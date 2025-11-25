消息：葵涌廣場班戟店一男子涉嫌煽動被捕｜Yahoo

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
【Yahoo 新聞報道】《Yahoo 新聞》接獲消息稱，葵涌廣場一名男子昨日（24日）中午被捕，涉嫌煽動罪。
Threads 上有帖文顯示，昨日葵涌廣場一間班戟店被警員拉起封鎖線搜查。
廉署就內幕交易案起訴前港交所員工 指控其受賄
【彭博】— 根據香港廉政公署的公告，前香港交易所員工譚卓彥捲入一起內幕交易案，被控貪污受賄。Bloomberg ・ 16 小時前
港交所前職員貪污洩機密 疑收賄15萬 披露上市公司敏感消息
廉政公署偵破一宗港交所（0388.HK）前職員懷疑洩密案件，上周五（21日）落案起訴一名港交所前助理副總裁，控告他涉嫌貪污收賄15萬元，以披露上市公司的機密資料，另外兩名涉案人士則被控妨礙司法公正，案件涉及廉署及證監會有關內幕交易的刑事調查；3人暫獲准保釋，案件今日在東區裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。信報財經新聞 ・ 9 小時前
尋人｜六旬婦何小連離開葵涌院舍後失蹤 自行返回住所無可疑(更新)
【11月24日更新】該名女子昨日(23日)上午自行返回其住所。她沒有受傷，案件沒有可疑。 【11月23日更新】一名60歲女子何小連昨日上午離開其位於葵涌和宜合道的院舍後便告失蹤，其家人向警方報案求助。何小連身高約1.6米、體重約68公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑白髮，最後露面時身穿綠色外套、灰色長袖上衣、am730 ・ 1 天前
立法會選舉2025︱廣告鋪天蓋地 總有一張喺左近 宣傳開支1.77 億元創新高︱Yahoo圖輯
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，政府早前已發起了排山倒海的宣傳攻勢，讓香港街頭巷尾、媒體網絡都被各式各樣的選舉廣告鋪天蓋地般覆蓋。Yahoo新聞 ・ 1 天前
被通緝「赴湯」台北拳館遭淋紅油 「實在耐人尋味」
日前被廉政公署通緝的「赴湯」湯偉雄，在台北的拳館今日（24 日）被淋紅油。湯偉雄表示，他與太太的財政狀況穩健，在台灣沒有與人結怨，今日事件剛巧在廉署公佈通緝令後數日內發生，「實在耐人尋味」。他說，暴力威嚇不會改變他的立場，且會堅定不移守護公義。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
36歲日籍東京迪士尼維修員 涉訪港迪士尼期間偷拍女子 准保釋候訊、不得離港
36 歲日籍東京迪士尼機械維修員，被指於上周六（22 日）到訪香港迪士尼時，以全景相機，從衣服下方偷拍一名女子私密部位，被控一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪。案件周一（24 日）在西九龍裁判法院首提堂。法庭線 ・ 20 小時前
創辦人陳永安離世 太興集團委任陳家強為董事會主席
太興集團(6811.HK)宣布，公司之執行董事陳家強現獲委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，以及公司之執行董事陳淑芳現獲委任為董事會副主席，並於2025年11月25日起生效。infocast ・ 3 小時前
黃百鳴涉嫌內幕交易案 官裁定「案中案」表面證供成立
喜劇導演兼商人黃百鳴涉嫌內幕交易案，法院持續以「案中案」形式，處理涉案WhatsApp訊息的呈堂性。裁判官最終裁定「案中案」表面證供成立，辯方不傳召證人，押後至本周五(28日)口頭陳詞。AASTOCKS ・ 1 小時前
泰國監獄特權醜聞︱有中國籍囚犯享雪茄、美女會面 特別調查部介入 佘智江被指享VVIP級待遇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】泰國曼谷特別監獄早前爆出嚴重醜聞，有中國籍囚犯涉嫌在獄中享有「特權」待遇，包括獲准使用微波爐等違禁品，甚至傳出有中國籍模特兒被偷偷帶入獄中，「詐騙城主腦」的中國籍嫌犯佘智江亦傳是其中一個享特權的囚犯。事件引發當地司法部和懲教署展開全面調查，泰國特別調查部（DSI）亦已介入，查明是否有跨國犯罪集團涉入及追查幕後主使者。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
香港街馬行李領取混亂｜港初創還原 David Webb 網站不圖利｜李嘉欣許晉亨結婚 17 周年抱狗合照曬恩愛｜11 月 24 日・Yahoo 早報
「嘉里香港街馬 2025」慈善跑於昨早（23 日）舉行，然而賽事結束後，全馬和半馬跑手在終點領取個人物品時，遇到行李領取系統故障，須花費至少半小時排隊等候，引起跑手不滿，主辦方其後於社交平台致歉。香港街馬近年屢次被跑手投訴活動安排混亂，問題圍繞行李安排、路線指示不清及得獎名次等，過往曾有跑手在烈日下等候兩小時領取行李，甚至出現精英選手跑錯路的情況。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中日關係｜據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來 取消下月初與總領事會晤｜Yahoo
日本首相高市早苗月初的「台灣有事」言論風波，影響近期中日關係。日本《共同社》引述消息人士報道，港府已經暫停與日本駐港總領事館的官方交流，其中港府官員曾經要求日領官員不要出席上周二（18 日）由投資推廣署舉辦的港日商務交流活動。經雙方協商後活動已押後。另外消息人士又指，港府已經通知日方，取消港府官員原定下月初與日本駐港總領事三浦潤的會晤。Yahoo新聞 ・ 1 天前
曾拍片批李光耀後入獄 新加坡青年余澎杉赴美九年後面臨遣返
曾公開批評已故新加坡總理李光耀的余澎杉，多年前遠赴美國尋求政治庇護，卻在獲批後因藏有兒童色情物品及誘拐未成年少女被捕及判監。余澎杉上周終獲假釋，面臨遣返新加坡。星洲政府已明言，曾在新加坡兩度因言論被定罪入獄的余澎杉一旦遣返回國，將會因未服兵役及非法離境被檢控，可被監禁三年。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
林頴彤捲男友鄭雋熹JPEX案變低調傳狂推job避風頭 轉型網店老闆
前TVB藝人林穎彤（Bella）近年主力唱歌、拍劇及做主持，多棲發展，不過自2023年捲入男友鄭雋熹JPEX案風波及被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」罪，生活大翻盤，傳聞林穎彤為避風頭而狂推job，IG對上一個帖文已是10月底。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼
近日有台灣網民於社交平台Threads 上載照片發帖，「有人知道最下面那個字怎麼唸嗎？我在那邊研究半天，感覺下面那個字很像十元但上面那個字看不懂。」，並詢問會否有港人可以幫助解讀。帖文一出，引來不少港人熱心留言，原來該餐牌上所寫的是現時已慢慢淘汰的花碼。Yahoo Food ・ 4 小時前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
魚樂無窮│雷軍增持 小米博反彈定趁高沽（唐牛）
雖然股價由9月高位59.9元，跌至上周五低位36.62元，累積跌幅近四成，但消息層面上卻持續不濟。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
日本旅遊警示波及南韓！中國遊客由東京轉戰首爾、韓國街頭爆發反中遊行
中日關係持續緊張，導致大量中國赴日航班取消、簽證審批停滯，不少中國旅客轉而選擇鄰近的韓國作為替代旅遊目的地。然而，當中國遊客大舉湧入韓國，從街頭的示威標語，到社交媒體上的激烈言論，引發當地社會強烈反彈。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
澳洲網紅闖紅毯強攬Ariana Grande 遭新加坡驅逐出境
日前，Ariana Grande與楊紫瓊等演員出席《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）新加坡首映禮，突然遭到澳洲網紅Johnson Wen強闖紅毯強攬，該名網紅於17日以「公共滋擾罪」被囚9天。昨日（23日），有報道指Johnson Wen已被新加坡政府驅逐出境。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
彭博：城投公司在港違規發債
地方政府融資平台（又稱城投公司、LGFV）近年積極「化債」，卻傳出當中涉及違規活動。彭博引述消息稱，部分城投公司在沒有明文列載債券財務情況下，為投資者提供額外回報（extra undocumented payments to investors），涉嫌「枱底回佣」，情況更由內地擴散至香港。信報財經新聞 ・ 9 小時前
男警涉2019年訛稱任健身教練呃病假 醫生問為何說謊 被告：社運不想上前線
一名已被停職的32歲男警於2019年見醫生時虛報任職健身教練，以騙取54天病假，他否認一項欺詐罪，案件今日在西九龍裁判法院開審。曾發出病假紙的外科醫生供稱，2022年方得悉被告是警員後有問「點解要呃我」，被告回應「因為社會運動唔想上前線」。 被告譚順維，報稱警員，被控一項欺詐罪。控罪指，他於/或約於2019年10am730 ・ 19 小時前