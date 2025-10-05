消委會蜂蜜｜「寶生園」性價比高 同等級最貴相差13倍！2款樣本檢出抗生素恐致癌（附總評五星名單）

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
乾爽天氣就快到！喉嚨乾燥總會想飲蜂蜜水潤喉，想知道哪一款蜂蜜比較安全？消委會第501期測試了市面上35款一般蜂蜜及10款麥蘆卡蜂蜜樣本，發現有13款檢出抗生素或除害劑，可能會引起基因突變、影響男性生殖系統，當中兩款更有致癌危機；而且有9款蜂蜜被揭發攙雜糖分，其中最嚴重的樣本攙糖比例竟高達 85%。麥蘆卡蜂蜜雖然因其高抗菌活性備受追捧，但價格參差不齊，且同樣面臨攙假疑慮。究竟市面上的蜂蜜，是否真的純淨健康？立即了解測試結果，守護你同家人的飲食安全 。
甜蜜下的安全隱憂 13款樣本檢出抗生素或除害劑
在安全測試方面，消委會報告檢出2款樣本有多種抗生素殘餘！「喜來Hero」 Natural Bee Honey檢出8種抗生素，而「大廟口」天然蜂蜜檢出2種抗生素 。檢出的抗生素中，甲硝唑（Metronidazole）在實驗動物中已證實具致癌性；而硝基呋喃類抗生素（Nitrofurans）屬基因毒性致癌物 ，有引起基因突變的風險。雖然攝入量可能很低，但長期攝入仍可能對健康造成危害，包括增加耐藥細菌的產生和癌症風險，其中「喜來Hero」已停止出售 。
此外，報告亦發現有11款樣本檢出除害劑殘餘量。雖然多數樣本的殘餘量在容許攝入限量 (ADI) 內，但「綠印牌」三葉草鮮蜂蜜的草甘膦殘餘量輕微超過歐盟標準 。不過根據歐洲食物安全局訂立的準則，60公斤成人需要大量進食才會超過「綠印牌」三葉草鮮蜂蜜才會超過歐洲食物安全局的容許攝入量，正常使用份量下應該是安全。
多款蜂蜜檢測發現攙雜糖分
根據國際標準（CODEX），蜂蜜不應添加任何物質，因此也不應攙雜糖分。然而，消委會委託化驗所運用CODEX的蜂蜜標準測試，發現有多款樣本檢出攙雜糖分，分別為6款一般蜂蜜和3款麥蘆卡蜂蜜檢出攙雜糖分 。最嚴重的例子為「養康」台灣百花蜜，該產品配料表列出「百花蜜、果糖」，結果卻檢出碳4植物糖含量（即攙雜糖分含量）高達85%。消委會認為天然蜂蜜不應該含任何外來物質，包括餵飼用糖漿的殘留和人為添加較廉價的糖漿。香港法例只規定蜂蜜內的蔗糖含量不可多於5%，明顯落後於國際標準，消委會敦促政府立法監管蜂蜜攙假情況 。
一般蜂蜜及麥蘆卡蜂蜜總評五星名單
以下為消委會總評五星名單，分爲一般蜜糖和麥蘆卡蜂蜜。一般蜜糖五星名單中，「寶生園」真蜜百花蜜每100克平均售價約$10，是名單中性價比最高的產品；名單中最貴爲蜂の音Hachinone百花蜂蜜，每100克平均售價約$134，價錢相差約13倍，證明便宜也有好貨！
一般蜂蜜：
蜜園牌Sweet Meadow Wildfower Honey｜產地：紐西蘭｜價錢：$139/500克
Bee 2 Australian Honey Straws (Yellow Box Honey) 100% Australia Natural Honey｜產地：澳洲｜價錢：$52/192克
健康觀寧夏有機枸杞花蜜｜產地：中國寧夏｜價錢：$78/500克
一番營養龍眼蜂蜜｜產地：台灣｜價錢：$140/700克
Rigoni di Asiago Mielbio Italian Honey Organic Orange Blossom Raw and Creamy｜產地：意大利｜價錢：$79/300克
好也 Hoyer 有機香橙花蜂蜜｜產地：德國｜價錢：$122/250克
Breitsamer honig Good Morning, Honey - 100% Natural Blossom Honey｜產地：德國｜價錢：$61/350克
愛比素El Brezal Forest Honey｜產地：西班牙｜價錢：$76/500克
蜂の音Hachinone百花蜂蜜｜產地：日本｜價錢：$188/140克
麥蘆卡蜂蜜：
蜂兒花蜜Airborne Honey Manuka - Manuka Pollen 85+｜產地：紐西蘭｜價錢：$339/500克
Nelson Honey Manuka Honey MG 100+｜產地：紐西蘭｜價錢：$215/500克
Cammells Manuka Honey UMF 12+｜產地：紐西蘭｜價錢：$448/500克
慈康農圃Organic Garden紐西蘭有機蜜露康蜂蜜 MGO100+｜產地：紐西蘭｜價錢：$280/360克
家得路Catalo活性麥蘆卡因子UMF15+健胃蜂蜜Active UMF®15+ Manuka Honey｜產地：紐西蘭｜價錢：$658/250克
慕氏Mossop's UMF 15+麥蘆卡蜂蜜｜產地：紐西蘭｜價錢：$1,338/500克
美宜蜂 Milford UMF15+麥蘆卡保健蜂蜜｜產地：紐西蘭｜價錢：$625/250克
最後都要提提大家，此為第2018年7月（501期）消委會報告，產品價錢、品質、配方等有機會會有改動。
相關文章：咳嗽、喉嚨痛即飲麥蘆卡蜂蜜？UMF數值不是越高越好！營養師教路如何選購麥蘆卡蜂蜜 一類人不應進食！｜營養師Audrey Tam
