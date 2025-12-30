消委會麵包｜麥方包平均營養高過白方包？得Bakehouse副線獲5星！這款方包竟得2星半（附高分方包名單）

消委會548期麵包檢測結果出爐！白方包跟麥方包是常見的麵包種類，simplylife、Donki、東海堂等都有售賣麵包，消委會方包測試發現雖然全部方包樣本不含食品安全問題，但是脂肪含量差距甚大，亦有標籤問題，立即看看以下檢測結果，選擇最健康的麵包及方包！

6款麵包含防腐劑

食麵包當然是越新鮮越好，亦有不少人會選擇無防腐劑的麵包，測試結果發現6款樣本檢出防腐劑之一的丙酸，全部均為麥方包樣本，含量為每公斤1,040至 2,790毫克，全部均低於《食物內防 腐劑規例》訂明丙酸可在麵包內的最高准許含量（每公斤3,000毫克），當中太子餅店未有將丙酸標示於成分表。

消委會麵包｜麥及白方包得Bakehouse副線獲5星！熱情價格Donki最肥？美心旗下simplylife竟得2星半

馬莎方包亦檢出每公斤1, 240毫克丙酸，惟未有於成分表列明使用了丙酸或其鹽類。該款方包產品的成分表列出dried fermented wheatflour為成分之一。「dried fermented wheatflour」或「cultured wheat」於製造過程中進行發酵時，會產生丙酸。某些廠商會於烘焙食物中加入該等成分作為原材料之一，可作防腐之用。消費者如果看到方包產品的成分表列出該等字眼，代表方包產品或含有丙酸。

Don Don Donki樣本最肥

對於減肥人士來說，麵包的脂肪比例相當值得關注，是次測試發現方包樣本中脂肪比例相差近10倍，最高脂方包為熱情價格Don Don Donki，每100克含11.9克的總脂肪，亦是飽和脂肪酸跟反式脂肪酸含量最高的一款。而每100克總脂肪含量最低的方包樣本則為simplylife 星美樂。

深受大家喜愛的don don donki出產的麵包脂肪含量是最高的一款。

多款樣本未附營養標籤＋未有按規例標示成分

是次方包測試亦發現4款方包樣本未有按規例標示成分，包括Paper Stone Bakery、simplylife 星美樂、麵包新語、太子餅店。7款樣本未附有營養標籤，Little Mermaid、超羣、凱施餅店 ，以及上述的4款沒有標示成分表的方包樣本皆未附有營養標籤，有些方包樣本未知是否符合豁免條件。

麥方包的膳食纖維和礦物質含量較高

測試結果顯示，無論是膳食纖維，以及鐵、銅、鋅和鎂，麥方包的平均含量均較白方包高。以膳食纖維為例，14款麥方包的平均膳食纖維每100克為4.5克，而白方包只有2.3克，相差近一倍。

Bakehouse副線全勝 4間連鎖品牌表現得2星半

在總評當中，只有烘焙名店Bakehouse旗下品牌Bread Pantry獲得5星評價，總脂肪每100克只有1.2克。而評分最低的白方包樣本為Paper Stone Bakery跟星美樂simplylife只得2星半，麥方包表現最差的樣本為麵包新語BreadTalk跟太子餅店Prince Bakery，同樣只有2星半。

Simplylife的麵包只有2星半。

Bread Pantry Rustic White Sourdough $26

唯一獲5星評價的方包。

白方包總評推介

5星評價

4星半評價

東海堂 Arome Baker 和熟•薄切方包 $21

泰昌餅家 至薄白方包 $9.5

759麵包工房 澤西牛油方包 $13

Panash Bakery Choujuku White Bread $12

嘉頓 Garden 生命麵包-含蛋白質 $13.5

Little Mermaid Hokkaido Milk Bread ¼ $24

麥方包總評推介

4星半評價

超羣 Maria's 全麥方包 $18

凱施餅店 麥方包 $16

馬莎 M&S Food Medium Sliced Wholemeal Bread $39

山崎麵包 切皮麥飽 $13

大班麵包西餅 健康全麥包 $12

聖安娜餅屋 純麥方包 $15

crostini 全麥麵包 $15

美心西餅 高級麥包 $15

