消委會：首8個月收到約550宗對藥店的投訴

【Now新聞台】消委會今年首8個月收到約550宗對藥店的投訴，涉及計價單位模糊及推薦包裝高度相似的影射貨品。消委會敦促零售業界摒棄誤導性銷售手法，指會削弱旅客在本港消費的信心。

消委會過去3年收到逾1600宗對藥妝店及藥房的投訴，今年首8個月有548宗，與去年同期相若。

其中，有新加坡旅客在逛藥妝店時被店員推銷藥材，並提出「買80送5」優惠，但沒提及計價單位。量秤顯示藥材重「0.85」，投訴人聲稱見標價為每両380元，估算結算約300元，就同意購買。店員在未有講清楚計價單位及總價下已將藥材磨成粉，並要求投訴人付30400元，最後說計價單位是錢，每錢380元。

投訴人與家人同行，為了息事寧人先行付款，並在堅持下才獲得收據。他之後發現收據所列的計價單位與店內標示不同，認為銷售手法誤導，向海關及消委會求助。經多番調停後，藥妝店最終同意全額退款。

另一宗投訴，是有內地遊客到藥房查詢安宮牛黃丸，店員把一盒產品介紹為「北京安宮牛黃丸」推介給他，投訴人見包裝類似心儀品牌，加上店員說是「北京」，就以為是心儀品牌，付款約2640元買入3盒。投訴人返到內地檢查，才發現 生產商名稱相差一個字，懷疑屬假冒或影射貨品，向消委會求助，最後獲退貨和退款。

消委會指，誤導性銷售手法會削弱旅客在本港消費的信心。

消委會投訴及諮詢總監馮子茵：「投訴數字中佔多少百分比是旅客、多少百分比是本地消費者呢？根據資料，71%是旅客，29%屬於本地消費者。」

消委會研究及試驗小組主席鍾志勇：「消委會敦促零售業界摒棄誤導性銷售手法，應殷實經營，提升自律水平，共同維護香港購物天堂的美譽。」

消委會提醒到藥房購物時，要留意產品防偽特徵，了解計價及秤重單位，結帳後要即時檢查收據。

#要聞