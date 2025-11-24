消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物！附12款高分安全餅乾名單 麥維他消化餅、嘉頓威化餅都上榜

消委會餅乾大檢閱！餅乾方便又美味，是不少人喜愛的零食。但消委會540期測試市面上60款餅乾，發現全部樣本均檢出不同程度的污染物或基因致癌物！當中為港人喜愛的其中一款無印良品夾心餅乾更檢出的丙烯酰胺含量超出歐盟的基準水平，有機會會引致生殖及發育問題外，報告更指出丙烯酰胺屬基因致癌物！

無印餅乾引患癌風險 只有5款無驗出丙烯酰胺

是次報告檢測了60款預先包裝餅乾樣本的安全及營養素含量，亦檢視了產品包裝資料。在基因致癌物環氧丙醇測試之中，只得6款包括麥維他消化餅、759阿信屋香脆海苔味梳打餅、Gastone Lago威化餅、小牧味屋高鈣梳打餅（芥末味）、CRICH克力加及藍鑽石克力加沒檢出環氧丙醇，其餘54款樣本皆檢出環氧丙醇，介乎每公斤11微克至超過3900微克，而當中含量最高的樣本為「 福尚之品 」， 每公斤含超過3900微克；而大家愛吃的利脆牌芝士夾心餅跟奧利奧原味夾心曲奇，環氧丙醇含量也相當高，分別為1300微克跟1000微克。

另外，當中發現數款餅乾都含有基因致癌物丙烯酰胺，食物內的丙烯酰胺（acrylamide）是在高溫加工處理過程中產生，動物實驗除了顯示長期大量從膳食攝入丙烯酰胺會引致生殖及發育問題外，亦顯示丙烯酰胺屬基因致癌物，因此有組職認為不適合為丙烯酰胺釐定一個安全攝取量，建議應盡量減低從膳食攝入基因致癌物。所有樣本中只有5款餅乾沒有被驗出丙烯酰胺，60款樣本當中有4款一般餅乾和威化餅樣本檢出的丙烯酰胺含量超出歐盟的基準水平，分別是百邦、無印良品、Bancheta及Hokka。

無印紅豆夾心餅含量超標

梳打餅總脂肪最高！食半盒旺旺已經超高糖

雖然梳打餅味道較清淡，但想不到竟然比夾心餅乾更要肥！消委會發現梳打餅其中一個樣本（福尚之品芝士味蘇打餅乾）總脂肪是眾多樣本中最高，以100克中的總脂肪竟達41.3克！反而口感滿滿的水泡餅樣本（么鳳士多 水點水泡餅）每100克只有4.9克。

近年大家相當關心的食物糖份，以威化餅樣本（旺旺 黑白配朱古力捲香草味）最高，每100克中佔42克糖份，以每日攝取2000千卡能量的成年人計算，進食半盒（30克）已佔世衞建議的每日上限約25%。

旺旺 黑白配朱古力捲香草味 $6 大家的童年回憶旺旺黑白配朱古力捲香草味曾經風靡一時，原來糖份相當高。

在各測驗項目超標最多的餅乾樣本

環氧丙醇及G：福尚之品芝士味蘇打餅乾（無蔗糖）(>3900微克/1公斤)

丙烯酰胺：無印良品 紅豆夾心餅（620微克/1公斤）

飽和脂肪酸：Gastone Lago（23.7克/100克）

反式脂肪酸：Hamada Healthy Club（1.36克/100克）

總脂肪：福尚之品芝士味蘇打餅乾（無蔗糖）（41. 3克/100克）

總糖：旺旺 黑白配朱古力捲香草味（42克/100克）

鈉：Arnott's Country Cheese Cracker（​​1090毫克/100克）

總評4.5星以上高分餅乾名單

冠華水泡餅｜水泡餅 萊家 Loacker Minis Cremkakao - Crispy Wafers with Cocoa and Chocolate Cream Filling｜威化餅 嘉頓 忌廉威化花生味 Garden Cream Wafers - Peanut Flavoured｜威化餅 Gastone Lago Wafer with Lemon Cream｜威化餅 CRICH Extra Virgin Olive Oil 10% and Rosemary Crackers｜克力加 瑞士達維他 奇亞籽藜麥味麥脆餅｜克力加 Huntley & Palmers Sesameal Original｜克力加 Barilla Mulino Bianco Salted Crackers｜克力加 Nabisco Original Premium Cracker｜克力加 麥維他輕怡全麥消化餅｜消化餅 麥維他朱古力夾心橙餅｜其他餅 鯉魚門紹香園合桃果子專門店花占餅｜其他餅

