搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物！附12款高分安全餅乾名單 麥維他消化餅、嘉頓威化餅都上榜
消委會餅乾檢測！梳打餅仲肥過夾心餅嗎？即看內文詳解：
消委會餅乾大檢閱！餅乾方便又美味，是不少人喜愛的零食。但消委會540期測試市面上60款餅乾，發現全部樣本均檢出不同程度的污染物或基因致癌物！當中為港人喜愛的其中一款無印良品夾心餅乾更檢出的丙烯酰胺含量超出歐盟的基準水平，有機會會引致生殖及發育問題外，報告更指出丙烯酰胺屬基因致癌物！
👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
無印餅乾引患癌風險 只有5款無驗出丙烯酰胺
是次報告檢測了60款預先包裝餅乾樣本的安全及營養素含量，亦檢視了產品包裝資料。在基因致癌物環氧丙醇測試之中，只得6款包括麥維他消化餅、759阿信屋香脆海苔味梳打餅、Gastone Lago威化餅、小牧味屋高鈣梳打餅（芥末味）、CRICH克力加及藍鑽石克力加沒檢出環氧丙醇，其餘54款樣本皆檢出環氧丙醇，介乎每公斤11微克至超過3900微克，而當中含量最高的樣本為「 福尚之品 」， 每公斤含超過3900微克；而大家愛吃的利脆牌芝士夾心餅跟奧利奧原味夾心曲奇，環氧丙醇含量也相當高，分別為1300微克跟1000微克。
另外，當中發現數款餅乾都含有基因致癌物丙烯酰胺，食物內的丙烯酰胺（acrylamide）是在高溫加工處理過程中產生，動物實驗除了顯示長期大量從膳食攝入丙烯酰胺會引致生殖及發育問題外，亦顯示丙烯酰胺屬基因致癌物，因此有組職認為不適合為丙烯酰胺釐定一個安全攝取量，建議應盡量減低從膳食攝入基因致癌物。所有樣本中只有5款餅乾沒有被驗出丙烯酰胺，60款樣本當中有4款一般餅乾和威化餅樣本檢出的丙烯酰胺含量超出歐盟的基準水平，分別是百邦、無印良品、Bancheta及Hokka。
梳打餅總脂肪最高！食半盒旺旺已經超高糖
雖然梳打餅味道較清淡，但想不到竟然比夾心餅乾更要肥！消委會發現梳打餅其中一個樣本（福尚之品芝士味蘇打餅乾）總脂肪是眾多樣本中最高，以100克中的總脂肪竟達41.3克！反而口感滿滿的水泡餅樣本（么鳳士多 水點水泡餅）每100克只有4.9克。
近年大家相當關心的食物糖份，以威化餅樣本（旺旺 黑白配朱古力捲香草味）最高，每100克中佔42克糖份，以每日攝取2000千卡能量的成年人計算，進食半盒（30克）已佔世衞建議的每日上限約25%。
在各測驗項目超標最多的餅乾樣本
環氧丙醇及G：福尚之品芝士味蘇打餅乾（無蔗糖）(>3900微克/1公斤)
丙烯酰胺：無印良品 紅豆夾心餅（620微克/1公斤）
飽和脂肪酸：Gastone Lago（23.7克/100克）
反式脂肪酸：Hamada Healthy Club（1.36克/100克）
總脂肪：福尚之品芝士味蘇打餅乾（無蔗糖）（41. 3克/100克）
總糖：旺旺 黑白配朱古力捲香草味（42克/100克）
鈉：Arnott's Country Cheese Cracker（1090毫克/100克）
總評4.5星以上高分餅乾名單
冠華水泡餅｜水泡餅
萊家 Loacker Minis Cremkakao - Crispy Wafers with Cocoa and Chocolate Cream Filling｜威化餅
嘉頓 忌廉威化花生味 Garden Cream Wafers - Peanut Flavoured｜威化餅
Gastone Lago Wafer with Lemon Cream｜威化餅
CRICH Extra Virgin Olive Oil 10% and Rosemary Crackers｜克力加
瑞士達維他 奇亞籽藜麥味麥脆餅｜克力加
Huntley & Palmers Sesameal Original｜克力加
Barilla Mulino Bianco Salted Crackers｜克力加
Nabisco Original Premium Cracker｜克力加
麥維他輕怡全麥消化餅｜消化餅
麥維他朱古力夾心橙餅｜其他餅
鯉魚門紹香園合桃果子專門店花占餅｜其他餅
>>按此查詢更多健康餅乾推介<<
更多營養健康推介
消委會雪糕｜推介12款安全5星雪糕！一文睇清總脂肪及含糖量/最平$5支/日本北海道直送
消委會薯片｜推介10款4星半以上零食 零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片
消委會餅乾推介名單！8款高質健康餅乾 低糖/不含防腐劑/避開致癌陷阱
消委會食油推薦｜8款無塑化劑健康食油 香港製造粟米油/芥花籽油/葡萄籽油
消委會喉糖│冇藥性兼越食越痛？龍角散、得果定含糖量超過7成（附無糖喉糖推薦名單）
更多消委會報告/飲食陷阱
消委會隨行杯｜NOC完勝Starbucks、Thermos 、Muji！Stanley貴但最低分？5款公稱容量低於標籤
消委會濕廁紙｜5星濕廁紙低至$1.21/張 平過香港自創品牌5倍 1款樣本有機會淤塞馬桶？
消委會實試外賣自備餐盒 4間餐廳不接受走餐盒 5大建議予食肆及消費者
消委會陶瓷餐具｜劣質陶瓷餐具有機會引致鉛中毒？ $10中國杯完勝英國$310骨瓷杯
消委會廁紙｜4款樣本有機會淤塞馬桶！香港品牌獲最高分 木漿製最貴樣本只獲3星
消委會瓶裝水｜兩大中國品牌瓶裝水被驗出溴酸鹽達歐盟上限 大量攝入或引起噁心腹痛
消委會啤酒｜內地啤酒被驗出嘔吐毒素 $5.5中國雪花性價比最高 附10款5星評分啤酒
消委會即食麵｜3款非油炸台灣拌麵獲最高4星半評價 9款公仔麵一食即鈉超標（附高評分即食麵清單）
消委會花生醬｜新竹福源花生醬評分排包尾 被驗出致癌物總黃曲霉毒素超標
消委會朱古力｜$28.8Lindt瑞士蓮完勝$160Amedei朱古力 一款被驗出有可能損害腎臟重金屬
消委會包裝粟米粒及青豆報告 17款檢出金屬污染物 惠康牌Meadows完勝貴4倍日本味之素 最平青豆都有5星
消委會醃菜｜8成半醃菜屬高鈉 759泡菜完勝$49宗家府！3款橄欖菜被驗出含較多昆蟲碎
消委會｜電子點餐引糾紛：隱藏加一服務費、熱水當茶芥收錢？電子點餐5大迷思
消委會枸杞子│位元堂性價比最高！御品皇重金屬近超標（附15款四星以上推介）
消委會木耳雪耳｜$13.9御萬家雪耳完勝$99樓上雪耳！價真棧、點點綠、位元堂均測出除害劑
消委會雞精｜馬百良被驗出含膽固醇！維特健靈貴9倍 營養含量仍輸液體滴雞精（附5星推介）
消委會｜全部即食紫菜樣本檢出金屬污染物 小老板紫菜高脂高鈉！一盒佔成人鈉攝取上限4成
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌illy竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會｜火腿火雞片9成高鈉！759阿信屋火腿片食1包已超標一倍 $36呢款最健康！
消委會｜32款花生堅果高脂！759阿信屋花生唔肥但高糖？仲有款$188堅果輸俾$19.9
消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物 Oreo/Ritz全部上榜！無印紅豆夾心餅含量超標
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
美國嬰兒奶粉疑受污染 致 31 宗肉毒桿菌中毒 ByHeart 配方奶粉緊急回收︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國至少有 31 名嬰兒在飲用 ByHeart 嬰兒配方奶粉後，因感染嬰兒肉毒桿菌中毒而需入院接受治療。雖然該公司已宣布在全國範圍內回收所有產品，但州政府官員表示，仍有部分回收產品在商店貨架上發現。Yahoo 健康 ・ 22 小時前
流感｜許樹昌稱夏季流感高峰回落後 短期內或現冬季流感高峰
本港正處於夏季流感季節，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示上月中已過高峰，預計本月尾至下月初會回落至底線，但寒冷天氣或會使回落時間變長，又稱每年1月至3月多數會出現冬季流感高峰，因此夏季流感回落至底線後不久，或會出現冬季流感高峰期。am730 ・ 21 小時前
基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 患者曾與另一確診家人到訪深圳
【Now新聞台】本港新增一宗感染基孔肯雅熱輸入個案。衞生防護中心稱，新增個案涉及一名66歲男子，與周五公布的60歲女患者來自同一個家庭，兩人在本月中一同到過深圳。男患者周四起出現關節痛，血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，獲安排在仁濟醫院接受治療，目前情況穩定，中心會向廣東省衞生當局通報個案。本港今年累計錄得68宗基孔肯雅熱確診個案，當中有4宗屬本地個案。不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
綠葉製藥(02186.HK)新藥LY03017在美國獲准開展臨床試驗
綠葉製藥(02186.HK)宣布，集團自主研發的新一代5－羥色胺2A型受體(5-HT2AR)反向激動劑和5－羥色胺2C型受體(5-HT2CR)拮抗劑LY03017，已獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)許可開展臨床試驗。LY03017擬用於治療阿爾茨海默病精神病性障礙(ADP)、帕金森病精神病性障礙(PDP)、精神分裂症陰性症狀(NSS)。FDA本次豁免了其Ⅰ期臨床試驗中單次給藥劑量遞增(SAD)試驗環節，該藥物後續可直接啟動多次給藥劑量遞增(MAD)以及後續的臨床試驗。LY03017是集團又一款在中國和美國同步開發的中樞神經系統治療領域創新藥。目前，LY03017也在中國處於Ⅰ期臨床階段。(ST)infocast ・ 3 小時前
許樹昌：冬季流感高峰期將至 籲市民預早接種流感疫苗
【Now新聞台】中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，本港夏季流感高峰期已由高位逐漸回落，預計月底至下月初見底，但隨著天氣轉涼，可能短期內出現冬季流感高峰期，呼籲市民預早接種流感疫苗。 中大呼吸系統科講座教授許樹昌︰「到10月中至底已見頂，呼吸道樣本比例達12%後回落，前一個星期呼吸道樣本達7.7%，上星期剛公布是6.2%，趨勢是夏季遲來的流感高峰期回落中。如果天氣凍，可能會比平常6至8星期回落的時間長一點，不足為奇，再加上在冬季1至3月，多數會有一個冬季、另一個高峰期來臨，所以即使回落至底線，可能沒多久冬季流感高峰期又會再來。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
拜耳預防中風藥 臨床試驗達標
德國藥廠拜耳公司宣布一種實驗性預防中風藥物,在後期臨床研究中取得積極成果。拜耳透露,每天服用一次50毫克阿桑德西安(Asundexian),並接受標準抗血小板治療的患者,再次中風的風險顯著降低,達到了 III 期 Oceanic-Stroke 試驗的主要目標。而且,該藥物沒有增加大量出血的風險,大量出血是某些薄血藥的副作用。這種預防中風的口服藥物,作用機制是阻斷一種名為「因子Xla」(Factor Xla)的蛋白質,該蛋白質在血液凝固過程中發揮作用。研究人員指出,採用目前已有的療法,再次中風的風險很高,使用 Asundexian 可成新選擇,是一項重大進展。 (BC)infocast ・ 2 小時前
綠葉製藥(02186.HK)LY03017獲准開展美國臨床試驗
綠葉製藥(02186.HK)公布，集團自主研發的新一代5-羥色胺2A型受體(5-HT2AR)反向激動劑和5-羥色胺2C型受體(5-HT2CR)拮抗劑LY03017，已獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)許可開展臨床試驗。 LY03017擬用於治療阿爾茨海默病精神病性障礙(ADP)、帕金森病精神病性障礙(PDP)、精神分裂症陰性症狀(NSS)，FDA豁免其I期臨床試驗中單次給藥劑量遞增(SAD)試驗環節，該藥物後續可直接啟動多次給藥劑量遞增(MAD)以及後續的臨床試驗。 綠葉製藥指，該新藥是基於集團的新分子實體/新治療實體技術平台開發，是又一款在中國和美國同步開發的中樞神經系統治療領域創新藥，目前在中國亦正處於I期臨床階段。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 20 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓 老闆原來是中國人
中國出手抵制，日本旅遊業首當衝擊？東京旅遊巴公司損失3,000萬日圓，但網民發現原來老闆是中國人，事件引發「制裁自己人」討論。Yahoo財經 ・ 3 小時前
張曼玉連去放狗都著得好時尚！3款比想像中易襯的「曼神穿搭」，啡色皮褸秋冬必備
張曼玉近日在小紅書分享生活點滴，片中她即使只是出門放狗，一身裝束依然星味十足，舉手投足盡顯「曼神」風範！想讓衣著升級？快來偷師她的穿搭哲學，學會如何用基本單品，輕鬆穿出高級時尚感。Yahoo Style HK ・ 52 分鐘前
林頴彤捲男友鄭雋熹JPEX案變低調傳狂推job避風頭 轉型網店老闆
前TVB藝人林穎彤（Bella）近年主力唱歌、拍劇及做主持，多棲發展，不過自2023年捲入男友鄭雋熹JPEX案風波及被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」罪，生活大翻盤，傳聞林穎彤為避風頭而狂推job，IG對上一個帖文已是10月底。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
解讀 | 點解紅軍又輸一場？
紅軍如今的表現有如一盤散沙，後防脆弱、中場無影無蹤、前場欠缺進攻火力。近7場聯賽輸了6場，絕對不是一支衛冕冠軍應有的表現。Yahoo 體育 ・ 19 小時前
川普斥烏克蘭領導層不知感恩 澤倫斯基發文致謝
（法新社基輔23日電） 烏克蘭總統澤倫斯基表示，他非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「親自感謝川普總統所提供的協助」。美國總統川普（Donald Trump）稍早在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文批評，烏克蘭領導層「對我們的付出毫無感激」。法新社 ・ 4 小時前
林嘉欣金馬獎Deep V西裝外套造型又帥又性感！秋冬穿搭靈感，從Uniqlo、Zara到Gucci、YSL都有好看西裝外套推薦
2025第62屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，現場有不少香港演員到場，當中，林嘉欣也出席並擔任最佳女配角的頒獎嘉賓，她穿起了超大件oversized西裝外套都超好看！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
英超 ｜ 曼聯冬天放走明奈施亞斯 條件只有一個
曼聯今年前線大換人，施亞斯和明奈成為大輸家，兩名球員本賽季均未在英超取得正選。兩人對現時情況感到不滿，希望冬天轉會走人，阿摩廉對此表示理解。Yahoo 體育 ・ 58 分鐘前
豐澤開倉｜多款名牌家電及電子產品低至半價 Dyson多用途造型器/風扇暖風機$1080入手、慢煮棒$70起、Samsung Galaxy Tab $700有找！
豐澤又再舉行開倉！今次荃灣特賣場強勢回歸，由即日起至11月30日舉行，現場集合大量人氣品牌家電及電子產品，包括Dyson、Apple、Samsung、小米、華為及BRUNO等，全部百元起入手。即刻睇吓有咩精選抵買產品，再去現場掃貨啦！YAHOO著數 ・ 21 小時前
納米樓未跌完！132呎開放式戶「1字頭」有交易 3年蝕逾15%｜二手樓成交
二手交投氣氛活躍，惟近年備受追捧的納米樓，身價跌勢仍然持續。有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，市場消息指，一個高層32室，實用面積約132方呎，開放式間隔，以190萬元易手，呎價約14,394元。 據悉，原業主於2022年底以225萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧9蝕35萬元，物業期內跌價約15.6%。資料顯示，am730 ・ 14 小時前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 14 小時前