消委會電燒烤爐｜億世家$500完勝$2,499貴價品牌 中國製「呢個品牌」非正常運作3分鐘會著火（附高分名單）

消委會電燒烤爐大檢測！家用電燒烤爐方便易用，成為新興家電，消委會545期測試市面11款電燒烤爐，發現當中隱藏不少安全問題，發現7款樣本未能通過部分安全測試，其中一款甚至在測試中著火！測試當中亦發現一款$500的電燒烤爐整體效能比$2,499貴價品牌更佳，絕對是「蔗渣價錢燒鵝味道」！

非正常情況下操作 大宇Daewoo冒煙著火

這次主要測試11款電燒烤爐的效能及安全程度，發現7款樣本未能通過部分安全測試，1款樣本於非正常操作下有潛在火警危險，5款溫升過高，3款絕緣距離不足，安全表現極不理想！

是次測試主要關注電燒烤爐在非正常情況下操作，會否對用戶構成危險。例如部分內部零件失靈後，其他保護裝置能否正常操作以免電燒烤爐出現異常情況。測試時，模擬樣本的保護裝置（即溫度控制器）已經失靈，並以1.15倍的額定輸入功率操作，「大宇Daewoo」操作約3分鐘後開始冒煙及著火，並燒溶了爐內的塑膠物料，可能構成潛在的火警危險！

大宇Daewoo SG-2717C $880 產自中國的大宇評分最低，只有1星半，在測試中更有潛在的火警危險。

5款溫升超出標準上限 有機會被燒傷

電燒烤爐的溫度亦是大家關心的重點，5款溫升超出標準上限，試發現，5款樣本包括 「Turbo Italy」、「 Récolte」、「Origo」、「Hiraki」及「大宇Daewoo」部分位置（例如烤盤手柄、溫度調節器或放置燒烤爐的桌面等）的溫升較標準上限超出6.9K至27K（1K即代表1°C），一不小心就有機會被燒傷。

不同的肉類部位需要用不同溫度燒烤，測試發現量度預熱後烤盤不同位置（4個角落及中心）的最高溫度，計算不同位置的最高溫度差異，差異愈少代表烤盤的溫度分布愈均勻。測試發現，樣本預熱後於不同位置量得的最高溫度的差異由23.4°C至82.6°C，其中「Cuisinart」、「Russell Hobbs」及「Origo」的最高溫度差異均超過70°C，反映其熱力分布較不均勻。

Cuisinart GR-5NHK $2,499 雖然有4星評價，但是測試發現最高溫度差異超過70°C，熱力分佈較不均勻。

億世家 BGC1200 $500 是次測試CP值最高之選，是唯二獲得4星半的評分，另一款為$848的象印。

消委會電燒烤爐測試名單及評分

今次測試中，價錢由$359至$2,499不等，雖然最貴的Cuisinart電燒烤爐獲4星評價，表現不俗，但是只售$500的億世家獲得是次測試最高的4星半評價，兩者價錢相差近5倍，可見億世家CP值甚高。

1.象印 Zojirush

型號：EA-BNQ10

價錢：$848

消委會評分：4星半

2.億世家 Echome

型號：BGC1200

價錢：$500

消委會評分：4星半

3.Princess

型號：Table Chef Pure Compact 01.103035.02.001

價錢：$1,198

消委會評分：4星

4.Cuisinart

型號：GR-5NHK

價錢：$2,499

消委會評分：4星

5.伊瑪牌 Imarflex

型號：IHP-1478

價錢：$359

消委會評分：3星半

6.Turbo Italy

型號：TGP-816

價錢：$1,298

消委會評分：3星半

7.Récolte

型號：RWG-1

價錢：$1,380

消委會評分：3星半

8.Russell Hobbs

型號：17888-56

價錢：$698

消委會評分：3星半

9.Origo

型號：BC1305

價錢：$898

消委會評分：3星半

10.Hiraki

型號：HG-02

價錢：$899

消委會評分：3星

11.大宇 Daewoo

型號：SG-2717C

價錢：$880

消委會評分：1星半

資料來自消委會545期《選擇》，產品價錢和質量或有變更。

