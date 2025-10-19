消委會牛油｜11款安全高分牛油名單 百年品牌/植物牛油/有助降低膽固醇

牛油用途多，除了是塗醬，亦可以用來烹調。但牛油並非只有一種，好像有牛油、植物牛油、混合牛油，到底有甚麼分別？又有哪款牛油健康安全，可安心食用？消委會在第551期《選擇》月刊就搜羅28款市面常見的預先包裝牛油、人造牛油及塗抹醬等樣本進行測試，發佈「脂肪？致癌物？天然牛油、人造牛油、塗抹醬點揀好？」文章。今次Yahoo Food根據以上測試為大家整理出安全高分牛油名單！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

測試多款天然牛油、人造牛油、塗抹醬等

在這期的測試中，消委會搜集了12款牛油（butter）、1款起酥油（shortening）、1款牛油和植物油的混合脂肪（blend）、2款混合脂肪塗抹醬（blended fat spread）、8款植物油的脂肪塗抹醬（fat spread）、2款蒜味人造牛油（margarine）及2款添加植物固醇或甾烷醇的脂肪塗抹醬。

植物固醇和植物甾烷醇有助降低膽固醇

相信大家都知道牛油是甚麼，但到底甚麼是植物固醇和植物甾烷醇？植物固醇（plant sterols）和植物甾烷醇（plant stanols）的化學結構與膽固醇相似，人體無法把它們與膽固醇分辨出來，所以它們能減少膽固醇在腸道內的吸收，有助降低血液內總膽固醇和壞膽固醇約7%至10%。然而，目前還未有足夠證據證實它們能直接減低心臟病或中風的風險。

廣告 廣告

現時市面有聲稱人工添加植物固醇和甾烷醇的脂肪塗抹醬出售。高膽固醇人士攝入添加了1.5至2.5克植物固醇或甾烷醇（即約兩湯匙有添加的脂肪塗抹醬）或有助控制膽固醇水平。不過，一旦完全停止攝入植物固醇或甾烷醇，其降膽固醇的可能益處亦會停止。

市面上有出售添加了植物固醇或甾烷醇的脂肪塗抹醬，有助降低膽固醇。

牛油煙點較低

不少人煮西餐都會選用牛油去增加香氣，消委會提醒牛油的煙點（約150℃至175℃）一般比精煉食用植物油低。當加熱牛油至100℃，當中的水分蒸發後，剩下的奶脂及其他奶類成分很易燒焦變黑，因此不適合高溫煎炒，較適合用於製作醬汁、蛋糕、曲奇及其他烘焙糕點。

牛油煙點較低。

各款牛油用法

無鹽牛油：如選擇以牛油作烹調，應選用無鹽牛油，這樣較易控制成品的鈉含量，而西餐製作醬汁時，牛油應留待最後才加入，以防止變燶。

有鹽牛油：較適合用於塗抹麵包，以增添奶香風味。

澄清牛油：如果想用牛油煎牛扒，建議使用澄清牛油（clarified butter），它去除了水分及其他奶類成分，只含奶脂，不易燒焦變黑，因此一般煙點亦較高（約230℃至250℃）。不過，澄清牛油通常在西餐材料專門店或網上商店才有售。酥油（Ghee）是其中一種澄清牛油。

塗抹醬：不適宜用於烹調食物。

高分牛油樣本

無加鹽牛油(Unsalted butter)

1.Pauls Australian Butter (Unsalted) $36（4.5星）

來自澳洲，近百年的老品牌，與680多家澳洲牧場合作，只選用澳洲奶源，是4.5星無加鹽牛油中驗出最少塑化劑的樣本。

Pauls Australian Butter (Unsalted) $36

2.大公司 Daisy 無鹽牛油 Unsalted butter $48.9（4.5星）

大公司 Daisy 無鹽牛油 Unsalted butter於1960年代引入香港市場，選自澳洲及紐西蘭的牛奶，是4.5星牛油價錢最貴的一款，每100克為$24.5，同品牌脂肪塗抹醬（Fat spread）同樣獲得4.5星評價。

大公司 Daisy 無鹽牛油 Unsalted butter $48.9

3.Lactima 牛油(無鹽) Butter (unsalted) $24 （4.5星）

波蘭品牌，品牌以芝士起家，今次樣本的牛油是4.5星中的無加鹽牛油價錢最相宜的一款，每100克只售$12。

Lactima 牛油(無鹽) Butter (unsalted) $24

有加鹽牛油（Salted Butter）

4.Heritage Butter (Salted) $39.9（4.5星）

從1466年創立至今，唯一達4.5星的比利時有加鹽牛油，使用牧草與飼料混養的歐洲奶牛製作，生產過程中無添加劑及防腐劑，並進行天然發酵熟成。

Heritage Butter (Salted) $39.9

混合脂肪塗抹醬（Blended fat spread）及混合脂肪（Blends）

5.大公司Daisy Butter Blend Spread (Salted) $48.9（4.5星）

大公司軟牛油能在各大超市購買得到，與銀寶並列4星半。

大公司Daisy Butter Blend Spread (Salted) $48.9

6.銀寶 Lurpak 有鹽軟牛脂 Spreadable Slightly Salted $56.5（4.5星）

丹麥過百年的國民品牌.銀寶 Lurpak 有鹽軟牛脂，始於1901年，每20公斤的丹麥牛奶去製作1公斤牛油。銀寶 Lurpak 有鹽軟牛脂總脂肪是混合脂肪塗抹醬樣本當中最低。

銀寶 Lurpak 有鹽軟牛脂 Spreadable Slightly Salted $56.5

脂肪塗抹醬（Fat spread）

7.Flora Light Spread $43.9（5星）

Flora Light Spread是高分牛油樣本中，總脂肪、飽和脂肪酸跟反式脂肪酸中最低的一款，沒有驗出任何塑化劑，在安全測試中獲5星評價，含有芥花油跟葵花籽油，有天然的維生素E，與Meadows Spread with sunflower oil是樣本中唯二獲5星的牛油。

Flora Light Spread $43.9

8.Meadows Spread with sunflower oil $19（5星）

惠康在2019年推出自家品牌「Meadows」，旗下產品有不少都達消委會5星評分，這款脂肪塗抹醬由意大利製造，同樣獲5星評價，混合了葵花籽油，價錢是高分樣本中最低，每100克只需$7.6。

Meadows Spread with sunflower oil $19

9.雪印 Snow Brand 雪印特級植物牛油 Neo Soft Spread $31.9（4.5星）

香港超市常見品牌，創辦人黑澤西藏先生1925年在北海道起家，1939年開始生產及銷售植物牛油製品，在香港亦有分公司，牛油由日本製造，含有維生素E跟維生素A，雪印特級植物牛油是唯一一款高分樣本的日本牛油。

雪印 Snow Brand 雪印特級植物牛油 Neo Soft Spread $31.9

添加植物固醇（sterol）或甾烷醇（stanol）的脂肪塗抹醬

10.table lands Butter Spread with Plant Sterols $42.9（4.5星）

新西蘭品牌Tablelands Spreads，品牌主打健康的牛油抹醬，有助降低膽固醇。每100克只需$8.6，比起同樣為4.5星的Benecol，每100克便宜了$31。

table lands Butter Spread with Plant Sterols $42.9

11.Benecol Buttery Spread 58% Vegetable Oils Original $90（4.5星）

品牌是一家專注於提供健康乳製品的品牌，沒有被驗出塑化劑，另外還有輕營版可選擇。

Benecol Buttery Spread 58% Vegetable Oils Original $90

*此為第2022年9月（551期）消委會《選擇》月刊報告，產品價錢、品質、配方等有機會作出更改。

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多營養健康推介

消委會雪糕｜推介12款安全5星雪糕！一文睇清總脂肪及含糖量/最平$5支/日本北海道直送

消委會薯片｜推介10款4星半以上零食 零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片

消委會餅乾推介名單！8款高質健康餅乾 低糖/不含防腐劑/避開致癌陷阱

消委會朱古力｜14款安全高分5星朱古力名單 公平貿易/百年品牌/低至$10

消委會食油推薦｜8款無塑化劑健康食油 香港製造粟米油/芥花籽油/葡萄籽油

消委會喉糖│冇藥性兼越食越痛？龍角散、得果定含糖量超過7成（附無糖喉糖推薦名單）

【健康外賣】營養師7天健康外賣晚餐餐單！減肥都食得:茶餐廳/壽司/海南雞飯

【抗疫餐單】營養師教4款零難度瘦身減肥食譜！街市買餸唔肥3大貼士

更多消委會報告/飲食陷阱

消委會即食麵｜3款非油炸台灣拌麵獲最高4星半評價 9款公仔麵一食即鈉超標（附高評分即食麵清單）

消委會臘腸｜裕華、尚品塑化劑超標！旺角金旺樣本含可致癌物

消委會花生醬｜新竹福源花生醬評分排包尾 被驗出致癌物總黃曲霉毒素超標

消委會朱古力｜$28.8Lindt瑞士蓮完勝$160Amedei朱古力 一款被驗出有可能損害腎臟重金屬

消委會包裝粟米粒及青豆報告 17款檢出金屬污染物 惠康牌Meadows完勝貴4倍日本味之素 最平青豆都有5星

消委會醃菜｜8成半醃菜屬高鈉 759泡菜完勝$49宗家府！3款橄欖菜被驗出含較多昆蟲碎

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？