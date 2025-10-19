不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
消委會牛油｜11款安全高分牛油名單 百年品牌/植物牛油/有助降低膽固醇
牛油是日常食材，但市面上這麼多牛油又應該如何選擇？即睇Yahoo Food內文：
牛油用途多，除了是塗醬，亦可以用來烹調。但牛油並非只有一種，好像有牛油、植物牛油、混合牛油，到底有甚麼分別？又有哪款牛油健康安全，可安心食用？消委會在第551期《選擇》月刊就搜羅28款市面常見的預先包裝牛油、人造牛油及塗抹醬等樣本進行測試，發佈「脂肪？致癌物？天然牛油、人造牛油、塗抹醬點揀好？」文章。今次Yahoo Food根據以上測試為大家整理出安全高分牛油名單！
測試多款天然牛油、人造牛油、塗抹醬等
在這期的測試中，消委會搜集了12款牛油（butter）、1款起酥油（shortening）、1款牛油和植物油的混合脂肪（blend）、2款混合脂肪塗抹醬（blended fat spread）、8款植物油的脂肪塗抹醬（fat spread）、2款蒜味人造牛油（margarine）及2款添加植物固醇或甾烷醇的脂肪塗抹醬。
植物固醇和植物甾烷醇有助降低膽固醇
相信大家都知道牛油是甚麼，但到底甚麼是植物固醇和植物甾烷醇？植物固醇（plant sterols）和植物甾烷醇（plant stanols）的化學結構與膽固醇相似，人體無法把它們與膽固醇分辨出來，所以它們能減少膽固醇在腸道內的吸收，有助降低血液內總膽固醇和壞膽固醇約7%至10%。然而，目前還未有足夠證據證實它們能直接減低心臟病或中風的風險。
現時市面有聲稱人工添加植物固醇和甾烷醇的脂肪塗抹醬出售。高膽固醇人士攝入添加了1.5至2.5克植物固醇或甾烷醇（即約兩湯匙有添加的脂肪塗抹醬）或有助控制膽固醇水平。不過，一旦完全停止攝入植物固醇或甾烷醇，其降膽固醇的可能益處亦會停止。
牛油煙點較低
不少人煮西餐都會選用牛油去增加香氣，消委會提醒牛油的煙點（約150℃至175℃）一般比精煉食用植物油低。當加熱牛油至100℃，當中的水分蒸發後，剩下的奶脂及其他奶類成分很易燒焦變黑，因此不適合高溫煎炒，較適合用於製作醬汁、蛋糕、曲奇及其他烘焙糕點。
各款牛油用法
無鹽牛油：如選擇以牛油作烹調，應選用無鹽牛油，這樣較易控制成品的鈉含量，而西餐製作醬汁時，牛油應留待最後才加入，以防止變燶。
有鹽牛油：較適合用於塗抹麵包，以增添奶香風味。
澄清牛油：如果想用牛油煎牛扒，建議使用澄清牛油（clarified butter），它去除了水分及其他奶類成分，只含奶脂，不易燒焦變黑，因此一般煙點亦較高（約230℃至250℃）。不過，澄清牛油通常在西餐材料專門店或網上商店才有售。酥油（Ghee）是其中一種澄清牛油。
塗抹醬：不適宜用於烹調食物。
高分牛油樣本
無加鹽牛油(Unsalted butter)
1.Pauls Australian Butter (Unsalted) $36（4.5星）
來自澳洲，近百年的老品牌，與680多家澳洲牧場合作，只選用澳洲奶源，是4.5星無加鹽牛油中驗出最少塑化劑的樣本。
2.大公司 Daisy 無鹽牛油 Unsalted butter $48.9（4.5星）
大公司 Daisy 無鹽牛油 Unsalted butter於1960年代引入香港市場，選自澳洲及紐西蘭的牛奶，是4.5星牛油價錢最貴的一款，每100克為$24.5，同品牌脂肪塗抹醬（Fat spread）同樣獲得4.5星評價。
3.Lactima 牛油(無鹽) Butter (unsalted) $24 （4.5星）
波蘭品牌，品牌以芝士起家，今次樣本的牛油是4.5星中的無加鹽牛油價錢最相宜的一款，每100克只售$12。
有加鹽牛油（Salted Butter）
4.Heritage Butter (Salted) $39.9（4.5星）
從1466年創立至今，唯一達4.5星的比利時有加鹽牛油，使用牧草與飼料混養的歐洲奶牛製作，生產過程中無添加劑及防腐劑，並進行天然發酵熟成。
混合脂肪塗抹醬（Blended fat spread）及混合脂肪（Blends）
5.大公司Daisy Butter Blend Spread (Salted) $48.9（4.5星）
大公司軟牛油能在各大超市購買得到，與銀寶並列4星半。
6.銀寶 Lurpak 有鹽軟牛脂 Spreadable Slightly Salted $56.5（4.5星）
丹麥過百年的國民品牌.銀寶 Lurpak 有鹽軟牛脂，始於1901年，每20公斤的丹麥牛奶去製作1公斤牛油。銀寶 Lurpak 有鹽軟牛脂總脂肪是混合脂肪塗抹醬樣本當中最低。
脂肪塗抹醬（Fat spread）
7.Flora Light Spread $43.9（5星）
Flora Light Spread是高分牛油樣本中，總脂肪、飽和脂肪酸跟反式脂肪酸中最低的一款，沒有驗出任何塑化劑，在安全測試中獲5星評價，含有芥花油跟葵花籽油，有天然的維生素E，與Meadows Spread with sunflower oil是樣本中唯二獲5星的牛油。
8.Meadows Spread with sunflower oil $19（5星）
惠康在2019年推出自家品牌「Meadows」，旗下產品有不少都達消委會5星評分，這款脂肪塗抹醬由意大利製造，同樣獲5星評價，混合了葵花籽油，價錢是高分樣本中最低，每100克只需$7.6。
9.雪印 Snow Brand 雪印特級植物牛油 Neo Soft Spread $31.9（4.5星）
香港超市常見品牌，創辦人黑澤西藏先生1925年在北海道起家，1939年開始生產及銷售植物牛油製品，在香港亦有分公司，牛油由日本製造，含有維生素E跟維生素A，雪印特級植物牛油是唯一一款高分樣本的日本牛油。
添加植物固醇（sterol）或甾烷醇（stanol）的脂肪塗抹醬
10.table lands Butter Spread with Plant Sterols $42.9（4.5星）
新西蘭品牌Tablelands Spreads，品牌主打健康的牛油抹醬，有助降低膽固醇。每100克只需$8.6，比起同樣為4.5星的Benecol，每100克便宜了$31。
11.Benecol Buttery Spread 58% Vegetable Oils Original $90（4.5星）
品牌是一家專注於提供健康乳製品的品牌，沒有被驗出塑化劑，另外還有輕營版可選擇。
*此為第2022年9月（551期）消委會《選擇》月刊報告，產品價錢、品質、配方等有機會作出更改。
