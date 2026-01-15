Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

消委會足部護理霜｜真人實測10款護足霜 這4款保濕效果升逾70%！日本Dr. Scholl每毫升僅$1性價比高

踏入2026年，不少人趁新年來臨前入手了亮麗的新鞋，卻在試穿時被自己乾燥起繭、甚至有白色鱗屑的腳踭嚇一跳 。足部皮膚缺乏油脂分泌，加上長期走路摩擦，很容易形成「厚繭」或疼痛的龜裂 。若不及時處理，裂紋可能會增加感染及潰瘍的風險，嚴重者甚至影響日常走路 。想重拾嬰兒般的嫩滑雙腳？消委會最新測試了10款足部護理霜，一起來看看實測結果吧！

真人實測28日！4款護足霜保濕效能最突出

消委會邀請了超過160位年臨介乎40至50歲亞洲女性進行長達28日的實測 ，測試涵蓋10款足部護理霜樣本，每次使用費用由$1.6至$4.1。結果令人驚喜，半數樣本在連續使用14日後，皮膚水分含量已平均提升超過50%。如果想追求極致的滋潤感，可以看看獲得總評五星的SABON特潤足部護理霜 (FC1)與Derma:B Urea 9.8 Foot Cream (FC2)；獲得總評4.5星的Dr. Scholl深層保濕乳霜 (FC3) 以及ORIGINS柔軟足部滋潤膏 (FC4) 在28日後的保濕表現最為出色，水分提升幅度高達70%以上 。特別是SABON和Origins的樣本，在試用者的實測圖中清晰可見，原本粗糙的厚繭與裂紋在四周內明顯變得平滑柔軟。

另外，想保養白滑美足不一定要買貴貨。這次測試中，Dr. Scholl深層保濕乳霜 (FC3) 表現非常亮眼，實測總評也有4.5星，且每毫升價錢僅需$1，是實測樣本中性價比高的選擇 。對於預算有限的小資女或需要大量塗抹的長者來說，這絕對是日常保養的最抵買之選。

10款足部護理霜樣本（圖片來源：消委會）

左圖實測的為SABON特潤足部護理霜；右圖實測的是ORIGINS柔軟足部滋潤膏 。（圖片來源：消委會）

敏感肌與糖尿患者必看！這三款含致敏物

雖然大部分產品保濕力不俗，但安全性同樣不容忽視。測試發現優姿ELLGY (FC9) 檢出0.014%（140ppm）的游離甲醛，含量雖然符合現行法例，但對於皮膚易過敏、患有濕疹或有傷口的人士，應盡量避免選購這類可能釋出可致敏防腐劑的產品 。此外，消委會特別提到安潔Aiken (FC6) 及優姿ELLGY (FC9) 均聲稱適合糖尿人士使用。由於糖尿患者傷口癒合較慢，應每天檢查足部狀況，預防嚴重的併發症 。建議糖尿人士挑選不含致敏防腐劑或香料的產品，這次檢測出ORIGINS柔軟足部滋潤膏 (FC4) 、優姿ELLGY (FC9)及Baby Foot深層滋潤護足霜 (FC10)均有香料致敏物。

有3款含有致敏物，敏感肌、糖尿病人士須留意。（圖片來源：消委會）

專業小貼士！睡前「雙層護理」效果加倍

引述香港足病診療師協會會長王映芝的建議，如果你的腳部極度乾燥，可以在晚間嘗試「雙層護理」。先塗抹護足霜補充水分，15分鐘後再薄塗一層石油凍（Petroleum Jelly）鎖水 。而糖尿病患者皮膚容易變得乾燥，更需要適當使用潤膚劑避免厚繭產生，減少足部出現潰瘍的情況。

總評高分名單

消委會護足霜測試名單。（圖片來源：消委會）

