大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
消息指國安處拘 1 男 1 女 包括前區議員張錦雄 大埔物資站義工︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。
張錦雄曾是屯門區議會屯門鄉郊選區的區議員，於 2021 年 10 月 21 日與其他民主派區議員一同被裁定宣誓無效，即時喪失區議員資格。張錦雄是香港彩虹創辦人，前社民連成員，支聯會常委。
張錦雄從政前從事非牟利團體工作逾十年，並修讀社會工作副學士課程，畢業後獲得註冊社工資格。他早年曾因三宗涉及「阻差辦公」及「非法集結」的案件被判罰款，金額由數百至數千元不等。張錦雄今年 5 月表示，自己重新申請註冊社工的申請遭社會工作者註冊局拒絕。他指，雖然未能再次成為註冊社工，但未來仍會以「社區工作者」、「助人者」身份繼續服務公眾。
消息指物資站義工「阿澄」被捕
另外消息指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務統籌物資分發。
宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會表明無發邀請 記者現場視察有足夠人手︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災以來，大量市民熱心賑災。網上近日流傳一則由用戶「penny.sun」發布的 Threads 帖文，急徵人手協助搬運及安裝床架。該帖文指 11 月 30 日下午 2 時，需要義工前往新田部屋集合，地址標示為新田新潭路 11 號。內容提及床架所需數目達 340 張，並要求參與者需自帶螺絲批、鯉魚鉗及電批等工具，同時附上聯絡人 Frankie 的電話號碼。有關訊息在網上流傳後，引起部分網民質疑，擔心是否涉及以義工名義騙取免費勞工。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
宏福苑五級火｜據悉國安拘一名男子 藉火災意圖煽動 涉發起「四大訴求」聯署｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，造成至少 128 死 79 傷，周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。據了解，警方國安處拘捕發起聯署者。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 67 歲婦曾先後到中山及廣州｜Yahoo
衞生署衞生防護中心周日（30 日）下午表示，錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案，患者為一名居於元朗區的 67 歲女子。Yahoo 健康 ・ 1 小時前
空手道世錦賽｜劉慕裳首奪金牌 擊敗日本代表尾野真步｜Yahoo
劉慕裳首度成為空手道世界冠軍。世界空手道錦標賽今日（30 日）在埃及開羅上演女子個人形項目金牌戰，劉慕裳在決賽以 46.1 分，擊敗 43.3 分的日本代表尾野真步，獲得本港首面空手道世錦賽金牌。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜陳茂波：釐清火災原因同樣關鍵
大埔宏福苑大火，財政司長陳茂波今日(30日)在網誌表示，社會以不同方式表達對罹難者的深切悼念，「這份哀慟傷痛，貫穿整座城市。」。他提及自己前天到了大埔探望受影響的居民，了解他們的需要和未來生活的安排，稱特區政府整個團隊、民政事務署、社會福利署等各個部門正全方位、全力支援居民需要。 陳茂波提到，在日前特別召開金融監am730 ・ 2 小時前
宏福苑居民斥政府資訊混亂 1萬元應急錢仍未到手
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑火災過後，大部分受影響居民已入住政府安排的住宿。有宏福苑居民表示，大火發生後，每日都要回到現場處理不同的登記手續，但政府提供的資訊混亂，平常要靠街坊群組獲取各種資訊，至今未知如何申請政府提供的5萬港元生活津貼，而1萬港元的應急錢亦on.cc 東網 ・ 10 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 12 小時前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱姜濤暖舉曝光 語音訊息派正能量
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，圈中不少藝人都以各自方式伸出援手，向受災民眾提供支援，而今日（30日）有一名「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）透過社交網透露自己突然收到訊息，對方聲稱係「姜濤」，並透過旗下服裝品牌嘅會員系統，搜索得知佢嘅地址，繼而表示擔心佢現時狀東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
MAMA 2025 得獎名單｜周潤發現身一度哽咽 帶領全場默哀 GD奪大獎「ARTIST OF THE YEAR」
韓國音樂盛典MAMA昨日及今日（28-29日）於啟德上演，因大埔宏福苑五級火造成多人死傷事故，大會於活動前宣布將以「支持香港」為主調，縮減規模低調進行。香港男團MIRROR於活動前宣布因大火將不會出席活動演出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬會賽前默哀 大部分騎師素服現身
【on.cc東網專訊】為悼念大埔宏福苑五級奪命火慘劇，今日沙田賽事將會閉門作賽之外，賽前於馬匹亮相圈有默哀儀式，而大部分騎師今日(30日)均身穿素服現身。on.cc 東網 ・ 11 小時前
大埔宏福苑五級火｜騙徒持虛假災民表扮義工 圖騙銀行信用卡資料警籲提防
大埔宏福苑五級火發生多日以來，社會各界都向災民伸出援手，不過有大埔街坊在區內發現一批可疑的年輕人，手持一疊的虛假災民登記表要求長者填寫，表格要求提供的個人資料包括姓名、銀行戶口、信用卡號碼，以及提款號碼、驗證碼等，坦言災民如果再被騙取僅餘的財產，情況就會雪上加霜。am730 ・ 6 小時前