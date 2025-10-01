創造山頂凌霄閣 英國建築師特里爵士離世
消息人士：哈瑪斯希望修改川普和平計畫解除武裝條款
（法新社杜哈1日電） 一名接近「哈瑪斯」（Hamas）領導階層的巴勒斯坦消息人士今天告訴法新社，哈瑪斯官員希望修改美國總統川普的加薩走廊（Gaza Strip）和平計畫中的部分條款，包括解除武裝條款。
該人士表示，哈瑪斯談判代表昨天在杜哈（Doha）與土耳其、埃及及卡達官員進行了會談。因事涉敏感，這名人士要求匿名。他並說，哈瑪斯「最多需要2至3天」來回應川普的計畫。
川普的計畫在以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）支持下提出，內容包括停火、哈瑪斯在72小時內釋放人質、哈瑪斯解除武裝，以及以色列逐步從加薩走廊撤軍。
然而，這名巴勒斯坦消息人士指出：「哈瑪斯希望修改部分條款，例如解除武裝條款，以及有關驅逐哈瑪斯及各派系幹部的條款。」
哈瑪斯領導階層還希望獲得「國際保證，確保以色列全面撤出加薩走廊」，並要求保證，以色列不會在加薩走廊境內或境外對其領導人發動暗殺行動。
另一位熟悉談判的消息人士告訴法新社，哈瑪斯內部對川普計畫存在分歧。
「目前哈瑪斯內部有兩種觀點：第一種支持無條件批准，因為最重要的是獲得由川普保障的停火，只要中介方保證以色列落實計畫。」
但另一些人對關鍵條款「高度存疑」。他指出：「他們拒絕解除武裝，也拒絕任何巴勒斯坦公民被帶離加薩走廊。」
「這些人士支持一份有條件的協議，並要求作出釐清，以顧及哈瑪斯及其他武裝抵抗團體的訴求，避免將以色列對加薩走廊的占領合法化，而抵抗行動被定罪。」
