南韓立法限制學生使用手機 　歐美多國已禁止

消水腫、美容聖品薏仁大揭秘！生薏米和熟薏米有何分別？中醫師教你自製可口薏米水、薏米美白面膜 一類人慎吃薏仁｜中醫師何慧欣

薏仁又稱薏仁、薏苡仁，能夠消水腫，更是不少女生的美容聖品！即看內文：

今日為大家介紹薏苡仁，是夏季常常使用的中藥和食材，也是「藥食同源」的代表。薏苡仁等於薏仁、薏苡仁，分別有生薏米和熟薏米。生薏米，未經加工，味甘淡、性微寒。強於利水滲濕、健脾、清熱排膿。對於水腫、小便不利等，均有良效。熟薏米，是炒後的生薏米而成，變得平和。質感比生薏米輕身和鬆散。但更強於健脾、利水滲濕力較弱。如果脾虛泄瀉，效果良好。

建議大家可以用熟薏米入粥或直接煲生熟薏米水。甚至把熟薏米加入日常飯中一起煮，非常方便。生熟薏米同用，可以各取長處。薏苡仁是美容聖品，用途廣泛，除了可以食用利水消腫外，還經常外用作美容產品，如化妝水及面膜等，可以有美白淡斑的功效。

直接煲生熟薏米水
直接煲生熟薏米水

美白檸檬茯苓薏米水 （一人份）

功效：增白 健脾去濕

材料：檸檬3片 生熟薏米10g 茯苓10g

做法：

  1. 先用熱水把生熟薏米、茯苓沖洗乾淨。

  2. 準備大約500ml 水煲滾後加入生熟薏米及茯苓，大概煲30分鐘後關火。

  3. 水溫下降後可以加入檸檬片即可。

薏米搭配檸檬
薏米搭配檸檬
美白檸檬茯苓薏米水
美白檸檬茯苓薏米水

自製薏米美白面膜

功效：美白增亮 祛黃保濕

材料：生薏米10g 蘆薈凝膠適量

做法：

  1. 把生薏米用水洗乾淨後，晾乾備用。

  2. 把薏米打碎成粉末狀，加入蘆薈凝膠即成。

  3. 洗乾淨面部，可以把凝膠面膜閘用在面部肌膚，避開眼周肌膚，大概敷15至20分鐘，之後洗乾淨即可。完成後可以使用平時的保濕霜。

薏米磨成粉末加入蘆薈凝膠
薏米磨成粉末加入蘆薈凝膠
蘆薈搭配薏米可做成保濕霜
蘆薈搭配薏米可做成保濕霜

孕婦慎用薏仁

薏仁可以有利水消腫、清熱排膿的功效。原來當中的提取物還有效對抗紫外線的吸收，有對抗陽光的功效。但要留意薏米中含有薏苡仁油，令子宮收縮作用，所以孕婦慎用。

中醫師何慧欣
中醫師何慧欣

