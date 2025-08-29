消息：馬鞍山男警失蹤 曾到內地 身在柬埔寨致電回港求救｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】《Yahoo 新聞》獲悉，一名男警近期失蹤，現正身在柬埔寨。他在當地致電回港，向駐守警署求助。《Yahoo 新聞》已經向警方查詢，正待回覆。

消息指，涉事男警姓關，駐守馬鞍山警署報案室。根據紀錄，關在 8 月 22 日經關口進入深圳後再無返港。據悉，周三（27 日）該男警致電馬鞍山警署求救，並說出自己的名字及警員編號。案件已交由沙田警區重案組第一隊跟進。