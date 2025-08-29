羅興亞難民危機八年 逾十萬人難民營集會
消委會魚油｜逾9成半樣本檢出有害物易損害腎臟！GNC、楓之寶、美然康氯丙二醇超標（附5星評分名單）
消委會曾經測試25款魚油補充劑，當中9成半樣本檢出有害物，即看內文：
消委會魚油補充劑大檢閱！魚油是不少人補充營養的常見補充劑之一，聲稱不少產品聲稱有助攝取奧米加3脂肪酸，不論成人、嬰幼兒或孕婦都能食用。不過消委會第553期曾經公佈結果，測試市面25款魚油補充劑，發現3款樣本經檢驗後含有過量有害物質氯丙二醇，當中1款同時檢出過量抗氧化劑BHT和污染物環氧丙醇，另有1款檢出過量基因致癌物多環芳香烴。另外，有4款樣本獲得消委會5星評分，即看下文詳情。
消委會這次測試的25款魚油補充劑，當中包括6款標明可供成人及兒童食用、6款標明專供嬰兒或兒童服用、4 款只列出成人服用量、2款標明專供孕婦、哺乳女性或計劃生育婦女服用以及5款沒有標明服用人士年齡範圍；餘下2款則屬 非膠囊類的液體劑型，當中1款標明專供嬰兒服用，餘下1款則標示多個不同年齡層的兒童及青少年的服用量。
嬰幼兒專用日本阪聖DHA含量最低
魚油產品一般會標示DHA及EPA2種奧米加3脂肪酸的含量，是對身體健康有益的脂肪酸。經過消委會測試後，發現在23款膠囊樣本中最低DHA檢出量是專供嬰兒或兒童服用的日本阪聖，非標明兒童服用的樣本中，最低DHA檢出量的是L&F，當中最高的是美然康。當中2款樣本的DHA檢出量較標示值低過20%，相差最多的是日本阪聖，其標籤標示每100克含60.6克DHA，惟測試結果顯示樣本每100克只含有10.3克DHA，比標示值低83.0%，至於EPA檢出量當中最低的是日本命力，最高的是維柏健。
Bioisland DHA含量比聲稱高2倍
雖然DHA及EPA是有益的脂肪酸，但需要留意產品上的營養標籤，經消委會測試後，發現Bioisland樣本檢出的DHA含量比聲稱高2倍，其標籤標示每粒含14.4毫克DHA，惟測試結果顯示樣本每粒含有43.2毫克DHA；而其EPA檢出量亦較聲稱的高約1. 2倍，其營養標籤標示每粒含21.6毫克EPA，惟測試結果顯示樣本每粒含48.4毫克EPA。
可透過日常飲食攝取脂肪酸
若然不食用魚油補充劑，可透過膳食中攝取DHA及EPA增加這2款脂肪酸。一般皆可從飲食中攝取其他各種營養素，例如蛋白質、鈣、維他命D。奧米加3脂肪酸的主要來源通常是海產。但對於素食者或不喜歡吃海產的人士，特別是孕婦或哺乳期婦女，或未能在日常飲食中攝取足夠的奧米加3脂肪酸的人士，則可能需要服用補充劑。懷孕或哺乳的婦女每周應食用至少8至12安士的不同種類含有較高DHA及較低汞的海產。參考香港食物安全中心的建議，較好的選擇包括三文魚、鰹魚、左口魚、盲鰽、魚仲、紅鮪等，素食者亦可選核 桃、亞麻籽、奇亞籽或海藻油等作天然的DHA來源。
消委會魚油補充劑星級評分
5星
沒有標明服用人士年齡範圍
Holland & Barrett Omega 3 Fish Oil 1200mg with Vitamin D3（90粒）
標明服用人士包括成人及兒童的樣本
非膠囊類
4星半
沒有標明服用人士年齡範圍
Doctor’s Choice Omega 3醫之選奧米加3
只標明成人服用量的樣本
Mannings USA Deep Sea Fish Oil 1000mg 萬寧美國深海魚油（200粒）
標明服用人士包括成人及兒童的樣本
Health King Norwegian Salmon Oil 健康尚品挪威三文魚油精華（108粒）
標明專供嬰兒或兒童服用的樣本
Health Proof Junior Omega Proof A Nutritional Supplement 康寶庫兒童魚油精華(保健食品)高純度DHA精華（60粒）
非膠囊類
Life Nutrition 100% 天然嬰兒鱈魚DHA +D3（60毫升）
