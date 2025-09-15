銀債開售｜專家建議抽 30 手
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
消委會測試30款泥狀清潔面膜，結果驚人！即看內文：
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會使用泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，發現兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
30款測試樣本 價格相差22倍！
消委會這次測試30款包裝上標示主要成分為礦物泥的面膜，礦物泥又可以分為5種，分別是適合油性和容易有暗瘡皮膚的膨潤土（Bentonite）、法國綠泥（French green clay或illite）；適合敏感與乾性膚質的高嶺土（Kaolin）；適合所有膚質的拉索泥（Rhassoul clay或Ghassoul clay）；適合有暗瘡與熟齡皮膚的死海泥（Dead Sea mud）。每款價錢由$79至$610不等，若按照容量計算，價差可達22倍！消委會參考歐盟、美國及內地等有關要求，測試涵蓋重金屬、香料致敏物質、水楊酸、防腐劑及微生物安全等項目，並檢視樣本的標籤資料。
9成樣本檢出重金屬 4成樣本檢出香料致敏物質
工業污染會令重金屬物質進入地下水，因此重金屬有機會天然存在不同的礦物中，由礦物泥組成重要成分的泥狀清潔面膜亦有機會含有重金屬雜質。測試檢出28款，即9成樣本檢出至少1種重金屬，Chanel LE MASQUE CAMELLIA EXFOLIATING MASK以及Sulwhasoo玉容面膜是測試中兩款沒有檢出重金屬物質的泥狀面膜。而APIVITA綠瓷土深層潔膚面膜、Aromatica Tea tree Pore Purifying Clay Mask 2% Niacinamide + 45% Clay的重金屬檢出量，則超出了內地及美國的相關標準上限。消委會提醒大家，重金屬物質短暫接觸的危險性不高，但長期接觸、或者在有傷口的情況下接觸，就會增加身體攝入重金屬及持續累積的風險。
此外，敏感、乾燥肌膚特別需要留心的香料致敏物質，有機會會引發可引致過敏性接觸性皮膚炎。測試樣本中，有12款即4成樣本有1至5種香料致敏物質，當中有4款樣本檢測出單一濃度超過0.01%的香料致敏物質，包括belief深層潔淨奇蹟泥膜、Tatcha澄亮溫感淨膚面膜、Charlotte Tilbury GODDESS SKIN CLAY MASK以及Aromatica Tea tree Pore Purifying Clay Mask 2% Niacinamide + 45% Clay。包裝的成分列表中全部按歐盟有關要求，標示出相關物質。
消委會挑選泥狀面膜貼士
患有濕疹、容易過敏肌膚人士要避免使用高濃度、含多種致敏物質的產品。
不要讓面膜駐留皮膚時間過長，當面膜開始乾涸時，可以用溫水弄濕並輕柔按摩面膜肌膚，帶走老化角質和粉刺。
油性肌膚應避免過度清潔，泥狀面膜每週一兩次即可，早晚用溫和產品潔面以及做好保濕就可減少皮膚出油。
消委會五星總評泥狀面膜
CHANEL LE MASQUE CAMELLIA EXFOLIATING MASK｜容量：150毫升｜聲稱來源地：法國｜價錢：$590
innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask｜容量：100毫升｜聲稱來源地：韓國｜價錢：$135
Pretti5 Mt. Fuji Clay Pore Perfecting Treatment Mask｜容量：100克｜聲稱來源地：日本｜價錢：$480
IPSA 水亮淨肌海泥磨砂面膜LUMINIZING CLAY EX｜容量：100克｜聲稱來源地：日本｜價錢：$360
HARUHADA 深層淨化潔顏海泥面膜Purifying Clay Mask｜容量：100克｜聲稱來源地：日本｜價錢：$160
La Roche- Posay 深層控油淨化白泥面膜EFFACLAR SEBO-CONTROLLING MASK｜容量：100毫升｜聲稱來源地：法國｜價錢：$260
CLINIQUE All About Clean™淨肌防禦活炭磨砂面膜｜容量：100毫升｜聲稱來源地：美國｜價錢：$310
The Body Shop 茶樹淨肌深層面膜Tea Tree Skin Clearing Clay Mask｜容量：75毫升｜聲稱來源地：英國｜價錢：$239
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
更多消委會報告：
消委會學生鞋報告，28款樣本耐用度表現參差、4款含有害物易起皮疹
消委會雨衣和雨披測試14款樣本，最平$12 Daiso雨衣及$199 everwin雨衣同獲5星滿分
消委會冷氣機｜12款兩匹變頻式分體冷氣機評測！6款達4.5總評分，開利價錢低但要留意安裝費、大金估計電費低
空氣清新機推薦｜4款必買實用款式 消委會4.5高評分之選／Dyson高效能去甲醛／呢部仲有加濕功能
消委會｜測試18款可攜式風扇送風量、安全性 MUJI只需$58性價比最高/1款充電時溫度升幅不符要求（附總評4星半名單）
其他人也在看
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 23 小時前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 7 小時前
張智霖18歲兒子張慕童首公開正面照被指撞樣周嘉洛 曾與袁詠儀關係惡劣提出「換媽媽」
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），魔童現年已18歲，今年已從香港國際學校畢業，並往外國留學。向來低調嘅魔童日前於IG限時動態中罕有分享多段影片記錄海外留學嘅生活點滴，並首次公開正面自拍照，其靚仔外貌遺傳父母優良基因。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
甄采浠被張佳添認定「膊頭之交」 突入院情況令人擔心
藝人甄采浠（前名甄詠珊）近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「高小姐」一角而成功入屋，去年12月約滿後離巢。早前甄采浠被拍得到與《中年好聲音》評判張佳添在商場攬到實行街，表現親密，儼如熱戀中的情侶，但男方事後接受訪問時否認拍拖，稱自己「單身8年，但永不孤單」，又指與甄采浠僅屬「膊頭之交」。近日甄采浠驚爆入院，令人擔憂。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【新聞點評】上市公司「買樓」惹風暴
身罹惡疾的股壇狙擊手David Webb日前再次發火，怒轟時裝集團包浩斯（0483.HK）居然斥835萬元購入觀塘麗港城一個住宅物業，聲稱擬用作員工宿舍；Webb認為此舉不符合股東利益，強烈要求該公司「撻訂」取消交易。信報財經新聞 ・ 7 小時前
Kodak盲盒相機是「復古相機界Labubu」？特別版被炒價10倍價錢，LOG-ON以外還有哪裡搶？
掀起熱潮的Kodak Charmera盲盒相機，復古魅力無敵！Kodak Charmera靈感來自1987年經典Fling一次性相機，這款新系列以7款復古彩繪盲盒限量發售，含神秘透明隱藏版，驚喜滿滿。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
渾水專欄│回流Brian究竟做錯了甚麼？（渾水）
人生中充滿重要決策，每一步都充滿挑戰。Brian的故事提醒我們，無論是職業選擇還是生活規劃，都應兼顧長遠與眼前，衡量利弊得失。當然，要想憑經營自媒體發達，也要有靈活變通的腦袋。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
中國擬推預製菜國家標準 生產成本或推高三成 香港飲食業大難臨頭？
近年本港飲食業引入預製菜非常普遍，有本港預製菜負責人甚至估計市面上每10間餐廳已有6間採用預製菜，不過到底什麼才算預製菜，餐廳是否需要披露，在港仍屬灰色地帶。然而近日內地連鎖餐廳西貝，因公開被批評使用預製菜爆公關災難，掀起國內熱議監管預製菜，而國家衛健委主導的《預製菜食品安全國家標準》剛好即將徵求意見，市場料「國家標準」將令經營成本大增，若香港最終跟隨，餐廳長遠不得再「假扮現製」，經營可能將大難臨頭Yahoo財經 ・ 1 天前
特斯拉股價四日連漲累積14%！這「兩大原因」成引爆點
特斯拉股價連四日上漲，因馬斯克未來 10 年「總體規劃」與薪酬掛鉤吸引投資者搶購股票。董事會強調政治活動不影響銷售，股東會將於 11 月決定投票權。鉅亨網 ・ 1 天前
比亞迪預警：中國新能源車市大洗牌要來了！約100家車企將淘汰
中國新能源汽車市場正面臨大規模洗牌，比亞迪高層李柯指出約 100 家車企可能出局，價格戰退潮及市場整治將重塑中國汽車行業格局。鉅亨網 ・ 1 天前
袁文傑探望8日大小貓B 籲領養代替購買 義工當場餵糊仔掀爭議
56歲型男袁文傑是圈中著名「貓奴」，愛貓的他一向關心流浪動物，前日（9月12日）他在IG發出帖文並附上影片，可見他去探望一隻剛出生8日的小貓B，表示「還要是未足月便出世，可想而知，BB降臨時相當弱小，放在手掌中心也要用最小力度…雖然弱小，但好強生命力；雖未開眼，但已在感受呢個世界！看著BB，心即時融化，也感謝不辭勞苦的義工朋友，BB這個階段，疏忽任何一刻也不可以，真的很辛苦！祝福小貓B😍」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
爆一爆｜高才通顛覆經濟「香港地址」有價有市（Louise）
今鋪政府交到功課了！瑞士洛桑國際管理發展學院公佈《2025年世界人才排名》，香港由去年第九位攀升到第四位，仲榮登亞洲第一位咁話，政府立即發新聞稿攞彩，作為小市民最緊要實際，到底高才通點樣益到市民大眾呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
拼多多百億補貼上線 iPhone 17系列直降1,000元
據《藍鯨新聞》周日（14 日）報導，拼多多已上線人民幣百億補貼，蘋果系列新品享受補貼後，價格明顯下降。鉅亨網 ・ 16 小時前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀港威酒店東瀛「燒鳥」主題自助餐 人均低至$245歎日式串燒、海鮮意大利飯（另設6折煙花匯演自助餐）
尖沙咀港威酒店新主題自助餐是由早到晚的精彩，中午先暢快嘗一頓東瀛「燒鳥」主題自助餐；晚上就換上海鮮市集佳餚，歎勻海鮮意大利飯、松露焗扇貝、酥炸生蠔、蒜香白酒青口，及超級美味掛汁的黑松露意粉等。9月11日中午12點在KKday大推買一送一優惠，低至$245起就可以食到，絕對不能錯過這個快閃驚喜！此外，國慶煙花匯演日期將近，港威酒店也特別推出10.1煙花匯演美食交響曲，大歎海鮮市集自助晚餐之餘更可到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演！Yahoo Food ・ 1 天前
銀色債券2025｜9.15起認購 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 13 小時前
姚焯菲自爆紐約升學比新西蘭適應得快 但一街都見流浪漢...
港產「國民初戀」姚焯菲（Chantel）在本月初已飛抵美國紐約升學，在社交網分享童年照，並「開學大吉」。她昨晚（13日）她趁開學兩星期，又分享一段長約分半鐘的短片，大爆當地讀書生活的情況。她早前以Q&A方式收集了Fans的問題，本來打算開Live與「小飛象」（粉絮暱稱）即時互動，但考慮到紐約與香港時差12小時，決定改為拍片回應。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
00後做地盤儲錢買樓｜靠動漫主角堅毅精神撐過逆境❗
近日網絡上有個00後男生阿浩，因為分享自己靠地盤工作成功置業經歷而爆紅，今集我們有幸採訪他置業的心路歷程，以及跟隨他到副業的工作現場拍攝。28Hse.com ・ 1 天前