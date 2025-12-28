消息：中聯辦副主任祁斌 已調任全國政協

qxxg8benxf9s.jpeg

有消息表示，香港中聯辦副主任祁斌已調返北京，擬擔任全國政協經濟委員會副主任。據悉，祁斌在最近一兩天曾向一些友人透露調職的訊息，感謝他們在港期間對其工作的支持與幫助，並歡迎他們赴京時聯繫。

祁斌，1968年11月出生，擁有經濟學博士學位，去年11月起出任香港中聯辦副主任。他曾在中國證監會及相關機構擔任多項重要職務，包括創新業務部主任、研究中心主任、北京證券期貨研究院執行院長，以及中國證監會國際合作部（港澳台事務辦公室）主任。其後，他亦出任中國投資有限責任公司副總經理，累積豐富的金融與國際合作經驗。

