消委會｜跨境購物買電器惹安全風險！「合法進口」等於「安全使用」？附消委會8大購物安全貼士

近年不少人都喜歡北上購物，又或者透過內地網購平台，平價購買日常用品。然而，內地與香港對部分產品的安全標準要求略有不同，如電器除了要有內地的3C安全認證，同時須確認產品是否符合本港法例，一不小心隨時引起短路甚至火警風險。消委會提醒購物前須多留意產品安全標準和使用風險，還有8大購物安全貼士提供參考。

香港「合法進口」不等於「安全使用」

除了本港法律明文禁止進口產品，一般產品而言，都可以網購或親身購買世界各地的產品到香港。不過，部分產品須多加留意，如家用電氣產品可以「合法進口」，但未必能「安全使用」，因產品須符合本港《電氣產品（安全）規例》要求的相關安全標準，並取得相關證明，方能使用。兒童產品亦要注意，根據《玩具及兒童產品安全條例》規定，玩具及兒童產品須符合「一般安全規定」和適用安全標準，並要求嬰兒床、高腳椅、學行車等指定產品達到特定國際標準。

廣告 廣告

香港「合法進口」不等於「安全使用」(Getty Images)

「3C」產品未必可在香港合法使用

「3C」是目前內地的強制性產品安全認證制度，涵蓋17大類合共109種產品，包括家庭電器、電子產品、電動工具、汽車安全附件與零件、照明設備、兒童用品等，全部均須通過符合中國國家標準（GB）的安全測試及加貼「3C」（CCC）標誌，才可在內地銷售。不過，「3C」產品未必完全符合香港法例：香港的安全法例是針對本地情況和安全風險制定，要求規範可能與內地「3C」認證不同，因此即使產品有「3C」認證，亦未必完全符合本港安全法例要求。

兩地插頭標準不同 長期使用轉插引安全風險

內地與香港電器插頭標準不同，內地電器常用兩腳扁型或三斜腳型插頭，而香港規定電器必須採用符合標準的BS 1363或BS 546三腳插頭，內置熔斷器並具絕緣套管，同時清楚標示額定電流；浴室鬚刨供電裝置專用家用電氣產品則可使用符合BS 4573 或EN50075標準的兩圓腳插頭。不少人或會用內地電器，再用轉換插頭使用產品，消委會提醒家用電氣產品若長期使用轉換插頭或自行更換插頭，特別是冷氣機或電熱水器等高功率電器，會增加過熱、短路甚至火警風險，更換插頭應由註冊電業工程人員進行，切勿自行更換。

兩地插頭標準不同 長期使用轉插引安全風險 (Getty Images)

大型家電及氣體器具須注意安裝與法律責任

如跨境購買高風險產品（例如氣體用具），根據本港《氣體安全條例》及相關實務守則，住宅式氣體用具必須獲機電工程署批准，以及附有 GU標誌。所有氣體用具亦必須由註冊氣體裝置技工安裝，並應每18個月作安全檢查。還要留意香港已全面禁止新裝無煙道式氣體熱水爐，違例者被罰款1萬港元，安裝冷氣機、洗衣機、電熱水爐等家電，若需要固定接線，必須由註冊電業承辦商進行電力工程，否則可被罰款5萬港元及監禁6個月；冷氣機若採用輕度易燃製冷劑（例如 R32），安裝時須符合生產商訂明的最低房間面積及安裝高度要求，並由具專業培訓的技術人員施工，並遵守《消防條例》。

大型家電及氣體器具須注意安裝與法律責任 (Getty Images)

此外，北上購物亦要留意本港對部分受管制物品在進口方面有嚴格規定，未經許可進口可被檢控，例如進口野味、肉類、家禽和蛋類，需持有食物環境衞生署的書面准許及／或衞生證明書；動物（哺乳類動物、禽鳥、爬蟲）、瀕危動植物等則需持有漁農自然護理署發出的許可證；藥物若超出個人隨身行李攜帶的合理數量供個人使用，則需要持有衞生署進口證；煙花爆竹須有土木工程拓展署的許可。此外，部分產品屬禁運類別，包括電子煙、無煙煙草產品，進口本港同樣可被判罰款及監禁。

消委會8大購物安全貼士

消委會提醒在跨境購物時注意以下事項：

選擇信譽良好的商家與網購平台，避免光顧不知名商戶，並參考其他買家的評價與使用經驗

選購附有規格資料（例如牌子、型號及額定電壓等）的產品，仔細閱讀標籤、額定電壓、電流及安全警示，及選擇設有符合安全規格的三腳插頭的家用電氣產品，避免長期使用轉換插頭或自行更換插頭

應確認產品是否具 3C 認證，並透過官方平台核實認證的真偽

不當安裝或使用電器可能導致財產損失、人身傷害甚至死亡。如因疏忽而致第三方損害，消費者或須承擔賠償責任。即使消費者購買了家居或責任保險，家用電氣安裝或使用不當、產品缺陷或因此導致第三方損失，視乎保單條款，相關損失未必屬於受保範圍

網購平台往往設有相關服務協議，訂明貨品僅符合當地安全標準和使用習慣，若商品於境外使用或存在安全風險，消費者使用相關產品後引致損失亦未必可成功追究

保留交易紀錄與截圖，若日後需申訴或退貨，可作為證據，惟須視乎有關條款，有機會需要在當地進行追討

消費者須留意跨境網購的售後服務安排，若需退貨或維修，或需自行安排跨境運送並承擔相關運費

選購高效節能的產品，有助節省能源及減少碳排放。

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

消委會相關報告文章：

消委會｜藥房及藥店多宗不良銷售投訴！藥材價錢由$380變$30,400？買正氣水6瓶裝收12瓶裝價錢

消委會｜網購物流爭議不斷！自提點丟失貨品應如何索償？三大投訴個案提示避開陷阱

消委會學生鞋報告，28款樣本耐用度表現參差、4款含有害物易起皮疹

消委會雨衣和雨披測試14款樣本，最平$12 Daiso雨衣及$199 everwin雨衣同獲5星滿分

消委會冷氣機｜12款兩匹變頻式分體冷氣機評測！6款達4.5總評分，開利價錢低但要留意安裝費、大金估計電費低

空氣清新機推薦｜4款必買實用款式 消委會4.5高評分之選／Dyson高效能去甲醛／呢部仲有加濕功能