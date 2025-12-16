消委會分享eSIM與實體SIM卡差異！必睇4大選購要點、安裝+使用貼士 一招睇手機是否支援eSIM

海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買1送1
外遊電話卡是每位旅客必需之物，近年eSIM愈來愈普遍，比實體SIM卡方便，不用到店購買，又不用更換實體卡，免除很多繁瑣程序，然而方便的背後，有沒有旅人試過到埗才發現自己手機不支援eSIM而無法上網？又或想查詢或投訴時找不到對應窗口？今期消委會找來香港資訊科技商會榮譽會長方保橋先生，教大家選購及使用貼士，原來一招即可查看手機是可支援eSIM，睇完保證長知識呢！
eSIM安裝方便、安全性較高
相比起需要將SIM於插入電話卡槽的SIM卡，近年流行的eSIM在購買、安裝及啟用上都較為靈活，主要分別在於安裝方式：eSIM在大多數的情況下只需掃瞄QR Code或下載相關應用程式與配置檔即可完成安裝，加上安裝過程中不涉及實體產品，各位旅人可以直接網上選購，出發前預先安裝，免除外出購買、等送貨或在機上換SIM卡的煩惱。在安全層面上，SIM卡在未設定個人識別碼的情況下，不法分子可複製或冒用被盜裝置的SIM卡，相反eSIM屬於裝置的內建晶片，即使電話被偷，內裡的資料較難遭到非法存取，大家亦可透過遠端刪除eSIM資料。
eSIM選購4大要點
現時市面上eSIM的種類多不勝數，消委會提醒各位購買前要貨比三家，除了著眼價錢之餘，亦要考慮裝置的兼容性、網絡覆蓋、數據總量及速度及退款安排等各種因素，在選購上不妨參考以下4大要點。
eSIM選購要點1. eSIM與裝置兼容性
不是所有智能裝置都支援eSIM功能，無論是搭載Android或iOS都可以按照以下3大方法自行檢查手機與eSIM的兼容性。
瀏覽製造商網站：裝置製造商一般會在網站列出其產品規格，包括是否支援eSIM，部份同時支援Nano SIM以及eSIM，部份只支援Nano SIM，部份有機會按不同地區的產品出現不同規格，所以查閱時記得選取合適的產品地區。
撥打*#06#：用智能裝置撥打「*#06#」，畫面會顯示一連串數字，如當中包括eSIM的識別號「EID」，即表示支援eSIM。
尋找「新增eSIM」選項：智能裝置的設定頁面中若有「新增eSIM」等字眼，在正常情況下即表示裝置與eSIM兼容，大家可在「連線」或「流動網絡」等位置找到。
eSIM選購要點2. 網絡覆蓋度
不同eSIM服務計劃因採用不同的外地電訊商網絡，訊號接收表現可能有所不同。選購前可檢視相關電訊商網站，看看其覆蓋地圖有否覆蓋你即將到訪的區域。另如果所持之裝置不支援當地電訊商使用的頻段（Frequency Bands），或會影響流動數據及語音通話服務，部份電訊商的網站提供檢測工具查看相關網絡的接收狀況。
eSIM選購要點3. 流動數據用量
eSIM的流動數據用量及計算方式各有不同，購買前大家應了解該eSIM是以日數或總用量為單位，部份即使標榜「無限數據」，仍受到「公平使用政策」（Fair Usage Policy）所限制，使用超過數據後便會降速，因此購買前記細閱相關條款。此外，數據用量耗盡的處理方式、能否使用熱點分享、有否包含語音通話亦是值得留意的魔鬼細節。
eSIM選購要點4. 客戶支援+退款政策
建議可優先考慮有即時通訊軟件技術支援，或24小時真人客服的eSIM公司，回應速度一般比只用電郵聯絡的公司快。至於退款政策，各商戶鬆緊不一，有的會就行程改變、裝置不兼容，甚至網絡不穩等因素，提供全額或部份退款，保障較為全面。
eSIM安裝及使用貼士1.安裝設期限嗎？
eSIM計劃多數設有安裝期限，大家應留意相關日子，以免因過期而失效。
eSIM安裝及使用貼士2. 安裝次數設限嗎？
安裝用的QR Code通常限單次或有限次使用，若要求補發可能洐生額外費用。
eSIM安裝及使用貼士3. 網絡連線需要上網嗎？
安裝eSIM涉及資料認證，過程中需要連接互聯網，大家可使用機場或酒店Wi-Fi服務，或在出發前預先安裝。
eSIM安裝及使用貼士4.預先安裝被視為啟用嗎？
數據日數一般會在抵達目的地啟用當刻才開始計算，預先安裝eSIM不會被視為啟用流動數據，但「一天」可按本港或目的地時間界定，實際做法以商戶指引為準。
eSIM安裝及使用貼士5. SIM及eSIM如何配置？
如果智能裝置能使用SIM及eSIM，大家可自行設定線路配置，如以實體SIM負責語音通話，外遊eSIM則連接流動數據等。
eSIM安裝及使用貼士6. 要開啟漫遊設定嗎？
大家或需開啟外遊eSIM的漫遊功能才能收發流動數據，但其他線路的漫遊數據則切記保持關閉，以免產生額外費用。
eSIM安裝及使用貼士7. eSIM要移除嗎？
假如eSIM計劃只用作單次旅程，回港後即可移除該eSIM配置。
eSIM安裝及使用貼士8. 購自外地的裝置會否被鎖定網絡連接？
本港出售的智能裝置一般不會被電訊商鎖定其網絡連接，但購自外地電訊商的裝置或有設限。如有疑問應向發售該裝置的電訊商查詢。
