網頁上的註冊中成藥名單，並記下心儀產品的註冊編號、產品名稱等資料，在選購時加以核對
選擇商戶時可參考其口碑，並留意店舖門外或收銀處是否貼有「正版正貨」標籤。標籤有效期為 1 年，消費者應留意標籤所示年份
若發生消費糾紛而與商戶交涉不果，可聯絡本會協助調停。如懷疑商戶涉及不良營商手法（如失實或誤導性商品陳述等），亦可向香港海關查詢。
消委會相關報告文章：
消委會｜網購物流爭議不斷！自提點丟失貨品應如何索償？三大投訴個案提示避開陷阱
消委會學生鞋報告，28款樣本耐用度表現參差、4款含有害物易起皮疹
消委會雨衣和雨披測試14款樣本，最平$12 Daiso雨衣及$199 everwin雨衣同獲5星滿分
消委會冷氣機｜12款兩匹變頻式分體冷氣機評測！6款達4.5總評分，開利價錢低但要留意安裝費、大金估計電費低
空氣清新機推薦｜4款必買實用款式 消委會4.5高評分之選／Dyson高效能去甲醛／呢部仲有加濕功能
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
其他人也在看
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 51 分鐘前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 23 小時前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 7 小時前
張智霖18歲兒子張慕童首公開正面照被指撞樣周嘉洛 曾與袁詠儀關係惡劣提出「換媽媽」
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），魔童現年已18歲，今年已從香港國際學校畢業，並往外國留學。向來低調嘅魔童日前於IG限時動態中罕有分享多段影片記錄海外留學嘅生活點滴，並首次公開正面自拍照，其靚仔外貌遺傳父母優良基因。Yahoo 娛樂圈 ・ 50 分鐘前
甄采浠被張佳添認定「膊頭之交」 突入院情況令人擔心
藝人甄采浠（前名甄詠珊）近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「高小姐」一角而成功入屋，去年12月約滿後離巢。早前甄采浠被拍得到與《中年好聲音》評判張佳添在商場攬到實行街，表現親密，儼如熱戀中的情侶，但男方事後接受訪問時否認拍拖，稱自己「單身8年，但永不孤單」，又指與甄采浠僅屬「膊頭之交」。近日甄采浠驚爆入院，令人擔憂。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【新聞點評】上市公司「買樓」惹風暴
身罹惡疾的股壇狙擊手David Webb日前再次發火，怒轟時裝集團包浩斯（0483.HK）居然斥835萬元購入觀塘麗港城一個住宅物業，聲稱擬用作員工宿舍；Webb認為此舉不符合股東利益，強烈要求該公司「撻訂」取消交易。信報財經新聞 ・ 7 小時前
Kodak盲盒相機是「復古相機界Labubu」？特別版被炒價10倍價錢，LOG-ON以外還有哪裡搶？
掀起熱潮的Kodak Charmera盲盒相機，復古魅力無敵！Kodak Charmera靈感來自1987年經典Fling一次性相機，這款新系列以7款復古彩繪盲盒限量發售，含神秘透明隱藏版，驚喜滿滿。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
渾水專欄│回流Brian究竟做錯了甚麼？（渾水）
人生中充滿重要決策，每一步都充滿挑戰。Brian的故事提醒我們，無論是職業選擇還是生活規劃，都應兼顧長遠與眼前，衡量利弊得失。當然，要想憑經營自媒體發達，也要有靈活變通的腦袋。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
中國擬推預製菜國家標準 生產成本或推高三成 香港飲食業大難臨頭？
近年本港飲食業引入預製菜非常普遍，有本港預製菜負責人甚至估計市面上每10間餐廳已有6間採用預製菜，不過到底什麼才算預製菜，餐廳是否需要披露，在港仍屬灰色地帶。然而近日內地連鎖餐廳西貝，因公開被批評使用預製菜爆公關災難，掀起國內熱議監管預製菜，而國家衛健委主導的《預製菜食品安全國家標準》剛好即將徵求意見，市場料「國家標準」將令經營成本大增，若香港最終跟隨，餐廳長遠不得再「假扮現製」，經營可能將大難臨頭Yahoo財經 ・ 1 天前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
特斯拉股價四日連漲累積14%！這「兩大原因」成引爆點
特斯拉股價連四日上漲，因馬斯克未來 10 年「總體規劃」與薪酬掛鉤吸引投資者搶購股票。董事會強調政治活動不影響銷售，股東會將於 11 月決定投票權。鉅亨網 ・ 1 天前
比亞迪預警：中國新能源車市大洗牌要來了！約100家車企將淘汰
中國新能源汽車市場正面臨大規模洗牌，比亞迪高層李柯指出約 100 家車企可能出局，價格戰退潮及市場整治將重塑中國汽車行業格局。鉅亨網 ・ 1 天前
袁文傑探望8日大小貓B 籲領養代替購買 義工當場餵糊仔掀爭議
56歲型男袁文傑是圈中著名「貓奴」，愛貓的他一向關心流浪動物，前日（9月12日）他在IG發出帖文並附上影片，可見他去探望一隻剛出生8日的小貓B，表示「還要是未足月便出世，可想而知，BB降臨時相當弱小，放在手掌中心也要用最小力度…雖然弱小，但好強生命力；雖未開眼，但已在感受呢個世界！看著BB，心即時融化，也感謝不辭勞苦的義工朋友，BB這個階段，疏忽任何一刻也不可以，真的很辛苦！祝福小貓B😍」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
爆一爆｜高才通顛覆經濟「香港地址」有價有市（Louise）
今鋪政府交到功課了！瑞士洛桑國際管理發展學院公佈《2025年世界人才排名》，香港由去年第九位攀升到第四位，仲榮登亞洲第一位咁話，政府立即發新聞稿攞彩，作為小市民最緊要實際，到底高才通點樣益到市民大眾呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
拼多多百億補貼上線 iPhone 17系列直降1,000元
據《藍鯨新聞》周日（14 日）報導，拼多多已上線人民幣百億補貼，蘋果系列新品享受補貼後，價格明顯下降。鉅亨網 ・ 16 小時前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀港威酒店東瀛「燒鳥」主題自助餐 人均低至$245歎日式串燒、海鮮意大利飯（另設6折煙花匯演自助餐）
尖沙咀港威酒店新主題自助餐是由早到晚的精彩，中午先暢快嘗一頓東瀛「燒鳥」主題自助餐；晚上就換上海鮮市集佳餚，歎勻海鮮意大利飯、松露焗扇貝、酥炸生蠔、蒜香白酒青口，及超級美味掛汁的黑松露意粉等。9月11日中午12點在KKday大推買一送一優惠，低至$245起就可以食到，絕對不能錯過這個快閃驚喜！此外，國慶煙花匯演日期將近，港威酒店也特別推出10.1煙花匯演美食交響曲，大歎海鮮市集自助晚餐之餘更可到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演！Yahoo Food ・ 1 天前
銀色債券2025｜9.15起認購 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 13 小時前
姚焯菲自爆紐約升學比新西蘭適應得快 但一街都見流浪漢...
港產「國民初戀」姚焯菲（Chantel）在本月初已飛抵美國紐約升學，在社交網分享童年照，並「開學大吉」。她昨晚（13日）她趁開學兩星期，又分享一段長約分半鐘的短片，大爆當地讀書生活的情況。她早前以Q&A方式收集了Fans的問題，本來打算開Live與「小飛象」（粉絮暱稱）即時互動，但考慮到紐約與香港時差12小時，決定改為拍片回應。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
00後做地盤儲錢買樓｜靠動漫主角堅毅精神撐過逆境❗
近日網絡上有個00後男生阿浩，因為分享自己靠地盤工作成功置業經歷而爆紅，今集我們有幸採訪他置業的心路歷程，以及跟隨他到副業的工作現場拍攝。28Hse.com ・ 1 天前