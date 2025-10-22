消息指中九龍繞道油麻地段12月21日通車

【Now新聞台】消防處利用無人機打擊非法燃油轉注，在41次巡邏任務中，成功搗破5次非法加油活動。 當懷疑黑點發現有不尋常活動時，這架無人機就會出動，利用鏡頭聚焦觀察，確認不法分子正在非法加油後，即時聯絡地面「油擊特遣隊」執法，當場人贓並獲，不法分子無所遁形，在41次巡邏任務中 ，已成功搗破5次非法加油活動。消防處署理助理處長倪楚豐：「違法分子想逃避執法部門，會轉去較隱蔽的地方或在犯案後迅速離開，或者找些很隱蔽的地方，往往我們去到的時候已經很快離開現場。我們現在用無人機可以更確定哪個範圍，比起我們以前在不同地點安排人員長期監察，省卻了很多時間。」消防又會用手提拉曼光譜分析儀，透過雷射分析物質種類，來推斷樣本是否危險品，不用幾秒就可以得出結果，協助執法。消防處指，今年投訴數字由2023年的128宗，升至今年的500多宗，因此九月起展開全港性執法行動，搗破23個非法油站，提出47宗檢控，檢獲22萬公升柴油，市值約600萬元。而近日犯案趨勢上升，新成立的打擊非法燃油轉注活動策略小組上周召開首次會議，職責包括分享情報、制定策略及宣傳教育。倪楚豐：「策略小組其中一個目的就是與不同政府部門和業界建立

