消委會｜銀髮一族消費爭議多！長者被推銷買500次美容療程 金額高達$105,000！（附消委會消費小貼士）

近年香港積極發展銀髮市場，樂齡人士在保健、消閒及娛樂等範疇具龐大的消費潛力。然而，消委會接獲不少長者消費投訴個案，在消費時遇上難題和不獲友善接待，當中包括被推銷購買過萬元電視機且缺操作教學支援、過度推銷購買多個美容療程、配眼鏡的收費爭議等。消委會建議商戶應適時檢視銷售政策及服務，亦有不少消費小貼士，供老友記們參考。

個案一：長者被推銷購買過萬元智能電視 售後支援不足

80多歲的投訴人計劃更換家中的電視，電器店店員推介A品牌最新型號的48吋OLED電視，並強調該型號具備高畫質及內置免費串流平台優惠。投訴人曾擔心無法操作串流平台，店員向投訴人保證安裝人員會示範操作並確保其懂得使用串流平台，投訴人其後花費約$12,500購買A品牌智能電視。然而，安裝當日技術人員完成後即離開，未提供任何教學或操作指引 。投訴人自行操作時遇到錯誤訊息，卻束手無策，且向電器店求助後，代理商逾一星期仍未提供實質跟進，令投訴人深感失望，遂向消委會要求更換型號 。

A 代理商起初解釋操作疑問不屬機件故障，通常僅以電話提供指引。但經消委會調停後，考慮到長者的特殊情況，代理商最終同意免費派員上門實地教導使用功能，個案得以圓滿解決。消委會藉此提醒商戶，在推廣產品時應加強售後技術支援，對樂齡人士遇到的操作困難予以耐心講解 。

個案二：長者疑被過度推銷購買逾500次美容療程

70 多歲的投訴人自2022年起光顧B美容院。由於視力及身體狀況欠佳，投訴人難以自行閱讀繁複的合約，消費決策高度依賴職員的口頭講解 ，投訴人稱若拒絕購買新服務，預約下次療程時便會被告知「客滿」，於是在2022至2023年間購入了總值逾30萬元的療程。即使投訴人已累積大量療程，職員仍持續推銷且未主動提及剩餘數量，直到2025年整理紀錄時，投訴人才驚覺名下竟有逾550次未使用療程 ，按頻率計算需時超過20年才能用畢，但有效期僅剩兩年，數量明顯超出實際需求。投訴人質疑美容院銷售手法並要求退還已繳付的$79,000元。

B美容院強調職員已清楚講解療程內容、金額及條款，包括不可退款條款，而列明有關條款的收據亦獲投訴人簽署確認，在消委會調停下，只願意取消投訴人尚未清繳的$26,000餘額。然而，投訴人不接受方案，消委會建議其諮詢法律意見或申請「消費者訴訟基金」爭取權益 。

個案三：配製眼鏡鏡片報價單位含糊惹爭議

投訴人計劃以$2,000預算利用醫療券配製漸進眼鏡 。C眼鏡店初時介紹兩款預算內的套餐，投訴人遂支付$200驗眼 。然而驗眼後，職員聲稱套餐鏡片不適合，建議改選單價更高的鏡片，並口頭報價最平為$1,600。最終投訴人收到總額$3,100的收據，才發現$1,600僅為「單枚」鏡片的原價，兩枚折扣後仍需$2,200 。投訴人因在店內逗留逾兩小時、身心俱疲，為求盡快離開而無奈付款，但隨後不滿商戶先以優惠招徠再推介高價貨品，且報價單位含糊，遂向消委會求助要求退回差價 。

在消委會的調停下，C眼鏡店提出將鏡片免費升級至具備變色功能的漸進鏡片，獲投訴人接受，個案得以順利解決。

消委會建議商戶在服務樂齡消費者時可多注意﹕

在推廣智能產品時，除著重產品性能及優惠外，亦可考慮加強售後服務及技術支援，例如在安裝時提供清晰示範、簡易操作指引、使用教學，對樂齡人士遇到的困難予以耐心講解

在銷售療程等涉及合約的交易過程中，宜深入淺出講解複雜的合約條款內容，並放大印刷合約條款的字體以供較年長消費者閱讀

將心比心，設身處地考慮樂齡消費者的需要及能力，為其推介合適的產品或服務，切勿過份推銷，以免得物無所用

在推廣優惠時，提供清晰、具體及完整的收費說明，若消費者未能享用優惠，亦應清楚講解不適用的原因。

樂齡人士在消費時可參考以下提示：

在選購智能產品時，可向店員説明自己的使用習慣、對智能產品及功能的熟悉程度，及查詢代理商有否提供安裝及售後支援；消費者可在技術人員上門安裝時把握機會要求示範常用操作，並親身嘗試以確認懂得使用

部分串流平台可能設有免費試用時段或基本服務免費，消費者須留意試用期結束後或升級服務是否需要收費，亦要仔細了解取消訂閱的程序及時限，以免產生不必要的費用

美容療程多屬預繳式消費，消費者在購買前宜以自身實際需要及身體狀況為主要考量，即使與美容師關係友好或遇到積極推銷，也不宜匆忙作出購買決定，亦不必有拒絕相熟美容師的心理包袱。消費者亦應了解自己尚未使用的療程種類、次數及有效期，以便更準確地評估自己的實際需要

若計劃北上配眼鏡，除考慮價格因素外，消費者亦應考慮眼鏡配處的方便性，因配戴新眼鏡適應需時，期間可能需要往返內地尋求視光師調整眼鏡，相關交通及時間成本因而增加，同時亦須注意跨境消費的風險

家人在徵得長者同意後可協助檢查賬單、銀行月結單等資料，亦可主動為他們講解冗長繁複的合約條款，並陪同簽署合約。

