消委會行山杖｜消委會實測19款行山杖：2款抓地力欠佳、1款有機會整傷手腕！選購耐用、防滑、易收納「行山神隊友」要睇這4點

秋高氣爽是登山遠足的好時節，不少港人都登上大東山睇芒草，很多行山愛好者都會帶備行山杖。消費者委員會最近測試了市面上19款可調校長度的行山杖，涵蓋直身柄及T形柄兩種款式，價格由$180至$2,225不等。測試結果中有5款行山杖整體表現不錯，最貴及最平的價格相差約9倍！
行山杖着重抓地力、免得手腕/手臂受傷
消委會是次測試了共19款可調校長度的行山杖，分為5款直身柄及14款T形柄；其中6款為單一支發售，8款為一對發售。測試內容主要針對行山杖的物理性能：整體長度及間隙度、防受困設計、手柄及腕帶、桿身及鎖緊系統、杖頭硬度及砂礫排漏等，參考德國行山杖標準，19款行山杖表面狀況良好，沒有尖銳角和銳利邊，或可能造成傷害的粗糙表面。行山杖其中一個最重要功能就是抓地力，即使在泥土、碎石和冰面等各種崎嶇地形上都要有良好表現，惟有2款（T4及T7）的桿頭尖端硬度低於洛氏硬度（HRC）值50，因而評為不太理想。另外，測試模擬行山杖被卡着的情況時，就有SP1樣本的擋沙碟需要205牛頓的力量才能通過罅隙，高於標準限值，以致使用者手腕、手臂等部位有機會因拉出時所受到的力量而受傷。
整體測試項目結果
手柄測試：T8樣本（VR Traveler）的手柄於施加149KG的拉脫力時，手柄部分邊緣的圓弧位置較少於2mm，令使用時可能不舒服 。
腕帶測試：T3（Masters Pocketrek）、T5（NIKKO Trekking Pole）、T7（Sinano Hiking & Trekking Stick）樣本的腕帶闊度低於標準要求16mm，最窄僅4.2mm。腕帶夠闊才能將力量分散，避免過於集中在手的某個位置而產生太大不適感。
桿身支撐力及鎖緊：所有樣本的桿身對可調校長度表現滿意。但有8款樣本在受壓下滑落縮短，顯示鎖緊強度不足。另有10款使用旋轉鎖（Twist Lock），其中9款被評為鎖緊力不足。
桿身耐久性：模擬長期使用測試後，全部樣本桿身未見永久變形或滑落縮短 。不過有3款樣本：T1、T3、T5在完成測試後，杖頭的膠套出現破損。
杖頭硬度：T4、T7樣本杖頭尖端硬度低於標準要求的洛氏硬度（HRC）50，不利於在泥土、碎石和冰面上提供良好抓地力。
防受困設計：SP1樣本在模擬被困砂礫時，未能通過高於標準的205牛頓拉拔極限，防受困表現不理想。
5款行山杖整體表現不錯 價差卻高達約4.5倍
19款測試樣本中，有5款行山杖整體表現不錯，分別是Dynafit超輕碳纖維登山杖、Leki Makalu Lite、Silva Trekking Pole aluminum Z-fold、iPower Telescopic Trekking Pole、Mont-bell Alpine Carbon Pole Anti Shock。當中最貴的是Dynafit超輕碳纖維登山杖，一對要$1,790，而最平是iPower Telescopic Trekking Pole，一支$199，以同樣一對價錢比較，價差高達4.5倍！
Dynafit超輕碳纖維登山杖Ultra Pro Pole（一對）｜價錢：$1,790
Leki Makalu Lite（一對）｜價錢：$998
Silva Trekking Pole aluminum Z-fold（一對）｜價錢：$719
iPower Telescopic Trekking Pole（一支）｜價錢：$199
Mont-bell Alpine Carbon Pole Anti Shock（一支）｜價錢：$810
「行山神隊友」要符合4點
在選購行山杖時，可以參加以下4點揀出耐用、防滑、易收納的選擇。
1/ 考慮使用路徑及類型
長途或負重： 如果計劃長途或負重較多的遠足，應選擇桿身堅固、可承受相應重量的行山杖 。
難度較高： 如果行程較為崎嶇，應留意杖頭硬度是否足夠 。
2/ 注重人體工學與舒適度
手柄選擇： 應選擇手柄形狀設計良好、符合人體工學的產品 。
長度調校： 購買時需確認長度調校範圍足夠，調校後能讓前臂與手臂呈約 90 度角 。
腕帶： 腕帶應闊身平滑，避免摩擦或過度集中的壓力造成不適 。
3/ 鎖緊系統與安全設計
鎖緊系統： 無論是旋轉鎖（Twist Lock）還是翻扣鎖（Flip Lock），都應確認其鎖緊力能達到足夠的支撐力，防止在受壓下滑落縮短 。
防受困： 行山杖在野外有機會卡在石隙中，應選擇能通過測試的產品，確保在被困時可迅速脫手或解開腕帶，避免受傷 。
4/ 售後服務與保養
購買時應查詢是否有提供可替換的配件（如杖頭的膠套），以延長產品的壽命 。
初次使用前，應仔細了解如何操作和鎖緊行山杖，切勿到不熟悉路段進行測試，應先在平穩地面練習 。
