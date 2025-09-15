Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）

夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會使用泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，發現兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！

30款測試樣本 價格相差22倍！

消委會這次測試30款包裝上標示主要成分為礦物泥的面膜，礦物泥又可以分為5種，分別是適合油性和容易有暗瘡皮膚的膨潤土（Bentonite）、法國綠泥（French green clay或illite）；適合敏感與乾性膚質的高嶺土（Kaolin）；適合所有膚質的拉索泥（Rhassoul clay或Ghassoul clay）；適合有暗瘡與熟齡皮膚的死海泥（Dead Sea mud）。每款價錢由$79至$610不等，若按照容量計算，價差可達22倍！消委會參考歐盟、美國及內地等有關要求，測試涵蓋重金屬、香料致敏物質、水楊酸、防腐劑及微生物安全等項目，並檢視樣本的標籤資料。

泥狀清潔面膜樣本

9成樣本檢出重金屬 4成樣本檢出香料致敏物質

工業污染會令重金屬物質進入地下水，因此重金屬有機會天然存在不同的礦物中，由礦物泥組成重要成分的泥狀清潔面膜亦有機會含有重金屬雜質。測試檢出28款，即9成樣本檢出至少1種重金屬，Chanel LE MASQUE CAMELLIA EXFOLIATING MASK以及Sulwhasoo玉容面膜是測試中兩款沒有檢出重金屬物質的泥狀面膜。而APIVITA綠瓷土深層潔膚面膜、Aromatica Tea tree Pore Purifying Clay Mask 2% Niacinamide + 45% Clay的重金屬檢出量，則超出了內地及美國的相關標準上限。消委會提醒大家，重金屬物質短暫接觸的危險性不高，但長期接觸、或者在有傷口的情況下接觸，就會增加身體攝入重金屬及持續累積的風險。

9成樣本檢出重金屬

此外，敏感、乾燥肌膚特別需要留心的香料致敏物質，有機會會引發可引致過敏性接觸性皮膚炎。測試樣本中，有12款即4成樣本有1至5種香料致敏物質，當中有4款樣本檢測出單一濃度超過0.01%的香料致敏物質，包括belief深層潔淨奇蹟泥膜、Tatcha澄亮溫感淨膚面膜、Charlotte Tilbury GODDESS SKIN CLAY MASK以及Aromatica Tea tree Pore Purifying Clay Mask 2% Niacinamide + 45% Clay。包裝的成分列表中全部按歐盟有關要求，標示出相關物質。

4成樣本有1至5種香料致敏物質

消委會挑選泥狀面膜貼士

患有濕疹、容易過敏肌膚人士要避免使用高濃度、含多種致敏物質的產品。 不要讓面膜駐留皮膚時間過長，當面膜開始乾涸時，可以用溫水弄濕並輕柔按摩面膜肌膚，帶走老化角質和粉刺。 油性肌膚應避免過度清潔，泥狀面膜每週一兩次即可，早晚用溫和產品潔面以及做好保濕就可減少皮膚出油。

30款泥狀清潔面膜

消委會五星總評泥狀面膜

CHANEL LE MASQUE CAMELLIA EXFOLIATING MASK沒有任何重金屬成分，屬於五星名單中。

同Chanel屬五星評分的WATSONS PORE CLEARING CLAY MASK 價錢只需$79

