8-1_5.jpg

近年不少人選用交友應用程式，然而消委會屢有接獲關於交友配對服務的投訴，今年首11個月就收到88宗有關投訴，比過去三年數字高。消委會呼籲業界在交易前先與消費者仔細溝通擇偶條件，交友應用程式的營運商亦可考慮改善其用戶註冊流程，避免有虛假用戶登記。當收到用戶舉報時，商戶應積極處理，剔除有問題的用戶。另一方面，消費者及其家人亦應明白交友配對服務不一定能成功配對符合全部條件的理想對象，使用交友應用程式時亦要提高警覺，免墮騙案。

個案一：配對 對象年齡及禮金惹爭議

投訴人陪同兒子光顧A配對公司，並支付約2,000元服務費。當時職員口頭承諾會一直配對年齡相近的女性會員見面，合約亦訂明會提供服務直至結婚為止。投訴人認為在一年間，除了首位女會員外，其餘3位的年齡均超越承諾的年齡層。A配對公司指可安排擴展到非本地女會員進行配對，若配對成功可能需準備數萬元禮金，惟投訴人不接受，亦指該公司其後沒有聯絡他跟進配對安排，遂向消委會求助。

廣告 廣告

A配對公司回覆消委會表示，一直有透過即時通訊軟件與投訴人兒子溝通及提供配對服務，前後一共推薦了6名女會員，其兒子與其中3人透過通訊軟件直接聯絡或親身見面。A配對公司亦表示，投訴人對所推薦的女會員有一定要求，除了年齡外，亦曾就女會員的外貌表達期望。在消委會調停下，A配對公司考慮到已成功為投訴人兒子牽線與3名女會員直接聯絡，提出退款800元，並終止其會籍及服務作為解決方案獲接納。

11-1_5.jpg

個案二：不滿高端配對服務質素

年約40歲的投訴人，年薪逾300萬元，希望尋找年齡及收入均相若的男士為對象，遂向B配對公司支付70,000元購買配對服務。B配對公司承諾會向推薦符合要求的男會員及促成8次單對單約會，服務沒有期限。於首年內，B配對公司先後向投訴人推薦了18名男會員，惟當中沒有一位完全符合條件。投訴人曾表達不滿，認為平均收費近萬元才促成1次約會，卻不曾推薦一位完全符合要求的對象，遂聯絡消委會要求取消合約及退款。

B配對公司回覆消委會時引用合約條款，表示在推薦配對對象時會考慮客戶的期望，但不保證所有人選均完全符合條件，其配對系統會篩選出綜合匹配度達80%以上的人選，而綜合匹配度的計算標準包括收入、年齡、共同興趣等多個範疇，因此否認違約，並表示會繼續提供服務。然而投訴人不接受解釋，重申職員銷售服務時表示，有很多會員符合她列出的擇偶要求，現已對B配對公司的服務失去信心，再次要求退款，惟B配對公司維持其決定不變，消委會遂建議考慮諮詢獨立法律意見。

個案三：交友程式疑有用戶以假資料登記

投訴人以378元購買C交友程式3個月的付費會員服務。約1個月後，收到一名陌生女會員的訊息，邀請他轉移至即時通訊軟件溝通，惟投訴人發現她自稱的名字與交友程式不同。女會員向投訴人表示願意和他見面，但要求他先透過銀行轉帳方式支付500元。投訴人拒絕了女會員的邀約，並認為事件反映C交友程式對會員質素把關不足，懷疑註冊過程中並沒有要求核證用戶個人資料，用戶可能虛報資料註冊帳戶，影響整體服務的真實性與可靠性，因此向程式營運商提出提早終止會籍及退回餘下會費的要求，但遭商戶引用條款，指所有已繳交的會費均不設退款。投訴人遂向消委會求助，C交友程式營運商雖然沒有就其註冊流程或會員管理方面作出解釋，但在消委會的調停下同意向投訴人全額退款。

消委會提醒慎選交友配對服務。 (消委會)

交友配對服務或應用程式注意事項

消費者在使用交友配對服務或應用程式時，可留意以下事項：

實體店的配對服務一般都設有諮詢環節，消費者在購買服務前，除了要了解服務費用、期限外，亦應了解服務內容，同時了解推薦標準，例如與商戶協定哪些要求屬必要條件，哪些要求屬於喜好但非必要等；

消費者亦應仔細及冷靜考慮清楚商戶開出的承諾是否有能力兌現，抑或是不切實際及誇大的推銷手法；

購買服務後應和商戶保持良好溝通，以安排約會或調整配對方向等；

配對成功與否受多種因素影響，消費者及其家人應管理本身的期望，明白並非一定可以配對到完全符合期望的對象；

不論是購買線下配對服務，還是線上交友程式，消費者都應在交易前仔細閱讀合約條款，不應盡信銷售職員的陳述，並在交易後保留收據和合約。如曾經與商戶溝通擇偶條件，亦可保留有關溝通紀錄，以作憑據；

在購買交友程式付費會籍時，消費者應留意程式是否設有自動續訂的設定，如不打算繼續使用訂閱服務，須自行於應用程式商店取消訂閱，或適時向商戶提出終止服務要求。消費者應注意單純移除應用程式並不等同要求取消服務。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/消委會-40歲高薪女付7萬元買交友配對服務-18男均未完全符合條件/628050?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral