消委會｜70+篇消委會食物安全、超市加價趨勢及網購陷阱 報告精華全收錄（不斷更新）

Yahoo Food將消委會歷年來瑣碎報告整理成六大分類，方便大家查看！即看內文：
消委會近年發布多項深度測試報告，揭示了超市貨品加幅遠超通脹的真相，尤其是糖、飲品及食油等民生必需品，加幅之大令人驚訝！與此同時，食品背後竟隱藏致癌物與重金屬陷阱，由含有塑化劑的芝麻油、致癌物超標的肉乾，到驗出重金屬鎘的精品朱古力，食安危機防不勝防。除了食物本身，消費陷阱亦隨著購物模式改變而升級。網購平台亂收膠袋費、電子點餐隱藏加一及茶芥收費等，稍不留神就會誤墮「隱藏收費」陷阱。為了幫大家守住銀包、食得安心，Yahoo Food小編特別整合了消委會超過70篇精華報告，分為六種類型，讓大家一文看清避雷清單與入貨攻略，成為2026年最精明的消費者。
第一類：食品安全與致癌物警示
大家最關心的消委會文章，主要揭露日常食物中隱藏風險，例如致癌物、重金屬、塑化劑。
1.消委會肉乾肉鬆│林真香檢出獸藥殘餘 13款樣本檢出可致癌物 $170美珍香含量最高｜按此觀看完整文章
2.消委會花生醬｜新竹福源花生醬評分排包尾 被驗出致癌物總黃曲霉毒素超標｜按此觀看完整文章
3.消委會芝麻｜4款芝麻油／芝麻粉塑化劑超出上限！淘大極品醇黑芝麻油檢出致癌物環氧丙醇超標｜按此觀看完整文章
4.消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物！附12款高分安全餅乾名單 麥維他消化餅、嘉頓威化餅都上榜｜按此觀看完整文章
5.消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因｜按此觀看完整文章
6.消委會意粉｜13款滿分安全乾意粉名單！23款樣本可能引致小童嘔吐？｜按此觀看完整文章
7.消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪｜按此觀看完整文章
8.消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高｜按此觀看完整文章
9.消委會魚油｜逾9成半樣本檢出有害物易損害腎臟！GNC、楓之寶、美然康氯丙二醇超標（附5星評分名單）｜按此觀看完整文章
10.消委會奶粉｜15款奶粉樣本全部驗出污染物氯丙二醇！雪印、澳洲有機牌子上榜（附總評4.5分名單）｜按此觀看完整文章
11.消委會臘腸｜測試30款臘腸 兩樣本塑化劑超標！一款樣本含禁用染色料或可致癌（附4分以上安全臘腸名單）｜按此觀看完整文章
12.消委會乾香料｜9款乾香料檢出致癌黃曲霉毒素！1款樣本咖哩粉超標1倍｜按此觀看完整文章
13.消委會蜂蜜｜「寶生園」性價比高 同等級最貴相差13倍！2款樣本檢出抗生素恐致癌（附總評五星名單）｜按此觀看完整文章
14.消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）｜按此觀看完整文章
15.消委會罐頭魚丨豆豉鯪魚鈉含量全部超標！17款罐頭沙甸魚驗出鎘或影響腎功能｜按此觀看完整文章
16.消委會醃菜｜8成半醃菜屬高鈉 759泡菜完勝$49宗家府！3款橄欖菜被驗出含較多昆蟲碎｜按此觀看完整文章
17.消委會瓶裝水｜兩大中國品牌瓶裝水被驗出溴酸鹽達歐盟上限 大量攝入或引起噁心腹痛｜按此觀看完整文章
第二類：超級性價比與品牌對比系列
消委會實測不同產品報告，得出「平嘢都有好嘢」，挑戰品牌溢價，喜愛精打細算的讀者必看！
18.消委會木耳雪耳｜$13.9御萬家雪耳完勝$99樓上雪耳！價真棧、點點綠、位元堂均測出除害劑｜按此觀看完整文章
19.消委會朱古力｜$28.8Lindt瑞士蓮完勝$160Amedei朱古力 一款被驗出有可能損害腎臟重金屬｜按此觀看完整文章
20.消委會包裝粟米粒及青豆報告 17款檢出金屬污染物 惠康牌Meadows完勝貴4倍日本味之素 最平青豆都有5星｜按此觀看完整文章
21.消委會易潔鑊｜IKEA $130鑊完勝！Ballarini需16分鐘才預熱/意美廚防黐底能力未如理想｜按此觀看完整文章
22.消委會電燒烤爐｜億世家$500完勝$2,499貴價品牌 中國製「呢個品牌」非正常運作3分鐘會著火（附高分名單）｜按此觀看完整文章
23.消委會咖啡機｜實測12款咖啡機 $4,988飛利浦贏萬元咖啡機 膠囊咖啡機最高分是「這款」｜按此觀看完整文章
24.消委會實測 8 款座枱式水機！出水速度最快少於1秒 $749小米水機媲美$6,488飛利浦PHILIPS？｜按此觀看完整文章
25.消委會陶瓷餐具｜劣質陶瓷餐具有機會引致鉛中毒？ $10中國杯完勝英國$310骨瓷杯｜按此觀看完整文章
26.消委會雞精｜7款雞精驗出不含脂肪！白蘭氏性價比最高 維特健靈貴9倍 營養含量仍輸液體滴雞精（附5星名單）｜按此觀看完整文章
第三類：營養成分與健康生活類
針對健康管理、減肥與日常飲食營養的消委會測試報告。
27.消委會植物奶｜4款植物奶鈣含量少於低脂奶一半！豆奶蛋白質最高 (附4分或以上產品推薦)｜按此觀看完整文章
28.消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？｜按此觀看完整文章
29.消委會即食麵｜9款公仔麵一食即鈉超標 7款高評分即食麵安全清單｜按此觀看完整文章
30.消委會｜火腿火雞片9成高鈉！759阿信屋火腿片食1包已超標一倍 $36呢款最健康！｜按此觀看完整文章
31.消委會芝士│一款綿羊奶芝士最肥最高脂！逾6成樣本高納 長期攝入有高血壓風險、「呢款」最高鈣｜按此觀看完整文章
32.消委會｜32款花生堅果高脂！759阿信屋花生唔肥但高糖？仲有款$188堅果輸俾$19.9｜按此觀看完整文章
33.消委會麵包｜麥方包平均營養高過白方包？得Bakehouse副線獲5星！這款方包竟得2星半（附高分方包名單）｜按此觀看完整文章
34.消委會蛋糕｜減肥注意！Lady M未算最肥？瑞士卷只排第二 最高脂係…｜按此觀看完整文章
35.消委會水果乾｜3款有機水果乾檢出除害劑？「呢款」提子乾極高糖！糖分超標19倍（附五星水果乾名單）｜按此觀看完整文章
36.消委會｜素菜營養值比拼99款！素漢堡最高鈉/齋鹵味第二高糖 最高糖係…｜按此觀看完整文章
37.消委會甜味飲品｜無糖/低糖/健怡甜味飲品越飲越肥？每日一杯有機會增加中風風險｜按此觀看完整文章
38.消委會維他命｜水溶性維他命B、C功效與食用禁忌！每日參考攝取量/什麼食物中可有效攝取？（附服用貼士）｜按此觀看完整文章
39.消委會益生菌丨檢測40款樣本！G-Niib標示不清晰 Procalun及PicoLabb含不建議乳酸菌種糞腸球菌｜按此觀看完整文章
第四類：家居百貨與生活實測類
包含電器效能測試、家居用品安全性及寵物用品。
40.消委會電壓力煲｜部份樣本未能完全煮熟所有食物！北極Frigidaire媲美最貴法國特福Tefal｜按此觀看完整文章
41.消委會氣炸鍋｜測試12款氣炸鍋 $2,080輸俾$298？最高分係法國特褔Tefal同呢部！（附總評高分名單）｜按此觀看完整文章
42.消委會蒸焗爐｜10款品牌安全效能大比拼！Miele奪冠、$2,380座檯式性價比最高 兩款寧靜度僅得1分｜按此觀看完整文章
43.消委會烹調攪拌機｜日本品牌僅得3星！5款樣本未能通過絕緣測試 或會造成安全問題（附有高分安全名單）｜按此觀看完整文章
44.消委會｜燜燒壺保溫過保溫飯壺 呢款最保溫贏咗象印！最抵買係$190鷹牌？｜按此觀看完整文章
45.消委會廁紙｜4款樣本有機會淤塞馬桶！香港品牌獲最高分 木漿製最貴樣本只獲3星｜按此觀看完整文章
46.消委會濕廁紙｜5星濕廁紙低至$1.21/張 平過香港自創品牌5倍 1款樣本有機會淤塞馬桶？｜按此觀看完整文章
47.消委會隨行杯｜NOC完勝Starbucks、Thermos 、Muji！Stanley貴但最低分？5款公稱容量低於標籤｜按此觀看完整文章
48.消委會｜可摺合矽膠食物盒和杯6成樣本矽氧烷含量超標！或影響肝臟健康？Ikea$49最高分｜按此觀看完整文章
49.消委會狗糧｜20款狗糧罐頭或盒裝濕糧大檢測！一款副食罐鉛超標或影響腦神經 邊兩款有五星？｜按此觀看完整文章
第五類：消費權益、物價與環保議題類
關於超市物價走勢、服務投訴與環保的調查。
50.消委會超市價格檢閱！4款種類食物價錢升幅多過1成！加價最多竟然是……｜按此觀看完整文章
51.消委會超市｜過半數貨品加價 3類食品升幅最高！急凍/糧油/罐頭食品售價下跌｜按此觀看完整文章
52.消委會超市｜超市貨品9成樣本「縮水式通脹」家樂氏粟米片份量縮小？這4件反而增量！消委會教你分辨3大貼士｜按此觀看完整文章
53.消委會｜電子點餐引糾紛：隱藏加一服務費、熱水當茶芥收錢？電子點餐5大迷思｜按此觀看完整文章
54.消委會｜婚宴服務不似預期！婚宴自助餐只有2小時、未睇場地先需付一半訂金 消委會提醒3個注意事項｜按此觀看完整文章
55.消委會外賣平台投訴｜送遞延誤未能獲得$120補償優惠券？1分鐘內取消訂單竟被拒退款｜按此觀看完整文章
56.消委會指網購平台膠袋亂收費 濫用膠袋將成本轉嫁消費者 只有5間無收膠袋費｜按此觀看完整文章
57.消委會實試外賣自備餐盒 4間餐廳不接受走餐盒 5大建議予食肆及消費者｜按此觀看完整文章
58.消委會自攜杯實測！有助環保？McCafe用即棄外賣杯製飲品/7Cafe凍飲用即棄膠杯冰粒｜按此觀看完整文章
59.消委會臨期食品｜價錢平近9成 貨品過期5個月照賣！「use by」與「best before」有分別 食錯隨時有健康風險（附消委會選購貼士）｜按此觀看完整文章
第六類：高分清單類
方便讀者跳過文字直接查看的高分安全清單。
60.消委會枸杞子│位元堂性價比最高！御品皇重金屬近超標（附15款四星名單）｜按此觀看完整文章
61.消委會雪糕｜12款安全5星雪糕！一文睇清總脂肪及含糖量/最平$5支/日本北海道直送｜按此觀看完整文章
62.消委會食油｜8款無塑化劑安全健康食油推薦！香港製造粟米油/芥花籽油/葡萄籽油｜按此觀看完整文章
63.消委會啤酒｜$5.5中國雪花性價比最高 10款5星評分啤酒 青島、獅威都上榜｜按此觀看完整文章
64.消委會朱古力｜14款安全高分5星朱古力名單 公平貿易/百年品牌/低至$10｜按此觀看完整文章
65.消委會花生醬｜10款安全高分花生醬名單 低至$33/香港製作/100%花生｜按此觀看完整文章
66.消委會牛油｜11款安全高分牛油名單 百年品牌/植物牛油/有助降低膽固醇｜按此觀看完整文章
67.消委會咖啡｜超齊全5星咖啡豆/咖啡膠囊/即溶咖啡粉合集！呢款全5星+無致癌除害劑｜按此觀看完整文章
68.喉糖推薦2025│消委會8款無糖喉糖名單 龍角散、得果定含糖量超過7成！冇藥性兼越食越痛？｜按此觀看完整文章
69.消委會餅乾丨8款高分安全餅乾推薦名單 低糖/不含防腐劑/避開致癌陷阱｜按此觀看完整文章
70.消委會肉乾肉鬆｜9款不含致癌物4星半肉乾肉鬆名單！鈉含量無超標肉鬆/選用台灣豬（附高糖高鈉品牌列表）｜按此觀看完整文章
71.消委會火腿火雞片｜精選7款火腿火雞片高分安全名單！附高蛋白低脂之選+高鈉品牌列表｜按此觀看完整文章
72.消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片｜按此觀看完整文章
