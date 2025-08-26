南韓立法限制學生使用手機 歐美多國已禁止
消水腫、美容聖品薏仁大揭秘！生薏米和熟薏米有何分別？中醫師教你自製可口薏米水、薏米美白面膜 一類人慎吃薏仁｜中醫師何慧欣
薏仁又稱薏仁、薏苡仁，能夠消水腫，更是不少女生的美容聖品！即看內文：
今日為大家介紹薏苡仁，是夏季常常使用的中藥和食材，也是「藥食同源」的代表。薏苡仁等於薏仁、薏苡仁，分別有生薏米和熟薏米。生薏米，未經加工，味甘淡、性微寒。強於利水滲濕、健脾、清熱排膿。對於水腫、小便不利等，均有良效。熟薏米，是炒後的生薏米而成，變得平和。質感比生薏米輕身和鬆散。但更強於健脾、利水滲濕力較弱。如果脾虛泄瀉，效果良好。
建議大家可以用熟薏米入粥或直接煲生熟薏米水。甚至把熟薏米加入日常飯中一起煮，非常方便。生熟薏米同用，可以各取長處。薏苡仁是美容聖品，用途廣泛，除了可以食用利水消腫外，還經常外用作美容產品，如化妝水及面膜等，可以有美白淡斑的功效。
美白檸檬茯苓薏米水 （一人份）
功效：增白 健脾去濕
材料：檸檬3片 生熟薏米10g 茯苓10g
做法：
先用熱水把生熟薏米、茯苓沖洗乾淨。
準備大約500ml 水煲滾後加入生熟薏米及茯苓，大概煲30分鐘後關火。
水溫下降後可以加入檸檬片即可。
自製薏米美白面膜
功效：美白增亮 祛黃保濕
材料：生薏米10g 蘆薈凝膠適量
做法：
把生薏米用水洗乾淨後，晾乾備用。
把薏米打碎成粉末狀，加入蘆薈凝膠即成。
洗乾淨面部，可以把凝膠面膜閘用在面部肌膚，避開眼周肌膚，大概敷15至20分鐘，之後洗乾淨即可。完成後可以使用平時的保濕霜。
孕婦慎用薏仁
薏仁可以有利水消腫、清熱排膿的功效。原來當中的提取物還有效對抗紫外線的吸收，有對抗陽光的功效。但要留意薏米中含有薏苡仁油，令子宮收縮作用，所以孕婦慎用。
