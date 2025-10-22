消息指中九龍繞道油麻地段12月21日通車

專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
消防處利用無人機打擊非法燃油轉注 41次巡邏任務中搗破5次非法加油活動(黃穎芝報道)
【Now新聞台】消防處利用無人機打擊非法燃油轉注，在41次巡邏任務中，成功搗破5次非法加油活動。 當懷疑黑點發現有不尋常活動時，這架無人機就會出動，利用鏡頭聚焦觀察，確認不法分子正在非法加油後，即時聯絡地面「油擊特遣隊」執法，當場人贓並獲，不法分子無所遁形，在41次巡邏任務中 ，已成功搗破5次非法加油活動。消防處署理助理處長倪楚豐：「違法分子想逃避執法部門，會轉去較隱蔽的地方或在犯案後迅速離開，或者找些很隱蔽的地方，往往我們去到的時候已經很快離開現場。我們現在用無人機可以更確定哪個範圍，比起我們以前在不同地點安排人員長期監察，省卻了很多時間。」消防又會用手提拉曼光譜分析儀，透過雷射分析物質種類，來推斷樣本是否危險品，不用幾秒就可以得出結果，協助執法。消防處指，今年投訴數字由2023年的128宗，升至今年的500多宗，因此九月起展開全港性執法行動，搗破23個非法油站，提出47宗檢控，檢獲22萬公升柴油，市值約600萬元。而近日犯案趨勢上升，新成立的打擊非法燃油轉注活動策略小組上周召開首次會議，職責包括分享情報、制定策略及宣傳教育。倪楚豐：「策略小組其中一個目的就是與不同政府部門和業界建立now.com 新聞 ・ 1 天前
天氣報告｜天氣稍涼有幾陣雨 最高氣溫約22度
【Now新聞台】本港今日(10月22日)天氣預測，多雲，有幾陣雨，天氣稍涼，日間最高氣溫約22度。吹清勁偏北風，離岸吹強風，初時高地間中達烈風程度，海有大浪及湧浪。 展望明日風勢仍然較大，日間天色好轉，氣溫回升，晚上部分沿岸低窪地區可能出現水浸。隨後兩三日部分時間有陽光，日間乾燥。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
時事全方位重點提要｜10月22日
【Now新聞台】高市早苗當選日本第一位女首相，但自民黨民望低迷，會否成為另一位「短命首相」？今次拉攏維新會結盟，施政方向會否有變？對華路線會否更強硬？ 周三的時事全方位，請來專家分析。題目：日本首誕女揆熱線電話：1833298#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
英超 ｜阿仙奴四傷兵有好轉 11月排隊輪流復出
暫時在英超位居榜首的阿仙奴，繼續在英超歐聯雙線發展，幾乎每周兩賽。幸好前鋒復出方面迎來好消息，「耶蘇」加比爾捷西斯與夏維斯均有望提前傷癒歸隊。Yahoo 體育 ・ 17 小時前
晨早新聞重點｜特朗普料與習近平APEC期間達成貿易協議 惟會談存變數
【Now新聞台】10月22日now早晨新聞重點 【仍存變數】特朗普稱預期下周會與習近平在亞太經合組織會議期間達成貿易協議，但會談仍存在變數。【協助調查】美國國家運輸安全委員會將派員到香港，協助調查日前迪拜來港貨機滑出跑道事故。【撤回告別議案】立法會今日舉行今屆最後一次大會會議，內會主席李慧琼稱考慮到選舉公平性，決定撤回告別議案。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
別只看稀土！鉑族金屬成美國下一個關稅熱門獵物
隨著美國關鍵礦產政策的重大調整進入關鍵期，德銀最新研究警告，鉑金（Platinum）與鈀金（Palladium）等鉑族金屬（PGMs）正成為美國潛在貿易限制的「熱門對象」，可能被納入 1962 年《貿易擴展法》第 232 條款的關稅行動。此舉一旦實施，將極大地加劇已然緊張的全球鉑族金屬供應鏈壓鉅亨網 ・ 15 小時前
77歲長期病患老翁感染基孔肯雅熱 併發多個器官衰竭亡
【Now新聞台】一名77歲有長期病患老翁感染基孔肯雅熱，併發多個器官衰竭病逝，是首宗基孔肯雅熱死亡個案。衞生防護中心稱，該名77歲老翁上周由內地回港，出現發燒、關節痛及皮疹，到私家醫院求醫，入院接受治療，其後病情惡化，轉送律敦治醫院深切治療部，臨床診斷為基孔肯雅熱，併發多個器官衰竭，周三情況轉差病逝。中心指，由基孔肯雅熱引致的嚴重症狀及死亡十分罕見，但長者、幼童、孕婦及長期病患者感染後，較大機會引起併發症，呼籲高危人士出現病徵後應盡快求醫。#要聞now.com 影音新聞 ・ 11 小時前
香港擬放寬基金規則以吸引全球基金經理
【彭博】-- 香港擬放寬零售基金規則，以吸引更多國際資產管理公司在當地設點。證券及期貨事務監察委員會周三發布的諮詢文件顯示，擬議的調整包括，當局計畫允許採用替代風險模型，分階段拓寬零售投資者參與私募市場的渠道等。香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀本周在新聞發布會上表示，這些建議旨在與國際標準接軌，減輕合規負擔，以吸引更多歐洲和美國基金進入香港。蔡鳳儀將於11月初轉任企業融資部執行董事，結束其在投資產品部長達20年的任職。證監會推出上述舉措之際，香港今年上市活動和交易量大增，海外投資者對中國資產興趣重燃。香港正努力鞏固其作為全球主要財富管理中心之一的地位，近年已放寬政策以吸引高淨值人士。去年，香港資產管理規模成長13%，突破35萬億港元（約合4.1萬億港元。針對大量使用掉期及其他衍生品的債券基金，證監會建議，除了現行風險模型之外，同時接納風險價值（value-at-risk）計算方法，該做法在歐美市場較為普遍。按照現行風險模型，衍生工具風險承擔淨額不能超過基金資產淨值的50%。蔡鳳儀表示，這一調整將使衍生品計算方式更靈活，令相關基金仍可被歸入非複雜產品，無需合適性測試即可向公眾銷售。監管Bloomberg ・ 5 小時前
證監擬修訂守則 吸歐美基金來港 非上市基金投資私募資產 研放寬15%限制
證監會昨天就建議修訂《單位信託及互惠基金守則》（UT Code）展開為期3個月的諮詢，建議包括接納以替代準則來管控零售基金的衍生工具投資，讓基金經理更靈活運用衍生工具，以降低成本吸引歐美基金來港；同時分階段開拓零售投資者參與私募市場的渠道，按個別情況，准許非上市零售基金投資多於15%在包括私募市場資產等的低流動性資產。 證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，上次對UT Code作出修訂已是2019年，市場與監管標準已出現很多變化，修訂目的一方面是讓有關監管標準與國際接軌，加強投資者保護；同時便利市場發展，擴闊投資者的產品選擇。 倡接納風險價值計算法 據諮詢文件，證監會建議，除現行的衍生工具風險承擔淨額（NDE）上限外，同時接納風險價值（Value-at-Risk）計算法，稱此舉能讓基金經理更靈活地運用衍生工具，並與主要基金司法管轄區的做法看齊。蔡鳳儀說，有歐美公司反映若只設NDE上限，個別產品未必能在港推出，修訂可有助他們降低成本，向香港投資者提供更多產品選擇，料此項優化措施將主要惠及固定收益基金。 此外，證監會將採取循序漸進的方式以便新基金銷售，讓零售投資者能夠參與私募市場。繼今年2月信報財經新聞 ・ 5 小時前
聯通擬分拆智網深創板掛牌
中國聯通（00762）公布，考慮到現行市場狀況，公司擬分拆智網科技至深交所創業板上市。倘進行分拆，將構成公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第15項應用指引進行的分拆。據中國相關法律法規，尚需公司控股股東中國聯合網絡通信股份的股東會批准。 首3季賺200億 增5.1% 倘智網科技實現獨立上市，股權運作方式和融資渠道可進一步豐富和拓展，有利公司當前和長遠的高質量發展，以及公司基於現有領先地位整合車聯網業務，並鞏固競爭優勢，推動企業規模發展。 另外，聯通公布截至今年9月底止首3季業績，股東應佔盈利200億元（人民幣．下同），按年升5.1%。期內，營業收入2929.85億元，按年漲1%，其中服務收入2616.37億元，按年提高1.1%。移動用戶達到3.56億戶，淨增1248萬戶，固網寬帶用戶錄得1.29億戶，淨增679萬戶。算網數智提能升級。算力業務實現規模突破，聯通雲收入529億元。數據中心適智化改造成效明顯，數據中心收入214億元，按年提上揚8.9%。信報財經新聞 ・ 4 小時前
直播靈接觸 ｜阮德鏘X梁思浩鬼故Battle 爆夏萍姨喝走搵替身靈體 女藝人「肥妹鬼」上身狂食生肉
「娛樂圈究竟有幾猛？」請來藝人阮德鏘大爆娛圈靈異事，一出場便稱呼思浩為「梁Sir」，原來他入讀第17期藝員訓練班時，思浩是其中一位導師。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
股票印花稅半年440億飆1.4倍
今年股市成交暢旺，帶動庫房股票印花稅收入。署理財庫局局長陳浩濂書面回覆立法會議員質詢表示，本財政年度上半年、即4月至9月，股票印花稅收入約440億元，按年升1.43倍，相當於2024/25年度全年近八成半。 接近去年度稅收八成半 據港交所（00388）資料，2025年首9個月的平均每日成交金額為2564億元，較去年同期的1133億元上升1.26倍。據現行股票印花稅制度，除非另有指示外，股票轉讓時，買賣雙方均須分別繳納每宗交易金額0.1%的股票印花稅。 金融服務界議員李惟宏認為，上半年度股票印花稅收入超預期，考慮到現時約300間公司排隊到香港上市，整體市況表現亦不錯，估計下半年度印花稅增加趨勢持續，整個財政年度股票印花稅收入有望按年增加至少一至兩成。 至於物業相關收入方面，陳浩濂指出，上半財政年度（4月至9月）買賣物業印花稅收入92億元，按年升7%。不過，物業租約收入按年跌三成，至3.5億元；以非買賣方式轉讓物業則按年挫13%，至5400萬元。 今年樓市走勢略為回暖，美聯引土地註冊處資料顯示，首9個月整體物業註冊量共錄57392宗，較去年同期48923宗按年升約17.3%，創4年同期新高信報財經新聞 ・ 5 小時前
【基金人語】香港核心競爭力：創新金融與科技
儘管久經風雨，香港憑藉獨特制度優勢、地理位置與專業人才等，穩踞國際金融中心地位和全球資本市場前列，面對近年地緣政治、科技革新與產業轉型等互相交織下，香港核心競爭力從「傳統金融」邁向「創新金融與科技融合」，開創多元新格局。 香港早已積極推動綠色與可持續金融，並建立完善ESG市場體系，除政府率先發行綠色債券外，銀行相繼推出綠色按揭計劃等，鼓勵企業與市民共同參與減碳經濟，更要求上市公司必須披露ESG報告，旨在提升透明度與投資者信任，推動穩健與可持續並行，令香港成為亞洲最具制度化與國際認受性的ESG金融中心之一。 金融科技與醫藥創科雙軌並進 本港在金融科技領域現已展示先行優勢，如虛擬銀行、保險科技、監管科技（RegTech）及跨境支付系統等，金融監管機構又有序地推動「數碼港元」（e-HKD），參與mBridge跨境結算試驗，沙盒環境內測試真實資產（RWA）代幣化可行性等；從早前加密貨幣（CIO）發展至受監管的代幣化證券（STO），港府及金管局積極推動「智慧銀行」生態，提升金融服務效率與普惠性，鞏固香港區域金融科技樞紐地位。 香港作為內地企業海外融資與國際化的橋頭堡，如海外併購、創科企業尋求外資信報財經新聞 ・ 5 小時前
【中環解密】Dior前藝術總監加盟 波司登股價炒高一成
中國羽絨商波司登（03998）在官方微信公眾號宣布，英國著名設計師、曾任LVMH旗下奢侈品牌Dior男裝藝術總監的Kim Jones，擔任新創設Areal高端副品牌創意總監，消息震撼奢華時裝界，帶動波司登股價曾飆11%，全日大升9.1%，收報4.91元。 Kim Jones來頭不小，他曾於Dior男裝藝術總監及Fendi女裝藝術總監，開拓多個經典聯乘項目，亦令Dior男裝銷售額於2018年至2023年間倍增。波司登表示，Kim Jones作為當今最具影響力的設計師之一，擅長把高級時裝與功能性融合，與公司「專業羽絨+高品質設計」的戰略方向契合。 波司登旗下高端支線品牌Areal系列已於全球推出，首季包括20多款男女裝及配飾。據悉，Kim Jones深度參與Areal系列的全方位打造，包括設計、視覺藝術及全球營銷策略。信報財經新聞 ・ 4 小時前
老鋪黃金5個月再配股 籌27億
老鋪黃金（06181）今年內第二次發新股集資，公司昨日公布，於周二（21日）以折讓4.5%價格配售約2.1%新股，集資逾27億元。連同5月時同樣配股集資近27億元，即公司在短短5個月內已合共抽水達54億元。值得一提的是，據老鋪昨日披露，截至9月底止，公司上次配售所得僅用剩1000萬元。 上次所得27億 用剩1000萬 據公告，老鋪於周三配售371.18萬股H股，每股作價732.49元，較周二收市價767元折讓4.5%，預期所得款項27.18億元。當中約七成用於存貨儲備，約10%用於門店拓展及門店優化，以及約20%用於補充流動資金及一般企業用途。受配股及金價從高位回落影響，該股昨日大跌8.2%，收報704元。 事實上，老鋪黃金股價自今年7月一度升穿1000元後，近月已拾級而下，主要由於公司公布中期業績之後，上半年純利雖然大增2.8倍，但期內竟錄經營現金淨流出達22億元，反映由於金價高企，公司為大舉備貨而導致營運資金相當緊張。 此外，老鋪黃金早前亦首次宣派中期息每股9.59元人民幣，派息比率50%，惹來市場質疑其在發展資金緊張下仍大手分紅的做法。 除發新股集資外，老鋪黃金的股份激勵平台亦於信報財經新聞 ・ 4 小時前
【中環解密】鄭志剛夥拍拿度 辦慈善宴為兒童籌款
上月宣布另起爐灶的新世界發展（00017）前行政總裁鄭志剛（Adrian），近來動作多多，最新與網球名將拿度（Rafael Nadal）聯手，由二人分別創立的愛望基金及Rafa Nadal Foundation，將於明晚在香港瑰麗酒店合辦The Children Ball 2025慈善晚宴，為兒童精神健康籌款，二人當日下午會親身出席傳媒見面會。和之前Adrian出席的場合一樣，今次記招亦表明不設傳媒發問環節。 Adrian與拿度早已結緣，他仍執掌新世界時，集團旗下香港高爾夫球及網球學院（HKGTA）已和以拿度冠名的西班牙拿度網球學校（Rafa Nadal Academy）合作，在香港開設亞洲首個拿度網球中心，以培育香港新世代體育人才。 傳承學院推動海洋可持續發展 另一邊廂，由Adrian出任主席的香港財富傳承學院昨日宣布，與摩納哥阿爾貝二世親王基金會（Prince Albert II of Monaco Foundation，FPA2）合作，推動全球海洋可持續發展。Adrian稱，此戰略合作體現了雙方的共同信念──環境保育應成為傳承規劃的核心一部分，香港可引領亞洲將家族資本，轉化為可持信報財經新聞 ・ 5 小時前
廣和通潛水12% 新制下首蝕
無線通訊模組提供商廣和通（00638）昨掛牌，收報18.98元，較招股價21.5元低收11.7%，每手200股賬面蝕504元，這是自8月初新股回撥機制改革實施以來，依循機制B（即不設回撥機制）上市的約20隻股份當中，首隻於上市首日收市價跌穿招股價的新股，打破機制B新股首掛當天必賺神話。 mRNA藥企深信生物申港上市 另一方面，三一重工（06031）、滴普科技（01384）、劍橋科技（06166）及八馬茶業（06980）今日截止認購。其中，彭博引述消息指出，三一重工提早一天，於昨日傍晚停止接受機構投資者認購。 截至昨晚10時，三一重工錄29.4倍孖展申購，滴普科技、劍橋科技及八馬茶業則分別錄3881.63倍、149.59倍及995.78倍孖展。 市場消息方面，彭博報道，中國mRNA藥企深信生物，據報計劃最快明年在港上市，計劃集資額2億美元（15.6億港元），公司正與中金及富瑞商討上市事宜。另路透IFR引述消息指出，生物醫藥企業四川百利天恒藥業計劃最早下周初建簿，預計集資4億至5億美元（約31.2億元至39億港元）。 另外，A股上市的化工集團濱化集團（601678.SH）日前向港交所（00信報財經新聞 ・ 4 小時前
滙豐薦買泡泡瑪特 目標升至392.5
泡泡瑪特（09992）第三季收益勝預期，獲多間大行上調目標價，其中滙豐報告表示，第三季收益按年增2.45至2.5倍，增幅高於該行預期的1.85倍，故把目標價由379元調升3.6%，至392.5元，維持「買入」評級。該股昨最多升7.9%，收市升幅縮至2.4%，報256.4元。 滙豐報告指出，市場憂慮泡泡瑪特過於集中單一IP，關注Labubu增長是否見頂，令股價在業績公布前急瀉逾8%，對於單一IP風險擔憂可能仍然存在，但強勁盈力增長將支持股價表現，Labubu情況仍可控，而新IP星星人（Twinkle Twinkle）迅速受到市場追捧。 該行調高泡泡瑪特2025年至2027年盈利預測17%至25%，分別至138.35億元人民幣、178.59億元人民幣及220.28億元人民幣。 摩根士丹利報告則提到，泡泡瑪特第三季收益增長加快出乎預期，較該行估計再高出20%至25%，主要受惠於Labubu和其他暢銷IP供應增加，且全球需求依然強勁。大摩又稱，業績印證該公司深化全球滲透的能力，不僅在海外，亦包括中國本土，其IP及產品在當地已連續6年保持熱銷，認為強勁的IP周期反映今年銷售高增長並非「一次性事件信報財經新聞 ・ 4 小時前
水上樂園蝕1.48億 賺錢了無期
訪港旅客回升及大熊貓熱潮帶動下，海洋公園2024/25財政年度（截至6月底）入場人次及收入繼續增加，計及政府補助金2.8億元，EBITDA（除息稅折舊及攤銷前利潤）虧轉盈，錄得經營盈餘4240萬元，相較上一年度經營虧損1720萬元改善，但水上樂園仍出現經營虧損1.48億元，儘管比2023/24年度1.84億元虧損收窄，園方坦言表現仍未如理想。主席龐建貽形容，水上樂園距離賺錢仍很遠，尚未有解決方法；有意見認為應考慮結束水上樂園營運。 海洋公園EBITDA轉盈4240萬 海洋公園很大程度依靠政府資金支撐，未計財務費用、折舊及政府補助金的經營虧損淨額達2.37億元，主園區及水上樂園分別佔8880萬及1.48億元。計及政府補助後，主園區經營盈餘增加14%至近1.91億元，園方指主要得益於一對龍鳳胎熊貓帶來的熱潮及相關知識產權品牌收入。計及財務和其他費用，資產減值撥回及投資收入等，公司財務報表錄得2.75億元年度虧損，較2023/24年度蝕7160萬元擴大。 園方直言，政府向海洋公園提供4年每年2.8億元的保育及教育補助，將於2025/2026年度屆滿，園方會繼續以平衡收支為目標，積極研究及採取信報財經新聞 ・ 5 小時前
時事全方位重點提要｜10月23日
【Now新聞台】海洋公園入場人數和收入連續4年上升，但虧損擴大至超過2.7億元。如何延續大熊貓熱潮的經濟效益？水上樂園如何轉虧為盈？ 周四的時事全方位，請來海洋公園主席分享。題目：海洋公園虧損擴大熱線電話：1833298#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前