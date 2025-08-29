消委會魚油｜逾9成半樣本檢出有害物易損害腎臟！GNC、楓之寶、美然康氯丙二醇超標（附5星評分名單）

焦點

羅興亞難民危機八年　逾十萬人難民營集會

消委會魚油補充劑大檢閱！魚油是不少人補充營養的常見補充劑之一，聲稱不少產品聲稱有助攝取奧米加3脂肪酸，不論成人、嬰幼兒或孕婦都能食用。不過消委會第553期曾經公佈結果，測試市面25款魚油補充劑，發現3款樣本經檢驗後含有過量有害物質氯丙二醇，當中1款同時檢出過量抗氧化劑BHT和污染物環氧丙醇，另有1款檢出過量基因致癌物多環芳香烴。另外，有4款樣本獲得消委會5星評分，即看下文詳情。

消委會這次測試的25款魚油補充劑，當中包括6款標明可供成人及兒童食用、6款標明專供嬰兒或兒童服用、4 款只列出成人服用量、2款標明專供孕婦、哺乳女性或計劃生育婦女服用以及5款沒有標明服用人士年齡範圍；餘下2款則屬 非膠囊類的液體劑型，當中1款標明專供嬰兒服用，餘下1款則標示多個不同年齡層的兒童及青少年的服用量。

嬰幼兒專用日本阪聖DHA含量最低

魚油產品一般會標示DHA及EPA2種奧米加3脂肪酸的含量，是對身體健康有益的脂肪酸。經過消委會測試後，發現在23款膠囊樣本中最低DHA檢出量是專供嬰兒或兒童服用的日本阪聖，非標明兒童服用的樣本中，最低DHA檢出量的是L&F，當中最高的是美然康。當中2款樣本的DHA檢出量較標示值低過20%，相差最多的是日本阪聖，其標籤標示每100克含60.6克DHA，惟測試結果顯示樣本每100克只含有10.3克DHA，比標示值低83.0%，至於EPA檢出量當中最低的是日本命力，最高的是維柏健。

Bioisland DHA含量比聲稱高2倍

雖然DHA及EPA是有益的脂肪酸，但需要留意產品上的營養標籤，經消委會測試後，發現Bioisland樣本檢出的DHA含量比聲稱高2倍，其標籤標示每粒含14.4毫克DHA，惟測試結果顯示樣本每粒含有43.2毫克DHA；而其EPA檢出量亦較聲稱的高約1. 2倍，其營養標籤標示每粒含21.6毫克EPA，惟測試結果顯示樣本每粒含48.4毫克EPA。

可透過日常飲食攝取脂肪酸

若然不食用魚油補充劑，可透過膳食中攝取DHA及EPA增加這2款脂肪酸。一般皆可從飲食中攝取其他各種營養素，例如蛋白質、鈣、維他命D。奧米加3脂肪酸的主要來源通常是海產。但對於素食者或不喜歡吃海產的人士，特別是孕婦或哺乳期婦女，或未能在日常飲食中攝取足夠的奧米加3脂肪酸的人士，則可能需要服用補充劑。懷孕或哺乳的婦女每周應食用至少8至12安士的不同種類含有較高DHA及較低汞的海產。參考香港食物安全中心的建議，較好的選擇包括三文魚、鰹魚、左口魚、盲鰽、魚仲、紅鮪等，素食者亦可選核 桃、亞麻籽、奇亞籽或海藻油等作天然的DHA來源。

消委會魚油補充劑星級評分

5星

沒有標明服用人士年齡範圍

標明服用人士包括成人及兒童的樣本

非膠囊類

4星半

沒有標明服用人士年齡範圍

  • Doctor’s Choice Omega 3醫之選奧米加3

只標明成人服用量的樣本

  • Mannings USA Deep Sea Fish Oil 1000mg 萬寧美國深海魚油（200粒）

標明服用人士包括成人及兒童的樣本

  • Health King Norwegian Salmon Oil 健康尚品挪威三文魚油精華（108粒）

標明專供嬰兒或兒童服用的樣本

  • Health Proof Junior Omega Proof A Nutritional Supplement 康寶庫兒童魚油精華(保健食品)高純度DHA精華（60粒）

非膠囊類

  • Life Nutrition 100% 天然嬰兒鱈魚DHA +D3（60毫升）

